Niemand weet... dat ik naar festivals ga, verkleed als fantasy personage

“Cosplay is eigenlijk een verkleedpartij voor volwassenen. Je dost je uit in je favoriete karakter, in mijn geval uit een fantasy verhaal. Maar het kan ook een stripheld, een filmpersonage of een hoofdpersoon uit een boek zijn. Alles kan en mag, dat is wat ik er zo leuk aan vind. Ik ga het liefst verkleed als een ‘middeleeuws’ personage, gebaseerd op Lord of the rings of Game of thrones. Dan draag ik een lange, fluwelen jurk met gouden borduursels, veel grote sieraden, een koperen haarband en een lange pruik. De sieraden vind ik op Marktplaats en mijn jurken maak ik zelf. Ik heb alles geleerd via tutorials op Youtube, ook hoe ik bloemenkransen kan vlechten voor in mijn haar en wat de mooiste make-up is. Ik kan er uren in verdwijnen.

Via mijn boekenclub kwam ik voor het eerst met cosplay in aanraking. Ik lees graag en veel en bespreek al jaren met dezelfde groep mensen eens per maand een boek. We hebben ooit een serie gedaan over fantasy en ik was meteen verslaafd. Ik kan helemaal opgaan in de wereld van kastelen, ridders, draken en meeslepende geschiedenisverhalen en las alles wat los- en vastzat. Om meer te weten ging ik op Instagram ook allerlei fantasy accounts volgen. Zwervend van het ene naar het andere account kwam ik vanzelf in de wereld van cosplay terecht. Het was eerst een beetje vreemd, volwassenen die zich verkleden als elfen, trollen, ridders en superhelden. Maar mensen steken er zoveel tijd in: je ziet werkelijk de prachtigste kostuums die zo uit een film lijken te komen.

Ik ben van nature best verlegen en vind het soms moeilijk om te socializen met mensen. De cosplay-wereld is een grote ‘familie’, waar mensen superaardig en complimenteus zijn en waar je makkelijk contact maakt. Ik voelde me er meteen thuis. Op mijn eigen social media of op mijn werk, vertel ik er niets over. Ik ben bang dat mijn collega’s of vrienden het niet zullen begrijpen en me uitlachen, als ze weten dat ik mij elk weekend verkleed als middeleeuwse hofdame. Dit hou ik liever voor mezelf. In de cosplay-wereld noem ik mezelf Vivyan. Zij staat ver af van de echte Eveline die een kantoorbaan heeft, stapels boeken leest en van koken houdt. Vivyan is mooi, stoer, zelfverzekerd en durft dingen die Eveline nooit zou doen. Ik denk dat veel mensen het daarom fijn vinden om een kostuum aan te trekken: je kruipt in de huid van iemand die je zelf hebt gecreëerd en helpt iets te overwinnen, waar je in het echte leven tegenaan loopt. In mijn geval mijn verlegenheid. Dat smelt weg, zodra ik een van Vivyans jurken aantrek en mijzelf tot haar transformeer.

Met andere cosplayers ga ik een paar keer per jaar verkleed naar een festival of evenement. Ik zorg altijd wel dat het een eindje buiten mijn woonplaats is, want ik wil absoluut niet worden herkend. Mensen geven vaak complimenten over onze kostuums en altijd wil er wel iemand met ons op de foto. Dat geeft mijn zelfvertrouwen een enorme boost. Vorig jaar was ik voor het eerst op een groot cosplay-evenement in Duitsland, op het landgoed van een kasteel. Het leek wel een sprookje. Er kwamen mensen vanuit heel Europa en echt iedereen was verkleed. Er was een grote markt en muziek en er werden ‘toernooien’ gehouden, zoals zwaardvechten en middeleeuwse spellen. Het leek alsof ik in een van mijn boeken was gestapt. Ik vind het jammer dat ik de foto’s en filmpjes ervan niet op mijn social media durf te zetten. Die stap komt wel steeds dichterbij. Cosplay is zo’n onderdeel van mijzelf geworden dat ik Vivyan straks misschien niet meer nodig heb om de dingen te doen, die ik nu nog niet durf.”

