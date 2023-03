Niemand weet... dat ik verliefd ben op mijn baas

“Vlak na corona kwam plotseling een droomopdracht op mijn pad: het ontwerpen van een luxe restaurant in hartje Amsterdam. Het werk zou een halfjaar duren en er hoorden ook wat inspiratiereisjes naar het buitenland bij. Dit was de job die ik altijd had gewild. Mijn opdrachtgever Sven was een supervrolijke en creatieve vent die overal voor in was. Hij was altijd positief en niets was te gek. Na werk bleven we nog vaak hangen voor een borrel en al snel werden we goede vrienden.

Droom

Sven vond me een talent en gaf me geregeld complimenten over mijn werk. Al snel appten we elkaar non-stop ideeën, vaak tot ’s avonds laat. De eerste keer dat we met een klein team voor werk naar Barcelona vlogen, was magisch. We aten in de beste restaurants en sliepen in een adembenemend hotel, en dat allemaal voor werk. Ik kon het amper geloven. Sven kende iedereen, sprak accentloos Spaans en zorgde dat we de tijd van ons leven hadden. Dat weekend voelde als een droom.

Verliefd

Kort na terugkomst nodigde Sven me uit voor een lunch. Hij wilde samen onze vorderingen bespreken en plannen verder uitwerken. We dronken wijn bij het eten, lachten veel en werden steeds losser. Na het eten praatten we nog uren verder in de kroeg. Laat namen we afscheid. Sven kuste me op mijn wang en drukte me lang en stevig tegen zich aan. Het kon door de drank komen, maar ik werd licht in mijn hoofd. Een golf van verliefdheid schoot door mijn lijf.

Jaloers

Vanaf die dag was alles anders. Ik greep elk moment aan om bij Sven in de buurt te zijn en stuurde hem onnodig veel berichten. Op social media keek ik eindeloos naar zijn berichten en foto’s en ploos ik zijn hele privéleven uit. Ik kon me amper nog op mijn werk concentreren. Op onze tweede buitenlandse reis had ik het plotseling moeilijk. Dit keer waren we met een veel grotere groep. Met geen mogelijkheid kon ik dicht bij Sven komen, laat staan een moment met hem alleen hebben. Ik raakte gefrustreerd en zelfs jaloers op collega’s die zijn volle aandacht kregen.

Wanhopig

Om op te vallen ging ik me anders gedragen. Ik gaf mijn haar een ander kleurtje en kocht nieuwe kleren in de hoop dat Sven het zou opmerken. Mijn verlangen naar zijn aandacht was zo sterk dat het me wanhopig maakte. Natuurlijk wist ik: een relatie met mijn opdrachtgever was wel het laatste wat ik moest doen, maar ik had mezelf niet in de hand. Het dieptepunt was toen Sven vakantie nam en een week niet naar kantoor kwam. Ik dacht dat ik gek werd. Na drie dagen hield ik het al niet meer uit. Verliefd en verward reed ik naar zijn huis om een glimp van hem op te vangen. In de auto bleef ik een uur op hem wachten. Toen hij eindelijk naar buiten kwam, dook ik weg achter mijn stuur en hoopte ik vurig dat hij me niet had gezien. Dit was gekkenwerk. Wat was ik in vredesnaam aan het doen?

Professioneel

Uit wanhoop stuurde ik hem een whatsapp-bericht dat ik hem miste. Sven gaf een vriendelijk, maar professioneel antwoord: hij was vrij en zou na zijn vakantie weer contact opnemen. Mijn hart zonk in mijn schoenen en had meteen spijt van mijn onnozele bericht. Wat zette ik allemaal op het spel? Ik schaamde me kapot voor wat ik had gedaan. Wachten in de auto, ongepaste berichten sturen: dit moest stoppen. Na zijn vakantie durfde ik Sven amper aan te kijken. Aan het eind van onze eerste werkdag verzamelde ik mijn moed bij elkaar en zei onder het mom van een grapje dat ik geen verkeerde indruk had willen wekken met mijn appjes. “Oké”, zei Sven, gaf me een knipoog en zei er niets meer over. Onze samenwerking ging door waar-ie was gebleven.

Onbeantwoorde liefde

Ik ploegde me door de laatste weken van de opdracht en heb veel gehuild. Zelfs op kantoor had ik soms moeite mijn tranen te bedwingen. Sven hield gepaste afstand en werd minder complimenteus. Ik denk dat hij zich realiseerde dat hij me onbedoeld verkeerde signalen had gegeven. Inmiddels is de klus afgelopen en hadden we met het team nog een gezellig etentje. Met een brok in mijn keel nam ik afscheid. Daarna heb ik nooit meer iets van Sven gehoord. Een onbeantwoorde liefde van iemand waar je nota bene dagelijks intensief mee samenwerkt, wens ik niemand toe. Het gaf deze mooie klus een bittere nasmaak. Ondanks dat ik nog vaak aan hem denk, ben ik blij dat er niets tussen ons is gebeurd. Dat had alles nóg gecompliceerder gemaakt.

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.