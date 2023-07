Niemand weet... dat ik verliefd ben op de vriend van mijn beste vriendin

“Laura is sinds onze studie mijn hartsvriendin. Als jonge meiden woonden we een tijdje samen op kamers. We hadden een gezellig en zorgeloos leven, maar bij Laura was er altijd wat. Dat kwam voornamelijk door de vriendjes die ze had: ze had een neus voor foute mannen. Ze gingen vreemd, stalen haar geld, waren onbetrouwbaar of regelrechte zuiplappen. Na het zoveelste drama en weer een gebroken hart besloot ze voor zichzelf te kiezen en zwoor ze mannen af. Even geen relatie zou haar goed doen en haar de tijd geven om tot rust te komen.

Al snel kreeg Laura haar zelfvertrouwen en eigenwaarde terug. Al die jaren met foute mannen hadden er behoorlijk ingehakt. Nu had ze weer tijd voor haar werk, volgde ze cursussen, reisde veel en zorgde goed voor zichzelf. Toen Laura besloot om voor onbepaalde tijd naar Engeland te gaan, verwaterde onze vriendschap. In het begin skypeten we nog veel, maar langzaam werd ons contact minder. We hadden allebei een druk leven en de afstand was best groot. Dat was allemaal oké.

Vier jaar geleden kwam Laura terug naar Nederland. Ze was inmiddels dolgelukkig met haar Britse vriend John en wilde hier trouwen en met hem een nieuw leven opbouwen. Omdat zijn moeder Nederlandse is, kende John het leven hier al en samen zouden ze het avontuur aan gaan. Ik was superblij voor haar. Ik hielp ze met de verhuizing en het zoeken naar een woning, niet ver bij mij vandaan. Ik had mijn beste vriendin terug en was dolgelukkig. Ik ontmoette John voor het eerst op Schiphol: een lange, joviale man met een ondeugende twinkel in zijn ogen. Ik kon het meteen goed met hem vinden en was gek op zijn humor. Ik snapte Laura volkomen. John was zeer aantrekkelijk, vrolijk en vooral héél erg leuk.

De eerste paar weken zagen we elkaar continu. Ik hielp Laura en John met klussen in het nieuwe huis en maakte John wegwijs in het boodschappen doen, bellen naar instanties, formulieren invullen en andere administratieve klusjes. Als Laura aan het werk was, waren we vaak samen in hun huis bezig. Bij het schilderen trokken we een fles wijn open, zetten de muziek hard aan en lachten samen om van alles en nog wat. Het duurde niet lang voordat ik vlinders in m’n buik voelde. Ik wilde bij John zijn en mijn hart maakte een sprongetje als ik wist dat Laura er niet bij zou zijn.

Ik leerde John steeds beter kennen en werd tot over mijn oren verliefd. Ik liet niets merken als Laura erbij was, maar als we samen waren kon ik het niet laten om met hem te flirten. Aan John kon ik niet echt iets merken; hij flirtte wel terug, maar deed geen toespelingen en zei niets over zijn gevoel voor mij. Natuurlijk, we konden het goed met elkaar vinden, maar hij was tegen iedereen joviaal en maakte altijd grappen. Zo is hij nu eenmaal.

Ik vond het verwarrend, maar durfde niets te vragen of te zeggen. Ik was bang om onze vriendschap te verpesten of Laura kwijt te raken. Op een feest van een gezamenlijke vriend zaten John en ik op een bankje achter in de tuin. Ik had te veel gedronken en duwde telkens mijn knie tegen de zijne. Ik wilde zo graag dat hij me zou aanraken, of iets zou zeggen over mij, over ons. Blijkbaar zei mijn blik genoeg, want hij kneep in mijn hand en zei: “Ik weet jouw geheim. Ik weet dat je verliefd op mij bent. Ik weet ook dat je daarvan in de war bent.” Ik trok mijn hand terug en stootte mijn wijn om. Ik was boos: hoe kon hij zo’n arrogante opmerking maken? Wat dacht hij wel niet? John had wel gelijk.

Hij haalde twee nieuwe glazen en we praatten lang. Hij bleek ook in de war door zijn gevoel voor mij, maar wist niet zeker of het verliefdheid was. Hij moest het uitzoeken, zei hij, voor zichzelf. Dat ging het beste als wij elkaar even niet zouden zien. Zeker ook voor Laura, die we niet weer met een gebroken hart wilden opschepen. Onze verliefdheid zou alles kapot maken.

Ik heb hem nu een maand niet gezien. Ik vind het vreselijk moeilijk, maar afstand nemen is het enige dat helpt. Op mijn telefoon heb ik hem uit zelfbescherming geblokkeerd. Laura en ik hebben nog contact, maar voorlopig kom ik niet meer bij haar over de vloer. Zij en John hebben privacy nodig. Als de storm is gaan liggen, dan bel ik wel weer aan.”

