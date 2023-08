Niemand weet... dat ik na een psychose gedwongen opgenomen ben geweest

“Ik had nooit gedacht dat mij dit ooit zou overkomen. Een psychose, dat was iets voor verwarde alcoholisten die op straat leefden, dacht ik. Niet voor een jonge vrouw als ik met een uitstekende baan, een koopwoning en een goed stel hersens. Tot ik op een nacht in een isoleercel terechtkwam omdat ik een gevaar was voor mijzelf. Ik zat in een psychose en dacht dat iedereen in een complot zat om mij gek te maken. Als ik erover praat lijkt het nog steeds of het over iemand anders gaat. Het was toch echt mijn eigen hoofd dat op tilt was geslagen.

De psychose begon toen mijn baan op een vervelende manier op het spel kwam te staan. Ik had een vliegende carrière en was teamleider bij een overheidsinstantie. Op een dag kreeg ik van mijn manager te horen dat verschillende collega’s over mij hadden geklaagd. Ik zou arrogant en veeleisend zijn, en mensen over hun grenzen hebben gedwongen. Het gesprek kwam volkomen onverwacht; ik kon me totaal niet vinden in haar verhaal. Daarbij had ik geen idee welke collega’s zich hadden gemeld, wat heel onveilig voelde. Ik werd achterdochtig en paranoïde en na een maand meldde ik mij ziek.

Mijn onzekerheid sloeg over op allerlei aspecten in mijn leven. Ik dacht dat mijn vrienden achter mijn rug over me roddelden en bij het boodschappen doen dacht ik dat mensen in de supermarkt over mij fluisterden. Ik zag mensen staren en giechelen, en zag ze zich verstoppen als ik langs liep. Het maakte me angstig en onzeker. In een poging om alle negatieve gedachtes te dempen, zette ik het thuis op een drinken. Natuurlijk werden mijn argwaan en paranoïde gedachtes door de alcohol alleen maar versterkt. De stemmen in mijn hoofd bleven herhalen dat ik een slecht mens was dat nooit meer een baan kon krijgen of vrienden kon maken. Ik was stom, niet geliefd en onaantrekkelijk en mijn zelfbeeld daalde naar een dieptepunt. Op een gegeven moment was mijn donkere wc de enige plek waar ik me veilig voelde van de boze buitenwereld.

De enige die ik nog vertrouwde was mijn tante Inez. Na de zoveelste doorwaakte nacht, belde ik haar midden in de nacht in paniek op om te vragen of ze de krantenbezorger kon afbellen. Ik wist zeker dat er in de krant berichten stonden over mij, waardoor mensen wisten wat een slecht mens ik was. Snikkend ratelde ik dat het beter was dat ik er die nacht een einde aan zou maken. Als de krant dan tóch gelezen werd, hoefde ik in elk geval niet te dealen met de negatieve gevolgen. Niet veel later werd ik door Inez opgehaald, met twee mensen van de crisisdienst. Terwijl ze probeerden me te kalmeren bleef ik schreeuwen dat we naar de drukkerij moesten rijden om de krant tegen te houden, zodat niemand ’m in de bus zou krijgen. In totale paniek sloeg ik wild om mij heen, waardoor ik hard viel en mijn pols en sleutelbeen brak.

Totaal versuft werd ik een paar uur later wakker in een kale ziekenhuiskamer. Ik was alleen, had het ijskoud en probeerde mij te herinneren wat er was gebeurd. Die uren waren verschrikkelijk, want ik kon de kamer niet uit. Schreeuwen, huilen, bonken op de deur: niemand kwam me halen. In totaal zat ik ruim een week op een gesloten afdeling en kreeg ik medicijnen om te kalmeren. Na een week werd ik uit het ziekenhuis ontslagen en trok in bij Inez om tot rust te komen. Ik ben haar eeuwig dankbaar; dankzij haar ben ik er nog, want ik weet niet wat ik mezelf had aangedaan als mijn psychose onopgemerkt was gebleven. Ik was zo ver heen. Alleen mijn ouders en Inez weten wat er met me is gebeurd.

Mijn omgeving vertel ik dat ik een heftige burn-out heb, waardoor ik van de radar ben. Ik wil niet dat mensen denken dat ik gek ben, of dat ik elk moment kan doordraaien waardoor ze me gaan ontlopen. Ik heb inmiddels ontslag genomen en zit in de ziektewet. Gelukkig heb ik een geweldige arts die mij weer op de rails probeert te krijgen. Hopelijk was mijn psychose eenmalig, want de angst en het gevoel van eenzaamheid die ik in die periode heb ervaren, wil ik nooit meer meemaken.”

