Niemand weet... dat ik een strafblad heb

“Ondanks dat het voorval nu bijna een jaar geleden gebeurde, denk ik nog vaak aan die avond in juni. Het lijkt wel of het iemand anders was die die avond op straat als een viswijf stond te schreeuwen tegen die agent. Het laat me maar niet los. Hoe kon ik het zo ver laten komen? Waarom was ik zo buiten mezelf en belandde ik die nacht in de cel, terwijl ik nooit eerder met de politie in aanraking was geweest? Ik kan de tijd niet terugdraaien, maar terugdenken aan wat er is gebeurd vind ik moeilijk.

Ik herkende mezelf niet

Het begon allemaal met een gezellige barbecue in het park. Mijn beste vriendin Mariëlle ging trouwen, en als verrassing hadden we met ons vriendinnenclubje een vrijgezellenavond voor haar georganiseerd. We aten en dronken in het park, gingen karaoken in de stad en zouden afsluiten in haar favoriete kroeg. Het werd een dolle boel met veel, heel veel drank. Bij aankomst in de karaokebar waren we al flink aangeschoten. Na een uur waren we zo luidruchtig dat klanten begonnen te klagen. Nadat de eigenaar ons vriendelijk verzocht te vertrekken, werd ik recalcitrant en zette ik een grote mond op. Ik herkende mezelf niet: ik was met een paar wijntjes op doorgaans vrolijk en gezellig. Nu liep ik boos te schreeuwen dat-ie niet zo dom moest doen. Was ik toen maar naar huis gegaan, dat had me veel ellende bespaard.

Klein ongeluk

Het was maar een kort stukje van de karaokebar naar Mariëlles stamkroeg. Hoewel ik flink beschonken was, dacht ik dat ik er wel met de auto naartoe kon rijden. Vijf minuten achter het stuur: wat kon er misgaan? We klommen met z’n zessen in mijn auto, maar bij het wegrijden ging het al mis. Bij het optrekken reed ik hard een fietser aan. De fietser belandde bloedend op de grond. Binnen twee minuten stopte er een politiebusje naast ons. We legden de agenten uit dat het maar een klein ongeluk was, waarbij ik probeerde om zo nuchter mogelijk over te komen. Maar de agent was niet gek: hij rook de alcohol in mijn adem en ik moest blazen.

Grote mond

Met mijn domme kop weigerde ik om mee te werken. Blazen was écht niet nodig, herhaalde ik, en ik werd zelfs onbeleefd. Ik had een grote mond en begon te schelden. Ik had mezelf niet in de hand en werd verblind door woede en door de angst te worden betrapt. Toen het geduld van de agent op was, werd ik agressief. Hoe durfde hij mijn verhaal in twijfel te trekken, schreeuwde ik, opgejut door mijn dronken vriendinnen. Ik gaf hem een flinke duw en probeerde weg te rennen. Daarna ging het snel. Ik werd in het politiebusje gezet en moest mee naar het bureau. Daar werd een proces-verbaal opgesteld voor beledigen van een politieagent, tegenwerken van een blaastest en het rijden onder invloed. Op het bureau bleek mijn promillage hoog genoeg voor een boete van vijfhonderd euro en een rijverbod van een halfjaar. Ook moest ik mijn roes uitzitten in een politiecel.

Strafblad

Toen het buiten licht werd, mocht ik eindelijk naar huis. Mijn vriend kwam de auto ophalen; ik mocht voorlopig niet meer achter het stuur. Ik schaamde me kapot, en bood mijn vriend en de agenten wel honderd keer mijn excuses aan. Niet veel later viel er een brief op de mat: ik had vanaf nu een strafblad en moest een cursus doen over de gevaren van alcohol. Later bleek het ook helemaal niet goed te gaan met de fietser: het meisje had een zware hersenschudding en haar arm was op twee plaatsen gebroken. De avond dat het gebeurde had ik me totaal niet over haar ontfermd, ik was alleen bezig geweest om mijn eigen hachje te redden. Ik stuurde haar bloemen en betaalde de reparatiekosten van haar fiets.

Nooit meer

Eén ding weet ik zeker: ik stap nooit meer met alcohol op achter het stuur. Een ongeluk zit in een minuscuul hoekje, en de gevolgen ervan zijn groot. Binnenkort wil ik solliciteren voor een leidinggevende functie binnen het bedrijf waar ik werk. Als iemand weet dat ik een agent heb aangevallen en mijn alcoholgebruik niet in de hand heb, kan ik fluiten naar die baan. Maar ik weet: dit gaat mij nooit nog een keer gebeuren.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

