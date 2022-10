Niemand weet... dat ik 500 euro vond en het zelf hield

Maria (60): “Als klein meisje vond ik een portemonnee met geld. ‘Dat zijn heel veel ijsjes’, dacht ik blij. Die vlieger ging helaas niet op. De gevonden schat moest van mijn ouders terug naar de rechtmatige eigenaar. ‘Dat geld is niet van jou. Iemand is vast heel ongelukkig dat hij of zij deze portemonnee heeft verloren. Misschien kan die persoon nu niet eens eten kopen’, zei mijn vader, onderweg naar het politiebureau. Daar moest ik aan terugdenken als ik mijn mooie, roze bloemengordijnen zag hangen. Gordijnen die ik van andermans geld had gekocht.

Ik was vijftien jaar geleden net gescheiden en heel erg boos en verdrietig dat mijn man me na meer dan twintig jaar had ingeruild voor een ander. Mijn nieuwe huis moest een paleisje worden, met luxe gordijnen van Laura Ashley. Die wilde ik altijd al hebben, maar mijn ex vond de landelijke stijl niks en daarbij veel te duur. Zelf vond ik het ook veel geld voor een paar lappen stof, alleen nu mocht ik mezelf verwennen.

Samen met mijn dochter reed ik naar Den Haag. Daar was toen nog een chique Laura Ashley-zaak. We keken onze ogen uit; het ene dessin was nog mooier dan het andere. Plots viel mijn oog op een rolletje papiergeld dat op de grond lag. Zonder erbij na te denken, zette ik mijn voet erop, sleepte de buit een beetje onder een van de gordijnen en stopte het vlug in mijn jaszak. ‘We moeten nú de winkel uit’, zei ik tegen mijn dochter, ‘En snel!’ Eenmaal buiten vertelde ik haar dat ik geld had gevonden. ‘Moeten we dat niet terugbrengen?’ vroeg ze nog. En vervolgens lachend: ‘Hoeveel is het eigenlijk?’ Ik had geen idee. We liepen een brasserie binnen en telden op het toilet het geld. Tien briefjes van vijftig zaten er opgerold in het elastiekje: vijfhonderd euro!

Ik durfde niet terug naar de Laura Ashley-winkel. Wie weet was het verloren geld inmiddels gemist en had een van de klanten of het personeel wel opgemerkt hoe abrupt wij de zaak verlieten... We vonden een andere zaak met luxe interieurstoffen en bestelden daar van het geld Laura Ashley-achtige gordijnen. Ook met lieflijke roze rozen, ook prachtig. In de auto terug naar huis lachten we om het avontuur, maar ik zei wel tegen mijn dochter dat ze dit nooit aan iemand mocht vertellen. Het is heel fout om gevonden geld te houden. Zo was ik niet opgevoed. En zij ook niet. ‘Ach’, lachte ze, ‘Maak je niet zo druk. Straks kun je eindeloos genieten van je nieuwe ‘gratis’ gordijnen!’

Dat genieten lukte niet. Toen de eyecatchers eenmaal hingen, moest ik steeds denken aan dat rolletje bankbiljetten. Wie zou het verloren hebben? Iemand die heel lang had gespaard voor de dure Laura Ashley-gordijnen? Of was het iemands huurgeld? Ik had enorme spijt van mijn actie. Waarom had ik het niet bij de kassa afgegeven? Wat was ik een slecht voorbeeld voor mijn dochter. Natuurlijk was ik niet mezelf na de scheiding en onder het mom ‘maling aan de hele wereld’ vergoelijkte ik mijn daad. Maar elke avond als ik de gordijnen dichttrok, voelde ik me schuldig. Ik heb ze uiteindelijk aan mijn werkster gegeven, die was er ontzettend blij mee. De vervangende gordijnen kocht ik bij Ikea, gewoon effen offwhite. Het bracht rust in de woonkamer. En in mijn hoofd.”