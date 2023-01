Niemand weet... dat ik met een piramidespel bakken geld verdiende

“Mijn vriend en ik waren net terug van een veel te duur geworden vakantie en hadden nauwelijks opdrachten met ons cateringbedrijf. Toen Paul door een oud-collega werd gebeld of we spelenderwijs snel geld wilden verdienen, was ik meteen geïnteresseerd. Ik wilde heel graag weer wat financiële ruimte creëren. En ik was dol op spelletjes.

Money, money, money

Paul vond het allemaal wat dubieus, maar ik was meteen enthousiast over het zogeheten vliegtuigspel. Het was simpel: iedere ronde werd gespeeld met vijftien mensen die elk een rol vervulden. Er waren acht passagiers, vier stewards, twee co-piloten en een piloot. De passagiers betaalden honderd gulden aan de piloot, die uiteindelijk achthonderd gulden ontving en - met aftrek van de inleg in het begin als passagier - zevenhonderd verdiende. Na deze ronde werden de co-piloten zelf piloot in een nieuw vliegtuig en schoven alle anderen een plaatsje op tot ook zij piloot werden. Hoe sneller een vliegtuig vol zat, hoe sneller je piloot werd en kon cashen. Ik had er zin in en pakte meteen de telefoon om vrienden te polsen of ze mee wilde doen. Honderd gulden aan inleg was veel geld voor ons op dat moment, maar ik verzekerde Paul dat ik het zou terugverdienen.

Champagne

Dat lukte! Binnen no-time had ik een vliegtuig vol. Ik vond het zo kicken en kocht me van het verdiende geld weer in bij een nieuw vliegtuig. Daar was ik ook binnen een paar dagen de piloot en incasseerde ik opnieuw zevenhonderd gulden. Soms had ik zelfs in één dag genoeg mensen gecharterd om ‘uit te vliegen’. Elke keer als het was gelukt, kreeg ik een adrenalineboost. Het was bijna verslavend. Om nog meer mensen enthousiast te maken, ontstond het idee om speciale vliegtuigparty’s te organiseren, vrienden van vrienden konden dan vrijblijvend kennismaken met het spel. De champagne vloeide rijkelijk, want dat konden we ons inmiddels makkelijk veroorloven. Ik keek er elke week naar uit, de feestjes waren geweldig en ondertussen konden geïnteresseerden zich na betaling inschrijven op een nieuwe vlucht.

Geldwolf

Paul werd steeds minder enthousiast over het hele gebeuren. Ik moest ermee stoppen, want met een piramidespel werden volgens hem uiteindelijk altijd ergens in het proces mensen financieel de dupe. Dat wilden we toch niet op ons geweten hebben? Ik was toch geen geldwolf? Ik negeerde zijn advies en ging vrolijk door. Tot ik op een dag mijn gage als piloot kon ophalen bij iemand in ’t Gooi. Ik had zijn nummer van een kennis gekregen en aan de telefoon vertelde deze man dat hij ook zeven andere ‘passagiers’ had weten over te halen. De envelop met ieders bijdrage lag bij hem klaar. Ik kon alweer uitvliegen, dus cashen, dacht ik blij. Toen ik het geld op zijn verzoek ter plekke moest checken, werd ik voor het eerst overvallen door een naar gevoel. ‘Splendid game’, bleef hij maar roepen. ‘Als je maar vroeg genoeg instapt. Anders ben je de klos, haha!’ Ineens realiseerde ik me waar ik mee bezig was. Ik zat hier in mijn eentje briefjes te tellen bij een vreemde man met wie ik een spel speelde met als doel zoveel mogelijk geld te vergaren. Paul had gelijk: ik leek wel bevangen door hebzucht...

Verlies

Dat was mijn laatste deelname aan het vliegtuigspel. Ik ben resoluut gestopt. Niet lang daarna werd het zogenaamde spel breed uitgemeten in de media. Sommige mensen waren voor duizenden guldens het schip in gegaan. Piramidespelen werden verboden en terecht. Ik heb er heel veel geld mee binnengeharkt en ergens onder aan de piramide hebben mensen geld ingelegd en dat nooit meer kunnen terugverdienen. Dat ik toen zo schaamteloos alleen maar bezig was met scoren, kan ik me nu niet meer voorstellen.”

