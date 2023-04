Niemand weet... dat ik steel uit de supermarkt

“Ik kan het prima betalen. Ik woon in een mooi appartement in de stad, als de zon schijnt vertoef ik schaamteloos een dag lang op het terras en als ik er zin in heb, boek ik een weekendje weg. Dus ja: mijn boodschappen kunnen er best vanaf. Toch steel ik wekelijks bij mijn plaatselijke supermarkt. En daarbij is mijn credo: hoe duurder het product, hoe beter.

‘Mag ik deze hebben?’, vroeg ik als kind aan mijn ouders in een speelgoedwinkel. Ik wees naar een klein eendje dat groter zou worden als je het lang in water legde. ‘Stop maar in je zak’, antwoordde mijn vader. Aan het kapitalisme had hij lak. Als kind vond ik dat allemaal wel spannend. En ik had er baat bij: de gouden ring die ik voor mijn verjaardag kreeg, het Guess-horloge dat hij me zomaar toestopte en de mobiele telefoon die hij me gaf toen ik twaalf werd: ik wist dondersgoed dat er geen geld voor was neergeteld. Maar dat vond ik als tiener juist wel stoer.

Je zou denken dat een beetje moraal wel indaalt als je ouder wordt, maar tot zover is dat nog niet gebleken. Want ook ik blijk een heuse kleptomaan. Toen ik als tiener een bijbaantje in een kledingwinkel kreeg, bleek het wel heel makkelijk om dat leuke truitje alvast mee te nemen en ‘later te betalen’. Dat later, kwam nooit. Al mijn andere collega’s deden het ook, en zo bouwde ik als 16-jarige al een prachtige garderobe bij elkaar die me helemaal niets kostte.

Inmiddels zou ik nooit meer van mijn werkgever stelen. Ook van vrienden of kennissen zou ik nooit zomaar iets ontvreemden. Maar van grote, kapitalistische bedrijven? Daar ben ik niet vies van. Wat begon met een paar snoepjes in de drogisterij, is uitgegroeid tot een heuse kleptomane hobby sinds de zelfscankassa's hun intrede hebben gemaakt. Eerst besloot ik mijn groentes niet meer af te wegen en gewoon in mijn tas te laten glijden. Of ik toetste op de kassa in dat ik normale croissants had gekocht, in plaats van luxe kaascroissants. Natuurlijk was ik wel eens nerveus als ik een steekproefcontrole kreeg, maar vaak pakten de supermarktwerknemers alleen de dingen die bovenin mijn tas lagen en hadden ze niet door dat ik producten stal. Als ze het al doorhadden, speelde ik de vermoorde onschuld en was er ook niets aan de hand.

Het voedde mijn kleptomanie en na verloop van tijd besloot ik duurdere producten te stelen. Luxe kazen, gerookte zalm... Het bespaart me zo een paar tientjes in de week. Echt netjes is het natuurlijk niet, maar de supermarkteigenaar eet er echt geen broodje minder om. Het lukt me niet om me er schuldig over te voelen. Van een kleine ondernemer zou ik nooit stelen. Ik heb ook gewoon een hart. Maar graag heb ik ook een volle koelkast én een volle portemonnee.

