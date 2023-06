Niemand weet... dat ik alopecia heb

“Het eerste plekje ontdekte ik aan de zijkant van mijn hoofd, vlak achter mijn rechteroor. Ik maakte een paardenstaart en zag in de spiegel een stukje kale hoofdhuid, in een perfecte cirkel. Het zag er vreemd uit: alsof een muntje op mijn schedel was gedrukt en het haar eronder was weg geschroeid. Er zaten wat witte donshaartjes op, maar verder was mijn haar weg. Mijn dochter wist meteen wat er aan de hand was. Dit was alopecia, een haaraandoening waarbij je op verschillende plekken op je hoofd plotseling kaal wordt.

Toen ik ging googelen, schrok ik me rot. Alopecia kan leiden tot kaalheid, waarbij ook je wenkbrauwen en wimpers uitvallen en je uiteindelijk helemaal geen lichaamshaar meer hebt. Ik heb dik, lang haar waarop ik erg trots ben. Ik moest er niet aan denken dat ik dat zou kwijtraken. En voor hoe lang? Terwijl mijn dochter de rest van mijn schedel inspecteerde, kwam ze nog twee plekken tegen. Die middag maakte ik meteen een afspraak met mijn huisarts.

Over alopecia is niet veel bekend, vertelde de dokter. Het kan door stress komen, of het valt onder een auto-immuunziekte. Maar niemand weet het zeker en medicijnen of succesvolle behandelingen zijn er niet. Bij de ene persoon is het eenmalig, bij de ander komen de kale plekken steeds weer terug. Of je wordt volledig en permanent kaal. Ik moest maar afwachten hoe het proces bij mij zou verlopen. In de auto op weg naar huis heb ik een flink potje gejankt. Al mijn mooie haar kwijtraken: het leek wel een nachtmerrie. Maar misschien viel het mee en ging het snel over, hield ik mezelf voor.

In de weken erna ging het opeens hard. Als ik mijn haar borstelde lieten er hele strengen los en bij elke wasbeurt zat het doucheputje vol met haar. Inmiddels had ik vijf plekken verspreid over mijn hoofd, de een groter dan de andere. Ik kon mijn haar er min of meer overheen draperen, maar als de strengen verschoven zag je de kale plekken duidelijk zitten. Omdat ik thuis werk, hoefde ik gelukkig niet naar buiten. Uit angst dat mensen me op straat raar zouden aankijken of denken dat ik kanker had, bleef ik binnen. M’n vrienden en familie zag ik niet meer, afspraken wimpelde ik af met een smoes. Mijn wereld werd steeds kleiner en na een tijdje kwam ik helemaal nergens meer.

Mijn dochter was de enige die het wist en kwam met het idee om haarstukken te gaan dragen. De plekken camoufleren lukte niet meer en het zag er niet naar uit dat mijn haar snel terugkwam. Samen bezochten we een winkel met pruiken en haarstukken, speciaal voor kalende vrouwen. In de stoel hield ik het niet droog: al mijn verdriet en frustratie kwam eruit. Anneke, mijn specialist, was ongelofelijk lief. Voor het eerst kon ik mijn verhaal bij iemand kwijt. De hele middag hebben we gepraat en met z’n drieën haarstukken en pruiken geprobeerd. Naast de tranen die vloeiden hebben we ook ontzettend veel gelachen.

Nu ik heb geleerd hoe ik de haarstukken moet dragen, durf ik weer iets vaker naar buiten. Maar nog steeds heb ik de angst dat de stukken afwaaien of scheef gaan zitten. Nu de zomer eraan komt, ervaar ik steeds meer stress. Zijn de haarstukken niet heel warm, of stroomt het zweet straks over mijn gezicht? Kan ik wel relaxed op een terras zitten, of naar het strand gaan? En kan ik wel op vakantie? Als ik wil zwemmen, zal ik toch echt de stukken uit moeten doen.

Het accepteren van mijn alopecia is een intensief proces. Mijn haar verliezen voelt als rouwen. Maar voor altijd binnen zitten en mezelf verstoppen in de hoop dat het overgaat is geen leven. Waarom kan ik mezelf er niet gewoon overheen zetten, vraag ik mezelf vaak af. Ik ben nog steeds dezelfde Floortje. Maar dan met wat minder haar op m’n kop. Gesprekken met een therapeut helpen, net als de enorme steun van mijn lieve dochter. Ik zal mijn aandoening toch echt onder ogen moeten zien en mijn omgeving vertellen wat er aan de hand is. Dat zal een enorme bevrijding zijn, waardoor ik verder kan met mijn leven. Ik ben bijna zover, maar ik vind het nog een behoorlijke stap.”

