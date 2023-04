Niemand weet... dat ik mijn ‘vriend’ nog nooit heb ontmoet

“Net als zo veel vrijgezellen heb ik het tijdens corona moeilijk gehad. Ik was vier jaar alleen en was toe aan een nieuwe relatie, maar door lockdowns en coronaregels was het lastig om iemand te ontmoeten. Ik kon niet naar mijn werk of naar vrienden, en raakte behoorlijk geïsoleerd. Thuis stortte ik me op het kijken van true crime series en abonneerde me op een online platform voor fans van het genre. Online leerde ik in korte tijd mensen kennen van over de hele wereld en maakte ik nieuwe vrienden.

Urenlang praten

Met de Canadese Joshua voelde ik meteen een klik. Josh is dierenartsassistent en maakte me continu aan het lachen. Al snel spraken we elkaar elke dag via de chatfunctie van het platform. We hadden elkaar zo veel te vertellen dat het leek alsof we elkaar al jaren kenden. Van Josh kreeg ik de aandacht waar ik zo naar verlangde, door hem vergat ik al mijn zorgen en gevoel van tijd. Omdat ons werk on hold stond, hadden we genoeg tijd om urenlang online te praten. Door het tijdsverschil met Vancouver was dat voor mij vaak midden in de nacht. Maar het maakte me niets uit.

Ontmoeten

Mijn online gesprekken met Josh bepaalden mijn dag. Als hij sliep rommelde ik wat in huis om de tijd te doden en zette ik mijn wekker voor als ik weer online kon. Josh had geen social media, dus stuurden we via de chat foto’s heen en weer. Videobellen vonden we allebei te spannend, hoewel ik merkte dat ik steeds meer behoefte had Josh in het echt te zien. Intussen begon ik gevoelens voor hem te krijgen: ik dacht elke minuut van de dag aan hem en raakte verslaafd aan ons contact. Josh begreep mij, kon goed luisteren en zei precies de juiste dingen. Hij gaf me complimentjes en vertelde me alles over zijn familie en zijn leven in Canada. Voorzichtig begonnen we te fantaseren hoe het zou zijn om elkaar te ontmoeten. En hoe het zou zijn om elkaar vast te houden, heel lang, en om elkaar te ruiken en te kussen.

Videobellen

Na een paar maanden was het zo ver: we zouden videobellen via Skype. Een week lang was ik bezig met wat ik zou aantrekken, hoe ik mijn haar zou doen en of ik wel of geen lippenstift zou dragen. Toen hoorde ik voor het eerst Joshuas stem. Ik trilde van de zenuwen: dit was hem, de jongen waar ik stapelverliefd op was geworden, zonder hem ooit te hebben gezien of gehoord. Helaas bleef Joshuas beeld op zwart. Een probleem met zijn camera die hij zou het fixen voor de volgende keer, beloofde hij. Zoals gewoonlijk zaten we uren te praten en ik dommelde pas weg toen hij me met zijn lage, zachte stem welterusten zei.

Intieme gesprekken

Vanaf dat moment belden we eens per week op een vaste dag. De camera van Josh werkte nog steeds niet: hij zat te wachten op een goed moment dat hij zijn laptop kon laten maken. Maar dat zou betekenen dat hij mij niet kon bereiken en dat wilde hij niet. Ik ook niet, dus liet ik het zo. Onze gesprekken werden ondertussen steeds intiemer. Hij vroeg om een foto in mijn mooiste lingerie, want hij wilde graag mijn blote lichaam zien. Ik twijfelde geen moment: ik verlangde zo intens naar hem. Hij overlaadde me met complimenten en vroeg om meer foto’s. Zonder te aarzelen stuurde ik Josh waar hij om vroeg.

Ticket

Na een halfjaar maakten we plannen om elkaar écht te gaan zien. Ik begon te sparen voor een ticket en bereidde me grondig voor. Maar plotseling werd het stil aan Joshuas kant. Josh werkte weer fulltime en ons contact werd minder, tot ik zelfs dagen niets van hem hoorde. Ik was radeloos: was hij zijn interesse kwijt? Had hij een ander, of wilde hij onze geplande ontmoeting afzeggen? Als ik hem ernaar vroeg kreeg ik ontwijkende antwoorden. Hij had het gewoon druk, zei hij. Maar hij hield van me en wilde me beslist zien.

Onzekerheid

Meer dan wat vakantiefoto’s kreeg ik van Joshua nooit te zien. Naarmate hij stiller werd, werden mijn twijfels sterker. Waarom heeft Josh geen social media? En waarom had hij al die maanden nooit echt moeite gedaan om te kunnen videobellen? Inmiddels word ik gek van onzekerheid en haal ik me van alles in m’n hoofd. Was ik al die maanden slechts een leuk tijdverdrijf voor Joshua? Wat als hij in Vancouver een vrouw heeft, of zelfs een gezin? Maar het engste vind ik: wat doet hij met de tientallen naaktfoto’s die ik hem de afgelopen maanden heb gestuurd?

Foute boel

De plannen voor onze reis heb ik voorlopig in de ijskast gezet. Eerst wil ik zeker zijn van Joshua’s bedoelingen. Maar hij neemt steeds meer afstand en houdt onze chatgesprekken kort. Ik zie het er nog van komen dat hij het contact verbreekt en onvindbaar voor me wordt. Het idee dat iemand aan de andere kant van de wereld de meest intieme informatie over mij heeft, maakt me behoorlijk paranoïde. Hopelijk is Joshua zo eerlijk als hij zegt. Maar mijn intuïtie draait overuren, want na maanden voel ik: dit is foute boel.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

