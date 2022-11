Niemand weet... dat mijn ex er vandoor ging met mijn spaargeld

“Hoe kon ze zo naïef zijn?, wordt er vaak gezegd over opgelichte vrouwen. Je moet toch wel héél dom zijn om een ander op goed vertrouwen geld te lenen. Noem me stom, maar ik ben zo’n vrouw die mensen vertrouwt tot het tegendeel is bewezen. Soms gaat dat goed, soms niet. Zoals die keer dat ik mijn geld uitleende aan mijn ex.

Ik leende hem 9000 euro

Op een feestje van vrienden raakten we aan de praat. Jon was sinds kort vrijgezel. Hij was charmant, verzorgd en geïnteresseerd. We wisselden nummers uit. Op dates die volgden, vertelde hij me over zijn leven. Hij had een tijdje bij een vriend in Frankrijk gewoond. Omdat hij nog geen eigen woonruimte had, leefde Jon van bank naar logeerkamer. Zoals je je kunt voorstellen, raakten zijn kennissen het zat om als logeeradres te fungeren. Als net gescheiden vrouw wist ik hoe moeilijk het was om je leven opnieuw te moeten opbouwen. Ik had zo met hem te doen!

Na een paar maanden mondden onze dates uit in een hevige verliefdheid. Dat Jon zich zo kwetsbaar durfde te tonen, trok me aan. Ik ben echter erg gesteld op mijn zelfstandigheid en was niet van plan om hem in huis te nemen. De 9.000 euro op mijn spaarrekening voelden alleen ineens triviaal. Als iemand die ik liefhad in nood zat, kon híj dat geld toch veel beter gebruiken dan ik? Misschien was het mijn christelijke achtergrond en geloof in barmhartigheid, misschien was het omdat hij er niet zelf om vroeg, maar ik besloot hem het geld te lenen. ‘Zoiets heeft niemand ooit voor me gedaan’, zei Jon met tranen in zijn ogen. Wel legden we schriftelijk vast dat hij het geld een paar maanden later, in december, zou terugbetalen. Ik verwachtte namelijk een flinke ziekenhuisrekening.

Het werd een kille, materialistische man

Jon huurde er een schattig boerderijtje van en kocht oude meubels die hij op zolder zou opknappen en verkopen. Mijn lening was net die basis die hij nodig had om zijn leven op te bouwen. Met zijn huurhuis en ambacht leefde Jon op, maar zijn liefde voor mij bekoelde. Steeds vaker maakte hij kwetsende ‘grappen’. Dan zei hij bijvoorbeeld dat zijn tablet belangrijker was dan ik. Of hij wees naar een mooie servieskast die ik van mijn moeder erfde en liet dan vallen dat deze ‘veel mooier zou staan’ in zijn woning. Wie was deze kille, materialistische man? Zo iemand was mijn liefde niet waard. In november beëindigde ik onze relatie en herinnerde ik hem aan onze afspraak over het geld.

Opgelicht door mijn ex

Je voelt hem al aankomen: het geld kwam niet. Eerst zei hij nog eerlijk dat hij het niet kon terugbetalen. Niet veel later kwamen de smoesjes. Ik moest via Facebook vernemen dat hij samenwoonde met een andere vrouw, met wie hij continu in luxe hotelsuites en restaurants zat. Ik belde hem weer, maar kreeg geen gehoor. Het was alsof de grond onder mijn voeten vandaan zakte. Uit wanhoop berichtte ik al zijn vrienden en zelfs zijn nieuwe vriendin. Iedereen ontkende! Zijn vrienden zeiden dat hij het geld allang had terugbetaald en zijn nieuwe vriendin zei zelfs dat ik loog en dat Jon nooit geld van me had geleend. Ook al stond alles op papier, ik kon er niets tegen beginnen. Ik had geen cent meer over om hiermee naar de rechter te stappen.

Hoe kon je zo stom zijn?

De periode die volgde, was vreselijk. In januari ontving ik die hoge ziekenhuisrekening. Wat huilde ik veel. Ik had zoiets liefs gedaan en werd gewoon belazerd. De vakantie naar Marokko, die ik met een goede vriendin zou maken om vijfentwintig jaar vriendschap te vieren, moest ik afzeggen. De reden durfde ik tegen bijna niemand te zeggen. Slechts een paar mensen om me heen nam ik in vertrouwen. Regelmatig hoorde ik: ‘Hoe héb je zo stom kunnen zijn, Yvonne? Dit is toch je eigen schuld?’ Victim blaming, is wat ik kreeg, dus verzweeg ik het liever.

Dat wil ik niet langer. Nee, het was misschien niet het slimste dat ik ooit heb gedaan, maar Jon was toch de dader, niet ik? Ik doe mijn best om deze situatie niet mijn mensbeeld te laten bepalen. Er lopen nu eenmaal goede en slechte mensen rond op deze aarde. Wel heeft hij me van mijn onbevangenheid en onschuld beroofd. Én van mijn spaargeld.”

NIEMAND WEET..: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

Heb jij ook een geheim dat niemand van je weet? Vertel het ons door onderstaand formulier in te vullen en misschien verschijnt het verhaal binnenkort op Libelle.nl. We vragen je om je verhaal zo uitgebreid mogelijk te vertellen. Het mag uiteraard anoniem.