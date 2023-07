Niemand weet... dat ik zonder mijn medicatie direct zelfmoordneigingen krijg

“Ik ben een meester geworden in het verbergen van mijn gevoelens. Als vrienden aan mij vragen hoe het gaat, geef ik ze vrijwel nooit een eerlijk antwoord. ‘Gewoon, goed’, zeg ik meestal, want er is toch nooit iemand die doorvraagt. Er zijn periodes dat ik amper de deur uit kom, niets kan ondernemen en alleen maar in m’n bed lig. Zelfs simpele dingen als eten of douchen zijn dan al te veel, laat staan ’s ochtends opstaan om naar mijn werk te gaan. In zo’n periode hoor je mij ook niet op Whatsapp en bel ik niemand om af te spreken. Maar mensen hebben het niet eens door als ik hele periodes niets van me laat horen en nergens op reageer. Die zal het wel druk hebben, denken ze dan.

Naast weken dat ik me zwaar depressief voel staan ook periodes dat ik overdreven vrolijk en energiek ben. Alles lijkt op rolletjes te lopen en op mijn werk ben ik dan super productief. Ik heb twee nichtjes waar ik graag op pas. Dan gaan we na school winkelen of naar de speeltuin, of we verzinnen gekke verkleedpartijtjes bij mij thuis. Maar in mijn achterhoofd sluimert dan al: er komt straks weer een periode waarin ik de deur weer voor ze dichtdoe. Dan trekt er een donkere wolk over mijn leven en zie ik alles negatief. Mijn zelfvertrouwen wordt heel laag en mijn toekomst uitzichtloos. Dat voelt ontzettend eenzaam en vooral beangstigend.

Het idiote is dat ik weet dat er geen echte aanleiding is voor al deze negatieve gedachtes. Ik heb een lieve familie, veel vrienden en doe leuk werk. Ik heb een gezellig appartement en over geld hoef ik me geen zorgen te maken. Op slechte dagen zie ik dat allemaal niet en twijfel ik aan alles. Ben ik wel leuk, slim, slank en goed genoeg, ben ik wel een goede collega en tante, en zal ik ooit een fijne partner vinden zodat ik zelf ooit een gezin kan stichten? Want: wie wil er nou met iemand zijn die altijd maar onzeker is, aan alles twijfelt, bang is voor de buitenwereld en denkt dat ze niets kan? Dat is toch niet aantrekkelijk?

Soms is de negatieve deken van mijn gedachtes zo zwaar dat ik aan zelfmoord denk. Het maakt helemaal niet uit als ik er niet meer ben, denk ik dan. Ik ben nu eenmaal een depressieve vrouw, dat zal nooit veranderen. Dus wat voor nut heeft mijn leven dan? Niemand zal me missen en het leven gaat gewoon door, ook zonder mij. Zulke gedachtes voelen gek genoeg ook als een verlossing. Om maar niet meer te voelen hoe klote en uitzichtloos alles is. Erover praten doe ik niet, want ik wil mensen niet tot last zijn. Ik wil ook niet zielig gevonden worden. Maar de stap om mezelf iets aan te doen komt soms gevaarlijk dichtbij. Depressie is moeilijk uit te leggen, want mijn gedachtes zijn vaak volkomen irrationeel. Dat maakt het juist zo ongrijpbaar.

De enige die ervan af weet is mijn huisarts. Ik krijg medicatie om de scherpe randjes ervan af te halen, en gelukkig werkt dat wel. De pillen hebben mij er tot nu toe van weerhouden dat ik over de rand stap. Zonder mijn medicatie was ik er denk ik niet meer geweest. Maar zodra het weer beter gaat stop ik met de pillen omdat ik denk dat ik ze niet meer nodig heb. Dus begint het liedje weer opnieuw. Soms denk ik: hou jezelf toch niet zo voor de gek en ga de confrontatie aan. Neem iemand in vertrouwen en vertel nu eens hoe het écht zit. Maar meteen er achteraan komt dat stemmetje dat ik niemand moet lastigvallen met mijn zielige gezanik. Als ik zelf niet eens mijn gedachtes op een rijtje kan krijgen, hoe kan een ander dat dan wel? Zo blijf ik maar in kringetjes denken.

Wat ik zou wensen? Dat er weer een tijd aanbreekt dat het beter gaat met de wereld. Want al het slechte nieuws dat je nu overal hoort helpt ook niet mee. Ik zuig alles op als een spons en maak me erge zorgen over de toekomst van mijn nichtjes. Het voelt zo machteloos om niets te kunnen doen. Maar eerst moet ik mezelf maar eens zien te redden. Dat is al moeilijk genoeg.”

