Niemand weet... dat ik in een sekte zat

“Het duurde lang voordat ik mijn omgeving durfde te vertellen dat ik slachtoffer ben geweest van een sekte. Ik schaam me nog steeds dat ik me onder het mom van ‘liefde en spiritualiteit’ liet hersenspoelen. Achteraf voelt het alsof ik in een roes leefde. Als een relatie waarbij je halsoverkop verliefd wordt, maar je partner geleidelijk een heel ander gezicht laat zien. Ik ben er vol ingetrapt en wilde het niet zien. Want de sekte bracht me ook veel, zoals een prachtige relatie.

Ik kom uit een religieus gezin en ging in mijn jeugd ook naar de kerk. Dat werd anders toen ik ging studeren en verhuisde naar de grote stad. Ik liet m’n geloof los en was er jarenlang niet meer mee bezig. Tijdens corona, toen de hele wereld op zijn kop stond, miste ik voor het eerst weer spiritualiteit in mijn leven. Ik had houvast nodig, een ander beeld dan wat me werd voorgeschoteld. Ik was volkomen in de war van wat er gebeurde en werd somber en boos. Met mijn vrienden kon ik er niet over praten, dus zocht ik online naar gelijkgestemden. Daar ontmoette ik Fidal.

Fidal postte veel over ‘het andere narratief’ en de weg naar spiritualiteit. Al snel praatten we via de chat over allerlei levenskwesties. Hij had zelf een geestelijk coach en overspoelde me met video’s en informatie over een spirituele organisatie waarbij hij was aangesloten. Ik ging helemaal aan en dompelde me onder in alles wat hij me aanreikte. Het voelde als een warm bad: dit waren mensen die meer zochten tussen hemel en aarde, en op dezelfde golflengte zaten als ik. Zodra het weer kon, ging ik met Fidal mee naar de organisatie en bezocht er healingsessies, yogalessen, meditatieworkshops, vrouwenkringen en rebalance-middagen.

In korte tijd kreeg een nieuwe ‘familie’. Mijn eerste ontmoeting met de oprichtster van de organisatie, een charismatische vrouw die me het gevoel gaf mij al jaren te kennen, vergeet ik nooit. Het is lastig uit te leggen, maar het was alsof ik een nieuwe, grote zus kreeg. Ik voelde me belangrijk, een schakel in een geheel. Vanaf dat moment deed ik alles om door haar gezien te worden. Ik volgde kostbare trainingen en cursussen en ging met Fidal op retreats die door de organisatie werden georganiseerd. Want: hoe meer cursussen en workshops ik deed, hoe dieper en heilzamer mijn inzichten op mijn spirituele pad zouden worden.

Intussen merkte ik niet wat er daadwerkelijk gebeurde: mijn bankrekening werd leeggetrokken en ik moest keihard werken om alle cursussen, bijeenkomsten en healings te bekostigen. Het slokte al mijn tijd op en ik verlegde steeds verder mijn grenzen. Intussen hadden Fidal en ik een relatie en deden we veel voor de community, zoals koken, online sessies geven, allerlei bijeenkomsten en uitjes organiseren en ‘zieltjes winnen’ via social media. Mijn familie en vrienden zag ik amper, en dat begon te knagen. Na twee jaar was ik mentaal en fysiek uitgeput: wilde ik dit wel? In de spiegel zag ik alleen nog een uitgeholde vrouw die alles gaf, maar die volledig aan zichzelf voorbij rende. Was dit spirituele pad, het pad van ‘anders denkenden’ wel iets voor mij? Werd er niet belachelijk veel van mij verwacht?

Na lang wikken en wegen besloten Fidal en ik ermee te stoppen. We waren volledig leeg en wilden samen een leven opbouwen, zonder alsmaar op een spirituele wolk te zitten en ons af te sluiten van de echte wereld. Want dat werd er bij ons ingestampt: denk zelf na, vertrouw niet op de overheid, volg je eigen pad en bevraag alles. Het zette ons leven behoorlijk op z’n kop. Toen we onze leider vertelden dat we de groep wilden verlaten, verliep het gesprek allesbehalve liefdevol. Fidal en ik waren egoïstisch, werd ons verteld. Mensen bouwden op ons, we zagen toch wel hoe waardevol we waren? Weglopen van onze verantwoordelijkheid en ons spirituele pad was slecht voor de gemeenschap en werd gezien als verraad.

Langzaam viel het kwartje: we waren terechtgekomen in een groep die ons weghield van de buitenwereld en ons onder het mom van een ‘spirituele zoektocht’ in de greep hield en op een sluwe manier geld afhandig maakte. Ik ben slachtoffer geweest van brainwashing. Na ons vertrek wilde de community niets meer met ons te maken hebben. We werden op social media door iedereen ontvriend en onze telefoontjes, mails en whatsapp-berichten bleven onbeantwoord. Dat raakte me erg, want in die jaren bouwde ik veel hechte vriendschappen op en beleefde samen intense momenten. Fidal en ik zijn door de groep voorgoed gecanceld.

Inmiddels wonen we in het buitenland, waar we yoga-retreats organiseren in de natuur. Dat voelt goed: mensen tot rust laten komen in een prachtige omgeving is een groot goed. Gelukkig konden we de banden met oude vrienden weer aanhalen. Uit schaamte vertel ik niet over het web van leugens waarin we zaten. Dat wil ik anderen echt meegeven: de wereld is hard en verwarrend en we leven in een bizarre tijd. Laat je niet meeslepen door ‘gelijkgestemden’ op social media, als je op zoek bent naar antwoorden. Blijf bij jezelf, volg je eigen pad en blijf met twee benen op de grond staan.”

