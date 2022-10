Niemand weet… dat ik seks heb gehad met mijn broer

Indira: “Ik vond seks altijd al interessant. Ik moet een jaar of 7 zijn geweest toen ik voor het eerst uitvond wat zelfbevrediging was en ik was altijd al enorm benieuwd hoe het zou zijn om met iemand te zoenen. Mijn ouders vonden het allemaal taboe. Als het woord ‘seks’ thuis viel, werd er alleen gezegd dat het vies was en we er niet over mochten praten. De keer dat ze mij betrapten terwijl ik mezelf bevredigde, zeiden ze dat ik dat maar niet meer moest doen. Als ze wel met me gepraat hadden, hadden ze misschien kunnen voorkomen wat er op mijn dertiende gebeurde.

Seks met mijn broer

Ik weet het nog precies. Mijn ouders waren niet thuis en mijn vijf jaar oudere broer en ik waren samen boven. Er heerste spanning tussen ons. We hadden al eens gesprekken gevoerd over zoenen, elkaar zelfs een kus gegeven en nu we met z’n tweeën thuis waren, kwam van het een het ander. Hij zoende me. Niet veel later kleedden we ons uit en belandden we in mijn bed. Wat vond ik het spannend. Ik was hier zo lang benieuwd naar geweest. Ik vond het allemaal heel interessant en fijn wat we deden. Wat hij deed was absoluut niet tegen mijn zin. Ik verloor mezelf zo in het moment dat ik me rot schrok toen mijn ouders plotseling thuiskwamen. Het scheelde niets of mijn vader had ons betrapt toen hij haastig de trap opliep en de kamer binnenstormde. Vermoedde hij dat er iets tussen ons speelde?, denk ik nu vaak. Waarom rende hij anders direct de slaapkamer in?

We wisten niet dat het héél fout was

Ik moet gevoeld hebben dat wat mijn broer en ik die middag deden, niet oké was. Waarom stoven we anders allebei zo gauw het bed uit toen mijn vader thuiskwam? Maar wát er niet goed was, dat wisten we niet. Door onze beschermde opvoeding hadden we geen idee wat seks eigenlijk was en wat daarin goed of fout was. Er was maar één regel: het mocht in ons huis niet bestaan. Voor een kind werkt dat natuurlijk niet. Als je in de puberteit komt, ga je lust voelen en wil je daarmee experimenteren. Alhoewel, wat is lust als je niet weet wat het is? Ik denk mijn broer en ik vooral spanning en nieuwsgierigheid voelden. Bij gebrek aan informatie probeerden we dingen uit bij de persoon die het dichtst bij ons stond, niet wetend dat dat héél fout was.

Toen ik iets ouder werd, relaties kreeg, met vriendinnen sprak over seks, kreeg ik wel door dat het niet oké was om seks met je broer te hebben, maar ook toen durfde ik het nooit hardop te vragen. Uit schaamte stopte ik het weg. Heel ver weg. En dat lukte me heel goed. Pas toen ik een paar jaar geleden bij een psycholoog liep en over mijn jeugd moest praten, kwam het allemaal terug. Ik werd er kotsmisselijk van.

Ik heb hem er nog één keer over gevraagd

Nog steeds heb ik een steen in mijn maag als ik eraan terugdenk. Waarom meden mijn ouders het onderwerp seks altijd? Hadden ze door dat het broeide tussen mij en mijn broer? En wist mijn broer, omdat hij ouder was, misschien toch wél dat hij fout zat? Maakte hij misbruik van me? Ik zit met zoveel vragen, maar niemand kan ze beantwoorden. Ik durf met niemand te praten over wat er is gebeurd. Mijn broer en ik zwijgen als het graf sinds die ene dag. De band met mijn ouders is redelijk, maar ik ben bang voor wat ik losmaak als ik dit ter sprake breng. Ik zie mijn broer soms nog, we hebben een klein beetje contact zodat mijn kinderen toch een oom hebben. Als vorm van verwerking heb ik het één keer voorzichtig aan hem gevraagd: ‘Weet je nog wat er vroeger is gebeurd tussen ons?’ Hij deed alsof hij zich niets herinnerde. Ik snap het wel. Het is ook geen herinnering waaraan je graag terugdenkt. Dat delen we met elkaar.

Slechts drie mensen heb ik verteld over die ene dag: mijn kinderen. ‘Gadverdamme mama, waarom vertel je ons dit?’, zeiden ze huilend, boos haast. Ik snap hun reactie heel goed. Het voelde belangrijk om dit aan ze te vertellen: ik wil niet óók een moeder worden die moeilijke onderwerpen verzwijgt en daarmee haar kinderen een levenslang trauma bezorgt.”

