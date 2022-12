Niemand weet... dat ik een stiekeme drinker was

“Onze kinderen gingen vrijwel tegelijkertijd het huis uit. De oudste, Claartje, trok in bij haar vriend en kreeg een drukke baan in de zorg. Zoon Lucas had een kamer gevonden in Maastricht waar hij ging studeren. Ik wist dat onze kleintjes op een dag zouden uitvliegen, maar toen het zo ver was viel het me zwaar. Ik miste de levendigheid in huis, hun gezellige gekwebbel en het taartenbakken met Claartje. Ik verlangde terug naar hun kleding in de wasmand en rommelige slaapkamers, die nu half leeg waren. Tijdens het eten zat ik nu alleen tegenover Freek met wie ik dertig jaar was getrouwd. Er viel een gat in ons huwelijk, dat de afgelopen twintig jaar vooral om onze kinderen had gedraaid. Nu waren we weer samen in ons grote huis.

Freek werkt fulltime en ik coach twee dagen per week volwassenen vanuit mijn praktijk aan huis. De rest van de week besteedde ik normaal gesproken aan het huishouden, de kinderen en onze twee jonge honden. Nu sloeg de onzekerheid toe; ik voelde me nutteloos, verdrietig en leeg. Ik was onbetwist slachtoffer van het legenestsyndroom. In die periode begon het drinken. Gewoonlijk dronken Freek en ik hooguit twee glazen wijn bij het eten, voor de gezelligheid. Maar omdat ik mijn kinderen zo vreselijk miste trok ik nu om vier uur al een fles wijn open. Na een paar snelle slokken voelde ik het gemis in mijn buik afnemen. Het viel Freek op dat er steeds vaker een aangebroken fles wijn op het aanrecht stond. Ik wuifde het weg, zei dat ik me gestrest voelde en dat een glaasje na het werk me kalmeerde. Ik zorgde meteen dat de fles niet meer in het zicht stond.

De weken erna begon ik steeds vroeger op de dag te drinken. Vier uur werd drie uur, en al snel zat ik na de lunch al met een fles wijn lusteloos voor de tv. Tijdens het koken probeerde ik voor Freek te verbergen dat ik half dronken in een pan stond te roeren. Ik sliep slecht en sloop geregeld naar beneden om in het holst van de nacht een paar glazen wijn achterover te slaan. Ik kwam elke dag moeilijker mijn bed uit, tot grote ergernis van Freek. ‘Ik ben gewoon een beetje depri’, zei ik, en draaide me nog eens om. Ik beloofde hem om een afspraak te maken met de huisarts. Maar zelfs daar had ik geen puf voor. Ik sloot mijn praktijk voor onbepaalde tijd en begon wodka te drinken in plaats van wijn. Sterke drank hielp tegen de katers en had sneller een verdovend effect. Ook kon ik wodka mengen met frisdrank, waardoor ik minder naar alcohol rook.

Op het dieptepunt van mijn drankgedrag dronk ik bij het ontbijt al een flinke bel sterke drank in mijn sinaasappelsap. Zodra Freek de deur achter zich dichttrok, begon ik mijn dag met een borrel. Ik dronk de hele dag door en verstopte overal flesjes alcohol. In de wc, in mijn kantoor en zelfs bij de struiken waar ik een paar keer per dag langs liep met de honden. Waar en wanneer ik wilde, kon ik een slokje nemen om in mijn roes te blijven. Om de geur van drank te verhullen gingen er hele pakken kauwgom en snoep doorheen. Ik sloot me af voor Freek; hij had geen idee wat er écht aan de hand was. Ik werd steeds beter in liegen en wuifde zijn zorgen weg. Het was een fase die over zou gaan zodra ik aan de nieuwe situatie was gewend, zei ik.

Tijdens een wandeling met de honden rustte ik uit op een bankje en viel in een diepe slaap. Ik was stomdronken en moet er lang hebben gezeten. Toen ik wakker schrok, waren de honden nergens te bekennen. Ik was radeloos en heb een uur lang naar ze gezocht. Uit schaamte durfde ik niet naar huis. Uiteindelijk belde ik huilend Freek en vertelde hem met een dubbele tong een warrig verhaal. Freek haalde me op met de auto; de honden waren uit zichzelf al naar huis gelopen en waren veilig. Dit was mijn wake up call, zo kon het niet langer. Ik huilde en klampte me vast aan Freek die ongelofelijk lief en begripvol was toen ik alles opbiechtte. We gingen samen in therapie en zochten hulp voor mijn alcoholverslaving. Maar mijn echte genezing kwam tijdens de lange reis die we erna samen maakten. Ik vond mijzelf en mijn partner terug en heb weer zin in het leven.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

