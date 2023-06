Niemand weet... dat ik uit de kast ben gekomen

“Laat ik vooropstellen: ik hou zielsveel van mijn drie kinderen en had een gezinsleven nooit willen missen. Dat wil ik graag benadrukken, want hoewel mijn liefdesleven een enorme draai heeft gemaakt, genoot ik altijd met volle teugen van ons gezellige en harmonieuze gezin. Ik werd al jong moeder: op mijn negentiende werd Saartje geboren en twee jaar later kwamen Simon en Midas, een tweeling. Mijn man Fred was toen ook nog een broekie: we waren elkaars eerste liefde en hebben alles samen uitgevogeld.

Toen de kinderen klein waren, was ik fulltime moeder. Ik was opgeleid als verpleegkundige, maar had mijn carrière in de ijskast gezet om er volledig te zijn voor mijn gezin. Ik vond het zalig en miste werk niet. Dat kwam pas toen de kinderen naar school gingen. Ik had behoefte aan contact met anderen en besloot om weer een paar dagen per week te gaan werken bij een revalidatiecentrum in de buurt. Het was prima te combineren met mijn gezin, en ik vond het fijn om af en toe even weg te zijn van huis.

Vanaf de eerste dag kon ik het meteen goed vinden met Anke. We werkten veel samen en brachten ook buiten het werk tijd met elkaar door. Voordat onze dienst begon dronken we koffie, lunchten samen en dronken nog even snel een wijntje voordat we naar huis gingen. Na een paar maanden begon ik gevoelens voor Anke te krijgen. Ik verheugde me erop haar te zien op het werk, en miste haar als ik thuis was met de kinderen. Ik was er compleet van in de war; ik had nooit eerder gevoelens voor een vrouw gehad. Fred was mijn eerste liefde en daarvoor had ik alleen met jongens gezoend. Deze verliefdheid voelde anders dan mijn gevoel voor Fred. Het was niet met elkaar te vergelijken. Ik had een lieve man en drie heerlijke kinderen, maar wilde het liefst vluchten in de armen van Anke.

Het huishouden leed er onder, ik had mijn kop er gewoon niet meer bij. Ik werd afstandelijk naar Fred en kon zijn aanrakingen amper verdragen. Op een middag na het werk hield ik het niet meer vol. Ik bracht Anke met de auto naar huis en voor haar deur flapte ik eruit dat ik gevoelens voor haar had. Meteen begon ik te huilen en sloeg mijn handen voor mijn gezicht. Ik zei achter elkaar ‘sorry, sorry’ en schaamde me ontzettend. Anke omhelsde me stevig en hield me lang vast. Ze zei niets, maar troostte me alleen. Dat was op dat moment het beste wat ze kon doen.

We zijn uitgestapt en hebben een lange wandeling gemaakt. Af en toe pakte Anke mijn hand vast, waarbij de elektriciteit door mijn lichaam schoot. Anke was lesbisch en had ook gevoelens voor mij, vertelde ze. Maar zij had geen liefdesgevoelens. Ik was verdrietig, maar vanaf die dag bleven we hartsvriendinnen. Ik moest ontdekken of ik meer van vrouwen hield dan van mannen, want mijn gevoelens wegstoppen kon ik niet meer. Anke was daarbij mijn steun en toeverlaat. We hebben veel gepraat en ze stelde me voor aan haar vriendinnen. Bij hen voelde ik me vrij en op mijn gemak.

Voor mezelf was het snel duidelijk: ik wilde een relatie aangaan en intiem zijn met een vrouw. Maar hoe nu verder? Ik heb er niet aan toe durven geven en ben bij Fred en de kinderen gebleven. Als ik zou uitkomen voor mijn gevoelens zou ik alles kwijtraken, dacht ik. En ik ging nog liever dood dan dat ik geen moeder meer voor mijn kinderen kon zijn. Ook wilde ik het Fred niet aandoen; een scheiding zag ik totaal niet zitten. Dus leefde ik tientallen jaren een dubbelleven. Thuis was ik de lieve moeder voor mijn gezin, buiten de uitgelaten Cleo die op stap ging met haar lesbische vriendinnen. Van zoenen of seks met een vrouw is het in die tijd nooit gekomen. Ik was trouw aan mijn man en dacht: als ik het doe valt alles als een kaartenhuis in elkaar.

Ik kwam pas uit de kast toen Fred zes jaar geleden vrij plotseling overleed. Een jaar later ontmoette ik Sylvia op wie ik smoorverliefd werd. Na al die jaren, vielen de puzzelstukjes in elkaar. Ik kon eindelijk mezelf zijn en was verlost van de leugens waarmee ik had geleefd. Mijn kinderen hadden tijd nodig om aan het idee te wennen dat ik ging samenleven met een vrouw. Maar ze zagen hun moeder opbloeien. Ik voel me jong, energiek en kan met Sylvia de hele wereld aan. Soms heb ik spijt dat ik niet eerder uit de kast ben gekomen. Achteraf gezien denk ik dat ik te veel beren op de weg zag. Je kunt je leven niet opofferen voor een ander, al is de uitkomst onzeker als je voor jezelf kiest. Maar voor wie zich in mijn verhaal herkent: wees moedig en praat erover. Juist met je huidige partner. Voor jezelf kiezen is nooit een verkeerde beslissing: het maakt je een beter mens.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

