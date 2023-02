Niemand weet... dat ik steel op mijn werk

“Drie jaar geleden gebeurde er in mijn leven van alles tegelijk. Na jaren ellende kwam er een einde aan mijn vechtscheiding, ik veranderde van baan en verhuisde met mijn kinderen naar de andere kant van het land. Ik startte een nieuw leven in een stad waar ik niemand kende en begon een carrière als HR manager bij een groot notariskantoor. Ik had er zin in: eindelijk kon ik mijn twee tienerdochters rust, regelmaat en financiële zekerheid bieden. Een leven zonder stress en ruzie, daar waren we allemaal hard aan toe.

Verantwoordelijkheid

Door een fusie groeide het kantoor waar ik werkte in rap tempo. Er werden telkens nieuwe mensen aangenomen en ik kreeg veel verantwoordelijkheid. Ik genoot van mijn baan en werkte hard. Om alles af te krijgen werkte ik vaak ’s avonds door, en soms zelfs in het weekend. Dan had ik het rijk voor mij alleen. Ik had toegang tot elk kantoor, dus ging ik vaak even neuzen in de kamers van mijn collega’s. Het voelde best slecht; ik had niets te zoeken in de laatjes van anderen. Maar het was ook spannend om in de stille, donkere uurtjes op onderzoek uit te gaan.

Schulden

Mijn salaris gebruikte ik om de schulden af te lossen die ik door de scheiding had opgebouwd. Hoewel ik goed verdiende, kwam ik elke maand maar nét uit. Extraatjes zoals uit eten gaan, meer zakgeld voor de kinderen of een weekendje weg, zaten er voorlopig niet in. Door mijn functie had ik ook toegang tot de kas van het kantoor. Die was altijd goed gevuld met cash geld waarmee ik de lunch, kleine boodschappen en allerlei andere zaken betaalde. Het geld werd regelmatig bijgevuld en ik hoefde de uitgaves amper bij te houden. Als het geldkistje leeg raakte, werd er gepind en het geld gewoon bijgevuld.

Geldkistje

Op een zaterdagochtend haalde ik het geldkistje tevoorschijn en ging ermee op de grond zitten. Ik telde op het tapijt alle munten: bijna tweehonderd euro. Langzaam schoof ik tien twee-euromunten opzij. Ik staarde er lang naar en dacht: niemand merkt het als dit geld weg is. Met deze twintig euro kon ik iets leuks kopen voor mezelf, zonder het te voelen; dat had ik al zo lang niet gedaan. Ik graaide het geld weer bij elkaar en borg het kistje op. De munten die apart lagen deed ik in mijn broekzak en vertrok. Plotseling werd ik zenuwachtig en kreeg het bloedheet. Als iemand hier achter kwam, hoe goed zou ik dan kunnen liegen en zeggen dat ik er niets van wist? Had ik een smoes paraat, of zou ik het geld over een paar dagen toch maar weer terugleggen?

Schuldig

Snel fietste ik naar de parfumerie en kocht van het geld een dure lippenstift. Beter meteen uitgeven dan het geld laten branden in mijn zak, dacht ik. Ik voelde me schuldig, maar nog geen week later opende ik het kistje opnieuw en deed twee keer een flinke graai in de berg kleingeld. Dit keer was het vijftien euro aan muntjes die ik in mijn tas liet glijden. De volgende dag kocht ik er lekkere dingen van voor een tv-avondje met mijn meiden. Het voelde zalig om ze eens te verwennen, zonder dat ik het zou merken in mijn eigen portemonnee.

Extraatje

Ik schat dat ik de afgelopen maanden wel duizend euro uit het geldkistje heb gestolen. Telkens neem ik kleine bedragen mee die ik uitgeef aan make-up, cadeautjes of dure panty’s. Mijn schulden los ik af van mijn salaris; dit geld zie ik als een extraatje.

Kick

Hoewel het in- en inslecht is, geniet ik stiekem ook van mijn geheim. Omdat het zo gemakkelijk gaat, geeft het me een kick. Ik praat het goed door mezelf voor te houden dat ik dit verdien na de nachtmerrie van mijn scheiding. Ik praat mezelf aan dat het bedrijf niets voelt van wat ik doe. Als ik ooit word betrapt, ben ik gegarandeerd mijn baan kwijt. Maar daar probeer ik niet aan te denken. En als mijn schulden straks zijn afbetaald, heb ik dit extraatje niet meer nodig.”

