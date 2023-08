Niemand weet... dat ik mijn ex online stalkte

“Ik had bijna vijftien jaar een relatie met Tim, mijn grote liefde. We woonden in een geweldig huis, reisden de halve wereld over en Tim gaf me alles wat mijn hartje begeerde. Die droom spatte uit elkaar toen hij verliefd werd op Minke, een veel jongere vrouw die hij ontmoette in de sportschool. Ik dacht dat hun relatie een fase zou zijn, maar Tim had serieuze plannen en kocht een appartement waar ze vrijwel meteen samen introkken. Ik was gebroken en werd na al die jaren van de ene op de andere dag aan de kant gezet.

Tim liet mij in ons oude huis wonen, maar ik voelde me er doodongelukkig. Alles herinnerde me aan onze fantastische jaren samen. Ik schaamde me voor mijn vrienden, dat ik was vervangen door een jonge vrouw die Tim wél gelukkig kon maken. Minke was net dertig en bloedmooi: hoe kan ik in vredesnaam met haar concurreren? De twijfel sloeg hard toe. Had ik wel genoeg mijn best gedaan om Tim bij me te houden? Had ik de signalen gemist? Mijn zelfvertrouwen kreeg een enorme knauw en ik voelde me compleet afgewezen. Ik kwam nog amper buiten en ging kopje onder in liefdesverdriet.

De eerste paar weken dat het uit was bestookte ik Tim met lange e-mails waarin ik hem bijna smeekte om ons nog eens kans te geven. Als zijn relatie met Minke toch een fase bleek, kon hij altijd bij me terugkomen. Ik geloofde heilig dat ik weer aantrekkelijk voor hem kon zijn, als ik wat kilo’s zou afvallen, mezelf een nieuwe coupe zou aanmeten en m’n garderobe zou verjongen. Alle mooie herinneringen en het leven dat we samen hadden opgebouwd, dat kon hij toch niet zomaar vergeten? Na een jaar zou hij weer met hangende pootjes terugkomen, zeker weten. Ik hield mezelf compleet voor de gek.

Social media maakten mijn verdriet nog erger. Op Tims account kon ik alles volgen wat hij en Minke deden, want elk moment van hun prille geluk werd vastgelegd. Ik zag vakantiekiekjes, filmpjes van de verbouwing van hun appartement, etentjes, feestjes en heel veel romantische foto’s van hen samen. Alles kwam ongefilterd en keihard bij me binnen. Om alles te zien switchte ik continu van Tims naar Minkes Instagramaccount. Het was een ongekende kwelling, maar ook verslavend. Elke dag was ik er wel een paar uur mee bezig en mijn eigen leven stond volledig stil.

Mijn intensieve gegluur op Tims social media werd een obsessie. Ik maakte zelfs een nep-account aan om te kunnen reageren op zijn berichten, zonder dat hij wist dat ik het was. Om mezelf niet langer te kwellen kon ik hem natuurlijk het beste blokkeren. Hem en zijn nieuwe liefde begluren was gewoonweg masochistisch. Het maakte me niet alleen intens verdrietig, maar ook woest en radeloos. Mijn emoties vlogen alle kanten op en ik had mezelf niet meer in de hand.

Ik bereikte mijn grens toen ik Tim en Minke in de stad zag lopen. Het was de eerste keer dat ik ze samen zag. Tijdens het winkelen volgde ik ze een heel stuk. Ik trilde over mijn hele lichaam. Terug in de auto huilde ik een kwartier lang keihard. Zo kon het niet langer. Ik moest erkennen dat Tim gelukkig was met zijn nieuwe vrouw en dat het écht over was tussen ons. Thuis haalde ik alle foto’s van de muur en borg onze herinneringen op in de kast. Dat luchtte op en was de eerste stap om Tim eindelijk los te laten. Instagram heb ik inmiddels van mijn telefoon verwijderd. In plaats van elke dag, lukt het me nu om nog maar af en toe via mijn laptop op zijn account te kijken. Tim komt niet terug, dat weet ik zeker. Het wordt dan ook tijd dat ik mijn leven weer ga oppakken. Wie weet maak ik ook nog kans op een nieuwe liefde.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.