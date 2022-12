Niemand weet... dat ik loog tegen mijn vriendin om onder onze reis uit te komen

Berber: “Jaren heb ik er niet aan gedacht, tot mijn dochter laatst vertelde dat ze met haar vriendje wil gaan backpacken in Azië. Alles flitste ineens door mijn hoofd. Wat een stress had ik als twintiger om onder de geplande reis met mijn studiemaatje Astrid uit te komen. En het begon zo leuk.

Mijn eerste verre reis

In onze studententijd waren Astrid en ik twee keer een weekendje weggeweest. Een keer met de trein naar Parijs en een keer naar Brussel. Shoppen, lekker eten en drinken, en heel veel lachen; onze tripjes waren supergezellig. Toen ze vroeg of ik zin had om met haar op vakantie naar Thailand te gaan, hoefde ik daar niet lang over na te denken. We zaten op één lijn qua interesses en te besteden budget en hoe leuk was het om in januari in een heerlijk warm land te zijn! De eerste verre reis van mijn leven.

Bucketlist: Bangkok, shoppen, bounty-eiland

Mijn neef en zijn vriendin hadden het jaar ervoor Thailand bezocht en van hen had ik geweldige verhalen gehoord. Ze waren met de trein naar Chiang Mai in het noorden gereisd en vonden dit een absolute aanrader. Dat leek ons ook wel een belevenis. Onderweg konden we nog diverse stops maken om andere plaatsjes te ontdekken. Natuurlijk wilden we Bangkok uitgebreid verkennen en een week op een bounty-eilandje verblijven. We waren het eens en hadden zin in het avontuur. ‘Als we nu onze tickets regelen, kunnen we gebruik maken van de vroegboekkorting’, opperde Astrid. Prima, dacht ik: Thailand, here we come!

Kakkerlakken en kamikaze-chauffeurs

Een week later fietste ik van Utrecht naar Nieuwegein, waar Astrid woonde. Mijn neef had nog wat handige tips gegeven: altijd vragen of je de kamer mag zien, voordat je je overnachting betaalt - je wilt niet tussen de kakkerlakken slapen. Pak de trein in plaats van de bus. Zij moesten nog bijkomen van de barrels met kamikaze-chauffeurs die ze uit onwetendheid hadden geboekt. En ik mocht hun Lonely Planet-reisgids lenen, waarin ze wat eilandjes hadden aangekruist die zij hadden bezocht. Astrid had iets meer voorwerk gedaan, bleek toen ik binnenkwam: de hele tafel lag bezaaid met brochures van rondreizen, sightseeing tours, bus- en hotelinformatie, etcetera. ‘Het lijkt wel of ik een reisbureau binnenstap’, grapte ik nog. ‘Ja’, zei ze serieus: ‘Een goede voorbereiding is het halve werk en we willen onze tijd goed benutten, toch? Kijk’, begon ze: ‘Dag 1 kunnen we een fietstocht met een gids door de stad maken. Als we nu boeken krijgen we tien procent korting. Dag 2 lijkt het me leuk om...’

Waar is hier de nooduitgang?

Ik kreeg het ineens benauwd. Ze had de hele reis al gepland! Mijn voorstel om ter plekke te beslissen wat we gingen doen, vond ze zonde van de tijd. En van het geld. Zoveel korting konden we toch niet laten liggen? Ik dacht er totaal anders over en een kamikaze-busje boeken omdat dit goedkoper was dan de trein, was voor mij een no go. ‘Kom op, een beetje living on the edge’, probeerde As me te overtuigen, maar ik vond het niet grappig. We kwamen er niet uit en besloten alles even te laten bezinken. Met een heel ander gevoel fietste ik die middag weer naar huis. Hoe kon ik me zo verkeken hebben op de verschillen tussen Astrid en ik? Ik had helemaal geen zin meer in onze vakantie en baalde enorm dat we de tickets al hadden geboekt. De dagen erna werd mijn weerzin alleen maar groter. Ik kreeg acuut buikpijn als ik eraan dacht om een maand samen te moeten optrekken. Eigenlijk kon ik wel janken dat ik mezelf in deze situatie had gebracht.

De tranen kwamen vanzelf

‘Misschien kun je de huisarts vragen om een medische indicatie dat je niet in staat bent om te reizen’, stelde mijn zus voor, toen ik mijn dilemma met haar deelde. ‘Jullie hebben toch een annuleringsverzekering?’ Ik vond het zeker niet chic van mezelf dat ik op deze manier onder onze reis probeerde uit te komen, maar ik zag geen andere uitweg. De tranen kwamen vanzelf bij de huisarts. Ik voelde me ook werkelijk niet in staat om de geplande reis met Astrid te maken, alsof ik werd overvallen door een acute burn-out. Mijn huisarts vond het geen probleem om een medische verklaring op te stellen en met de brief fietste ik deels opgelucht naar huis. Deels, want nu moest ik Astrid bellen en vertellen dat ik niet in staat was om te reizen vanwege een geconstateerde burn-out. Ze schrok enorm en was oprecht met me begaan. Of ik nu als freelance vertaler niet financieel in de problemen zou komen? Dat ik altijd geld van haar kon lenen als het nodig was... Of ze boodschappen voor me kon doen? Ik voelde me ontzettend schuldig, maar was aan de andere kant zó blij dat ik niet op reis hoefde.

Dan maar niet ‘living on the edge’

Niet lang daarna kreeg Astrid een vriendje en ze vroeg of ik het heel erg zou vinden als ze met hem naar Thailand zou gaan. Nee, natuurlijk niet, ik gunde haar die reis van harte. Ik voelde me hierdoor een stuk minder schuldig, maar ik heb haar nooit durven vertellen dat ik helemaal geen burn-out had. We appen elkaar met verjaardagen en Oud & Nieuw. ‘Een gelukkig en gezond nieuwjaar’, schrijft ze meestal. En: ‘Pas op jezelf!’ Dat doe ik zeker. Ik heb nooit meer een vakantie geboekt zonder van tevoren af te stemmen wat de ander van de reis verwacht. Dan maar niet living on the edge.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

