Niemand weet... dat ik stiekem de pil slik terwijl mijn vriend een kind wil

“Het is een taboe, als je als jonge vrouw hardop zegt dat je geen kinderen wilt. Alle vrouwen van rond de dertig in mijn omgeving zijn nu zo’n beetje zwanger, behalve ik. Talloze keren kreeg ik al de vraag: wanneer beginnen jij en Vic nou eens aan kinderen? Dan wuif ik het weg met een smoes als ‘we willen eerst nog reizen en een groter huis vinden’. Diep vanbinnen wil ik helemaal geen kind. Zeker niet in een onzekere wereld zoals nu.

Victor en ik kennen elkaar vijf jaar. We wonen sinds drie jaar samen en het gaat heel goed. We houden allebei van reizen en doen vaak een stedentrip, of we sparen voor een verre reis. Ook gaan we elke zomer naar een paar festivals en we vinden het heerlijk om uit eten te gaan. We hebben een vrij leven en kunnen onze tijd helemaal indelen zoals we zelf willen. Een kind past daar voor mijn gevoel niet in. Elke keer denk ik: het komt nog wel, die kinderwens. De hormonen zullen vanzelf wel een keer door mijn lijf gaan gieren. Tot nu toe gebeurt er niets.

Vorig jaar werd de broer van Victor voor het eerst vader. Vic was door dolle heen dat hij oom werd en was vanaf dag één niet bij de baby weg te slaan. Het was zo schattig om te zien, die twee broers in de weer met zo’n klein meisje. Ze komt hier af en toe logeren en zodra hij de kans krijgt is Victor met haar op pad, of gaat hij oppassen. Een paar maanden na Emma’s geboorte begon het bij Victor ook te kriebelen. Hoe leuk zou het zijn, zo’n kleintje voor onszelf? Ik moest vooral heel erg giechelen bij het idee. Ik had eerlijk gezegd nooit bedacht wanneer ik moeder wilde worden. Dat was iets voor later, toch niet nu al?

Victors hield er maar niet over op. Hij fantaseerde al over de naam voor ons kind, hoe we ons huis konden verbouwen voor een kinderkamer en waar we dan met zijn broer en zijn gezin naartoe op vakantie konden gaan. Hij had het er elke dag over en wilde ook dat ik stopte met de pil. Ik voelde veel druk om erin mee te gaan. Als ik voorzichtig liet doorschemeren dat ik nog een paar jaar wilde wachten, reageerde Victor teleurgesteld en probeerde hij me over te halen. Hij wil het nu we nog jong zijn, in de bloei van ons leven. Omdat zijn broer nu ook een jong kind heeft. Een betere timing was er niet, zei hij.

Om Victor te paaien zei ik dat ik zou stoppen met de pil. Met als resultaat dat hij me na elke vrijpartij verwachtingsvol aankijkt en meteen begint met ‘stel je voor...’ Ik word er steeds ongemakkelijker van, maar ik durf niets te zeggen. Eerlijk toegeven dat ik geen kind wil, zou hem enorm veel pijn doen. Sterker nog, ik denk niet dat onze relatie het zou overleven. De kinderwens van Vic is zo sterk, daar komt niets tussen en zijn besluit staat vast. Al een paar keer kocht hij een zwangerschapstest voor me. Wat hij niet weet is dat ik de pil nog steeds slik.

Er komt natuurlijk een dag dat ik het hem moet vertellen. Hoe aanhoudender Victor is, hoe moeilijker ik dat vind. Als ik hem zie met zijn nichtje Emma weet ik zeker dat hij een superleuke vader zal zijn. Ondertussen begin ik steeds meer aan mezelf te twijfelen. Is het wel normaal, dat ik op mijn leeftijd geen kinderwens heb? De babykriebels van mijn vriendinnen heb ik niet. Sterker nog: hoe meer ik ze zie worstelen met hun baby, hoe meer ik achter mijn besluit sta.

Wil Victor wachten? Is onze relatie daar tegen bestand? Stel, ik beloof hem het over twee jaar te willen proberen, maar de babygevoelens zijn er dan nog steeds niet? Misschien moet ik me niet zo aanstellen, denk ik vaak. Als ik eenmaal zwanger ben, vind ik het vast wel leuk en gaat het allemaal vanzelf. Aan de andere kant wordt er zoveel van me verwacht: geen kinderen willen is alsof er iets aan je mankeert. Dat maakt me erg onzeker. Ik wil niet buiten de boot vallen. Als Victors kinderwens ons in de weg staat, kunnen we natuurlijk niet samen verder.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

