Niemand weet... dat ik een abortus heb ondergaan

“Ik was twee weken overtijd toen ik besloot een zwangerschapstest te doen. Ik was 39 en al jaren aan de pil, dus ik ging er niet van uit dat ik zwanger kon zijn. Maar ik was nooit te laat ongesteld, dus werd ik onrustig. Ik zie mezelf nog zitten op de rand van het bad, totaal in shock toen ik twee streepjes in het schermpje zag verschijnen. Ik sloeg mijn handen voor mijn mond en begon te huilen. Terwijl ik in paniek bedacht wat ik moest doen, hoorde ik beneden dat Stefan thuiskwam van zijn werk. Snel duwde ik de test onder in de prullenbak en fatsoeneerde mijn betraande gezicht. Ik ging niks zeggen, besloot ik. Een baby was wel het laatste wat wij in ons leven konden gebruiken.

Tussen de ruzies door was hij zó lief

Stefan en ik vielen bij onze eerste date als een blok voor elkaar. Al snel trok ik bij hem in en genoten we van ons leven als succesvolle tweeverdieners. Na twee jaar kwamen de eerste barsten in onze relatie. We kregen last van irritaties die steeds vaker uitliepen in fikse ruzies. Drank was vrijwel altijd de oorzaak: Stefan werd na een paar glazen wijn jaloers en achterdochtig, waarbij ik wanhopig zijn verzinsels probeerde te ontkrachten. De ruzies gingen van kwaad tot erger, tot het moment dat hij fysiek werd en me op een avond hardhandig tegen de muur duwde. Ik was radeloos, maar bleef. Als de drank was uitgewerkt overlaadde hij me met spijtbetuigingen en lieve woorden. Dan was hij de grappigste en liefste vent die er was. Uiteindelijk gaf ik toe en beloofden we elkaar het nooit meer zo ver te laten komen. Kort erna sliep ik na een ruzie voor de zoveelste keer in het logeerbed. Van onze goede voornemens kwam niets terecht. En nu bleek ik ook nog zwanger.

Mijn gedachtes maakten overuren

Het rare was: ik voelde me bedrogen door mijn lichaam. Hoe kon ik zo veel liefde voelen voor iemand die me zo slecht behandelde? Hoe kon dit gebeuren terwijl ik de pil slikte en een kind wel het laatste was dat wij konden gebruiken? Ik schaamde me voor zoveel dingen: het drinken, de ruzies, en nu was ik ook nog zo dom om zwanger te raken. Ik voelde me een totale mislukkeling. En dan was er nog een probleem: het feit dat ik dit kindje absoluut niet wilde houden. Wat moest ik doen? Hoe ging ik het uitleggen aan Stefan en aan mijn vriendinnen? Dan zou ook op tafel moeten komen dat onze relatie al maanden bergafwaarts ging. Kon ik dat wel?

Pijnlijke beslissingen

Na drie slapeloze nachten besloot ik een afspraak te maken bij een abortuskliniek. Ik ging daar in mijn eentje naartoe en heb me nog nooit zo eenzaam gevoeld. Ik moest het aan Stefan vertellen en onze relatie verbreken. Het was hoog tijd om een plek voor mezelf te vinden waar ik tot rust kon komen. Maar vooral: ik moest met iemand praten. Na de behandeling belde ik aan bij een vriendin en stortte mijn hart uit. Ik biechtte op dat ik, de carrièrevrouw die alles voor elkaar had, er een bende van had gemaakt. Het was een grote opluchting om niet meer de schone schijn op te hoeven houden. Voor het eerst in lange tijd voelde ik me sterk en vastberaden.

Je bent niet alleen

Dezelfde avond vertelde ik Stefan dat ik een abortus had ondergaan. Hij hoorde het aan en stamelde alleen maar ‘oké’. De rest van het gesprek verliep in een roes. Stefan bleef maar zeggen dat ik het had moeten houden, voor ons. Het had een nieuw begin kunnen zijn, een kans om het nu écht goed te doen. Ik zag in dat deze zwangerschap nodig was om me wakker te schudden en de vicieuze cirkel te doorbreken. Het was tijd om afscheid te nemen van onze relatie. Een paar dagen later gingen Stefan en ik uit elkaar. We hebben geen contact meer. Inmiddels heb ik meerdere mensen verteld over mijn moeilijke tijd en ontdekte dat ik niet de enige was met problemen achter de voordeur. Mijn advies? Praat erover. Ook over abortus. Hoe moeilijk ook: je staat er nooit alleen voor.”

