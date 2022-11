Niemand weet... dat ik op de Wallen heb gewerkt

Bianca (42): “Ik leerde Isa kennen tijdens de vergaderingen van het appartementencomplex waar mijn vriend en ik een flat hadden gekocht. We waren meer buren dan vriendinnen, maar dat veranderde op het moment dat mijn leven op zijn kop kwam te staan. Mijn relatie ging uit en ik wilde in de flat blijven wonen. Ik kon met mijn salaris de hypotheek betalen, maar voor de overige lasten zou ik zeker elk dubbeltje moeten omdraaien. Dat lukte aardig. Tot het door de economische crisis van 2008 steeds slechter ging met de modezaak waar ik werkte en de winkel failliet werd verklaard. Daar zat ik in mijn eentje, als achtentwintigjarige in een veel te duur appartement. Lenen van mijn moeder of vriendinnen was geen optie, die hadden het zelf niet breed. Daarbij schaamde ik me dat ik in geldnood zat, dat ik nooit had gespaard. In een half jaar tijd stapelden de rekeningen zich op. Toen op een dag mijn koelkast het begaf, werd het me teveel. Ik zag geen uitweg en huilde de hele ochtend.

Ik hoefde haar alleen te assisteren

Die middag stond Isa onverwacht voor de deur om iets te bespreken voor de aankomende vergadering van ons complex. Ze zag mijn rode ogen en vroeg of er iets ergs was gebeurd. In tranen vertelde ik over mijn schulden en dat mijn sollicitaties steeds werden afgewezen. Ze was even stil en vroeg daarna of ik met haar wilde samenwerken. Ze verdiende veel geld. Op de Wallen. Als sm-meesteres. Ik hoefde geen seks te hebben, niet voor een raam te staan, alleen assisteren bij de wensen van haar vaste klanten. ‘Ik leer je het klappen van de zweep, ook letterlijk’, lachte ze. Ik wist niet wat ik hoorde...

Kinky kleding en tepelklemmen

En ik wist niet wat ik zag, tijdens de rondleiding door haar ‘werkplaats’, een dag later. De ruimte was nog groter dan mijn flat, met een douche, kleedkamer voor haarzelf én een voor de klanten. Isa’s kamer leek wel een sekswinkel, met een rek vol kinky kleding, kasten vol pruiken, pumps en attributen als zweepjes, handboeien en tepelklemmen. In de gastenkamer konden klanten kiezen uit fetisj-outfits in alle soorten en maten. Leer, rubber en latex speelden de hoofdrol. Oké, dit wordt mijn toekomstige werkplek, dacht ik, tot ik uit de schulden ben.

Eerste klant in een latex broekje

Bloednerveus was ik voor de eerste klant. Om elf uur ’s ochtends stond hij gepland: een volslanke vijftiger in een net pak. Nadat hij had gedoucht, moest ik hem helpen met aankleden. Nou ja, aankleden: hij kreeg alleen een latex broekje aan en leren tuigje om. Ik wist niet waar ik kijken moest en hoopte dat ik van de zenuwen niet in de lach zou schieten. Daarna sommeerde Isa hem - streng klappend met de zweep - op de grond te gaan liggen. Ik moest met mijn naaldhakken op zijn buik gaan staan... Ik kon het niet. We hadden het ritueel van tevoren doorgenomen, toch durfde ik hem geen pijn te doen. ‘Laat mij maar’, zei Isa. ‘Pak jij de zweep en als hij ook maar één kick geeft, sla je keihard op de grond! Dus niet op hem’, fluisterde ze er knipogend achteraan.

Ik verdiende 500 euro per dag

Dat bleef onze rolverdeling. Ik hielp de klanten met aankleden, soms opmaken of handboeien omdoen en hanteerde de zweep. Isa voerde de handelingen uit; spanking, met kaarsvet druppelen en met stiletto’s over iemand heen lopen. Haar klanten hadden de gekste wensen. Eentje hing elke week twee uur in een leren slip met masker op en rubberen bal in z’n mond vastgebonden aan een houten kruis achter in de ruimte. Een andere klant vond het spannend om elke week in sexy dameskleding op z’n knieën de vloer te poetsen. Wij gingen dan op een terrasje koffiedrinken en bijkletsen. Soms moesten we ook wel lachen om deze malle rollenspellen, waarvoor de klanten grof geld betaalden. Ik verdiende soms vijfhonderd euro op een dag.

Mijn vriend weet ervan

Aan de andere kant kon ik moeilijk wennen aan dit wereldje. Zodra ik uit de schulden was, wilde ik stoppen. Ondertussen bleef ik solliciteren en na drie maanden op de Wallen kreeg ik eindelijk een positief bericht: ik kon als storemanager aan de slag bij een luxe schoenenzaak. Ik was inmiddels uit de schulden en had een fijn spaarpotje opgebouwd, dus ik greep deze kans met beide handen aan. Toen ik Isa vertelde dat ik was aangenomen, was ze heel blij voor me. Ze wilde zelf ook stoppen met het werk en een nieuw leven opbouwen. Ze verhuisde kort daarna naar Spanje. Soms denk ik ineens aan haar, ze is de enige met wie ik deze ervaring kan delen. Alleen mijn vriend weet van deze periode uit mijn leven. Voor hem is het belangrijk dat ik geen seks heb gehad, verder moet ik het volgens hem maar zien als een spannend avontuur. We hebben wel afgesproken dat we ons dochtertje nooit vertellen dat mama als sm-assistente op de Wallen heeft gewerkt.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

