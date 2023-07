Niemand weet... dat ik de hele dag alcohol drink op mijn werk

“Drank kun je heel gemakkelijk ongemerkt meenemen naar kantoor. Elke ochtend doe ik een paar scheuten wodka in een thermosfles met sterke koffie of sinaasappelsap, en zet die in de la van mijn bureau. Wodka ruik je niet en het geeft me in de ochtend meteen een lekkere, warme roes. Voor ’s middags heb ik twee colaflesjes mee die ik van tevoren vul met wodka of gin. Ik heb altijd snoepjes binnen handbereik voor een frisse adem, voor het geval een collega een praatje komt maken. Ook staat er altijd een fles water of kop thee op mijn bureau, zodat het niet opvalt dat ik eigenlijk iets anders drink. Aan het einde van de werkdag nemen we op de afdeling vaak een wijntje met wat borrelhapjes. Dan hoef ik niets te verbergen en drink ik gezellig een paar glazen wijn mee.

Ik ga drie dagen per week met het openbaar vervoer naar kantoor. Eerst ging ik met de auto of met mijn e-bike. Maar omdat ik meestal aan het einde van de dag te veel alcohol op heb, ga ik nu met de bus. Dan kan ik lekker dutten onderweg naar huis. Ik werk op de klantenservice van een internationaal bedrijf en doe niet veel meer dan bedrijfsvoorschriften en klachten doorsturen. Het is saai werk, want elke klacht die binnenkomt geef ik alleen maar aan een andere afdeling door. Zelf handel ik niets af. De tijd kruipt voorbij en de drank helpt me om de dag door te komen. Drinken geeft me een tintelend en lekker gevoel, het maakt me vrolijk en werkt tegen de verveling.

Ik heb vroeger in de communicatie gewerkt. Maar na een flinke burn-out zat ik drie jaar thuis. Dit is de eerste baan waarbij ik weer voorzichtig aankijk hoe het gaat. Dat het werk zo saai is, is frustrerend maar voor nu ook precies wat ik aankan. Daarbij: ik krijg goed betaald en heb met niemand iets te maken. Het is erg dubbel. Ik doe dit werk omdat het me rust en regelmaat geeft. Iets om voor mijn bed uit te komen. Maar ondertussen verveel ik me rot en zit ik zeker de helft van de dag min of meer dronken aan mijn bureau. Dat is het punt: ik wíl wel iets anders, maar ik kan het nog niet aan.

Twee keer ben ik aangesproken op mijn gedrag. Bij het afscheid van een collega was ik zo dronken dat ik me vreselijk heb misdragen. Het was bedoeld als grap, maar ik ben er door mijn manager streng op aangesproken. En terecht. Een andere keer stond ik met een stagiair bij de koffiemachine te kletsen. Ze stond dichtbij me en rook opeens mijn drankadem. “Jeetje, het lijkt wel of je regelrecht uit het café komt”, zei ze. Ik verzon een smoes dat ik een kater had van een etentje de avond ervoor. Maar eigenlijk had ik al twee glazen wodka-jus op. En het was pas tien uur ’s ochtends. Of ik me schaam? Natuurlijk is drinken op kantoor not done. Maar gek genoeg geeft de spanning om stiekem iets te doen ook een kick. Ik ga ervan uit dat dit een fase is, en dat ik over een tijdje weer uitdagender werk kan doen. Dan heb ik de drank niet meer nodig.”

