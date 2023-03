Niemand weet... dat ik als student escort was

“Laat ik beginnen met een misverstand uit de wereld te helpen. Werken als escort betekent niet dat je dagelijks onpersoonlijke seks hebt met wildvreemde mannen en daarmee je geld verdient. Als luxe escort ben je meer een gezelschapsdame voor stelletjes of mannen, en soms voor een vrouw. Ik was voor de mensen die mij inhuurden een gezellige en mooie fantasievriendin: ik ging met ze uit eten of mee naar een party, of we spraken af bij iemand thuis. Natuurlijk, seks kwam er ook bij kijken, maar zéker niet altijd. Het ging vooral om de kunst van het verleiden en een fantasie.

In een vreemde stad

Op mijn tweeëntwintigste ging ik studeren in een stad waar ik niemand kende. Ik kwam uit een piepklein dorp en moest het plotseling zien te rooien in de grote stad. Om snel vrienden te maken, besloot ik om een abonnement te nemen op de sportschool. Bij mijn wekelijkse yogales leerde ik Sabina kennen: een vrolijke meid met wie ik al snel elk weekend de stad onveilig maakte. Sabina was slim, knap en wond iedereen om haar vinger. Ze liep in prachtige kleding en betaalde in de kroeg vrijwel altijd de rekening. Als ik een rondje wilde geven sputterde ze meestal tegen. Ze kwam uit een rijke familie, zei ze, en haar vader zorgde voor genoeg geld de bank om leuke dingen van te doen.

Mijn vriendin was een escort

Terwijl Sabina met geld leek te strooien, kon ik amper rondkomen. Met mijn bijbaantje moest ik een flinke studieschuld en een dure studentenkamer betalen, en op geld van mijn ouders hoefde ik niet te rekenen. Al snel durfde ik geen post meer open te maken, bang dat er weer een rekening betaald moest worden waar ik het geld niet voor had. Op een avond vroeg ik Sabina of ik geld van haar kon lenen zodat ik in elk geval boodschappen kon doen. Sabina lachte geheimzinnig en kwam met een ander voorstel. Natuurlijk kon ik geld lenen, maar ik kon ook een extraatje verdienen als escort bij een exclusief bureau. Net als zij en heel wat meer studentes in de stad, verzekerde ze. Ik schrok en viel zowat van mijn barkruk. Meteen had ik honderd vragen. Zij, een escort? Was dat niet gevaarlijk? En wat verdiende ze daar dan mee? Wat hield het in, en hoe kon je seks hebben met iemand die je niet kende?

Mijn eerste boeking

De dagen erna ging het gesprek met Sabina non stop door mijn hoofd. Na lang nadenken belde ik haar op en vroeg of ze me bij het escortbureau wilde introduceren. ‘Why not’, zei ik, en begon van de zenuwen onbedaarlijk te giechelen. Mijn eerste boeking twee weken later was zenuwslopend. Ik werd verwacht in het chic restaurant waar ik een afspraak had met een Franse zakenman. Louis bleek een echte gentleman: beleefd en goed verzorgd, en hij sprak vloeiend Engels. Ik voelde me meteen op mijn gemak en we hadden een leuke klik. We dronken champagne, lachten veel en de tijd vloog voorbij. Op zijn prachtige hotelkamer met uitzicht over de stad hebben we gedanst en belandden we in bed, waar we kort en hartstochtelijk vreeën. Na een paar uur werd ik met een taxi van het escortbureau teruggebracht naar mijn studentenkamer.

Boost in zelfvertrouwen

Misschien had ik geluk met mijn eerste ‘date’, maar het smaakte meteen naar meer. Omdat mensen best veel betaalden voor een avondje met mij, waren ze op zoek naar een complete ervaring en niet naar een paar uur platte seks. Met mijn klanten ging ik winkelen, uit eten, naar clubs of maakte ik zelfs een reisje naar het buitenland. Ik genoot ervan, en mijn geheim gaf me een boost in mijn zelfvertrouwen. Al snel kon ik mijn schulden aflossen en hield ik een zakcentje over om leuke dingen mee te doen. Ik kon het werk makkelijk met mijn colleges combineren: als ik twee avonden per maand werd geboekt had ik al genoeg geld om alles te betalen.

Wat als iemand het ontdekte?

Na twee jaar ben ik met het werk gestopt. Ik begon me zorgen te maken om de toekomst: wat als iemand erachter kwam, wat zou dat doen met mijn reputatie? Kon ik ooit nog een baan vinden als dit uitkwam, en wat als tóch een keer mis ging? Sabina had ondertussen haar vriend ontmoet, we zagen elkaar nog amper. De spanning was er wel een beetje af. Ik had goed geld verdiend, veel gereisd en bijzondere avonturen beleefd. Nu was het genoeg, besloot ik.

Goed bewaard geheim

Vorig jaar ontmoette ik mijn vriend Huib met wie ik binnenkort ga samenwonen. Ik ben dolverliefd, maar heb hem niets verteld over mijn escapades als escort. Ik denk dat hij dan meteen zijn koffers pakt. Ik schaam me niet voor wat ik heb gedaan, maar ik weet niet of mijn relatie bestand is tegen mijn verleden. Alleen Sabina weet het. Misschien heb ik ooit de moed om het te vertellen, maar voorlopig blijft het een goed bewaard geheim.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.