Niemand weet... dat ik jaren verslaafd was aan cocaïne

Juliette (56): “Het begon allemaal vrij onschuldig. Ik was begin twintig, had een goede baan als officemanager bij een notariskantoor op de Amsterdamse Zuidas en laafde me in het weekend met vrienden aan het Mokumse nachtleven. Na sluitingstijd was er altijd ergens een afterparty en op een van die feestjes, kwam de - voor mij uit films bekende - spiegel met cocaïne op tafel. Ik vond het reuze interessant en twijfelde geen moment toen ik een lijntje kreeg aangeboden. Zo’n snuifje coke maakte een heel prettig gevoel bij me los; ik voelde me ongeremd en veel zelfverzekerder dan ik normaal gesproken was. Vanaf dat moment was het bijna elk weekend coke wat de klok sloeg. En niet alleen tijdens het crashen bij mensen thuis, ook in de clubs leerde ik hoe ik even snel mijn neus kon ‘poederen’ op het toilet. Ik heb nooit pilletjes of een ander soort drug geprobeerd: cocaïne voelde veilig, dit had ik onder controle.

Match made in heaven

Tijdens deze onstuimige uitgaansperiode leerde ik Arend-Jan kennen. Hij werkte net als ik bij een gerenommeerd kantoor op de Zuidas, én hield net als ik van een snuifje op zijn tijd. We hadden de grootste lol samen en de beste seks ooit; ik vond ons echt een match made in heaven. Na een jaar liefde gingen we samenwonen. Vrienden hielpen met verbouwen en aan het eind van zo’n gezellige klusdag kwamen de drank en cocaïne op tafel. Ook na de verbouwing en housewarmingparty’s hadden we bijna elke dag visite over de vloer. Dan pleegde Arend-Jan één telefoontje en lagen de zakjes coke binnen een half uur op tafel. Geld was nooit een probleem. Ons ‘weekendpleziertje’ veranderde langzaam maar zeker in dwangmatig dagelijks gebruik. Dat begon zijn tol te eisen.

Agressief en paranoïde

Stevig cocaïnegebruik lijdt vaak tot agressief en paranoïde gedrag en dat was bij Arend-Jan en mij steeds vaker aan de orde. We kregen om niets schreeuwende ruzie en als de coke was uitgewerkt, lagen we apart van elkaar uitgeput en depressief op bed of op de bank.

Als we in het begin van onze relatie in het weekend om 9 uur ’s ochtends nog strak van de coke stonden en klaarwakker waren, was dat niet zo’n groot probleem. We hadden de hele dag om bij te komen. Doordeweeks drugs gebruiken was een ander verhaal, want we moesten wel fris en fruitig op ons werk verschijnen. Toen ik me meerdere keren ziek moest melden omdat ik de hele nacht niet had geslapen en me nog verdoofd voelde van de drank, was ik het zat: ik wilde dit leven niet meer. Ik wilde een normaal leven, met vrienden om me heen die niet snoven.

Stoppen was moeilijk

Arend-Jan verhuisde uiteindelijk naar een appartement buiten de ring van Amsterdam. Ik heb hem nooit meer gezien. Dat stoppen lukte niet meteen. Soms had ik dagen niet gebruikt, maar als er dan iets vervelends gebeurde, greep ik meteen naar de coke. Of als ik juist een leuke avond beleefde, maar wel een wijntje te veel op had, snakte ik naar een shot Peruaanse neusvreugde en had ik - voor ik het wist - onze dealer gebeld. Stoppen was moeilijker dan ik dacht, ik worstelde zeker nog twee jaar na Arend-Jans vertrek met mijn verslaving. De redding kwam van een vriendin, die me uitnodigde om een paar dagen mee naar Ibiza te gaan. Of all places... ‘drugswalhalla Ibiza’, dacht ik even. Mijn niet-snuivende vriendin Odette verzekerde me echter van een paar heerlijke rustige dagen om bij te komen. Geen seks, geen drugs, geen rock-’n-roll. Alleen gezonde sapjes, hapjes en ontspannende massages.

Huilen, huilen, huilen

Daar lag ik op de massagetafel, achter witte wapperende gordijnen met uitzicht op kabbelende turquoise golven. ‘Relax chica, relax!’, fluisterde de tanige Spaanse masseuse, terwijl ze haar handen in mijn schouders zette. Ineens leek het alsof er een zee aan verdriet uit me kwam. Ik moest zo huilen en waarom wist ik niet. De masseuse bleef fluisteren tijdens de sessie. Ik had nog nooit zo’n bizarre massagesessie meegemaakt. Toen Odette later vroeg hoe het was geweest, volgde er weer een stortvloed van tranen. Blijkbaar was dit mijn manier om afscheid te nemen van mijn verslaving. Ik had het licht gezien; ik was klaar met coke.

Opnieuw voor de bijl

En toch trapte ik er een klein jaar later weer in. Ik kreeg van een bekende op mijn verjaardag altijd ‘kabouterpost’, oftewel een envelopje met coke. Zo ook het jaar dat ik niet meer gebruikte. Ik had geen zin om dit uit te leggen, bedankte en stopte het in een laatje. Een paar maanden later zag ik het envelopje liggen en was toch benieuwd wat ik vroeger zo lekker of leuk aan het spul vond. Ik schepte een klein puntje op mijn nagel en stopte het in mijn neus... Ik wist niet wat me overkwam! Drie uur lang zat ik op de keukenstoel te wachten tot het vreselijke gevoel voorbij was. Hoe had ik dit in godsnaam jaren volgehouden? Toen het spul was uitgewerkt, smeet ik alles in de prullenbak en heb nooit meer iets aangeraakt. Ik leid nu een totaal ander leven: ik woon samen met mijn vriend Mark en onze twee honden en werk bij een klein notariskantoor om de hoek. Mark en Odette zijn de enigen die weten van mijn drugsverleden. Zelfs mijn ouders weten niets, die denken dat mijn korte lontje van destijds kwam omdat mijn relatie met Arend-Jan niet goed ging. Ik laat het maar zo en hoop te kunnen genieten van een lang en gezond leven met Mark en onze hondjes.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.