Niemand weet... dat mijn man ons geld vergokte

“Het overkomt iedereen wel eens: je staat met een bomvolle boodschappenkar bij de kassa, maar door onvoldoende saldo kun je niet betalen. Marcel zal wel vergeten zijn om het huishoudgeld te storten, dacht ik. Dat gebeurde vaker, dus betaalde ik met onze creditcard. Maar die bleek die middag niet in mijn portemonnee te zitten. Er zat niets anders op dan de boodschappen te laten staan en naar huis te gaan.

Wéér geen geld

Thuis zat Marcel zoals gewoonlijk achter zijn laptop. Zijn werkdagen zaten bomvol met meetings en belafspraken, dus zat hij het grootste deel van de dag in zijn werkkamer. Toen ik zei dat er wéér geen geld stond op onze gezamenlijke rekening, wuifde Marcel het weg. Hij had het geld gebruikt voor een nieuwe headset en zou het bedrag zo snel mogelijk terugstorten, verzekerde hij.

Huishoudgeld

Het begon op te vallen dat Marcel steeds vaker ‘vergat’ zijn deel van het huishoudgeld over te maken. Ik vond hem vaker warrig en stil, maar dacht dat het kwam door zijn drukke baan. In het weekend had hij gelukkig alle tijd voor me.

Op een zaterdagochtend kwam hij glunderend aangefietst op een gloednieuwe e-bike. ‘Verrassing!’ riep hij en parkeerde het peperdure ding in de voortuin. Een mazzeltje met een kraslot, lachte hij. Een kraslot? Die had ik Marcel nog nooit zien kopen. Ik dacht er verder niets van en lachte het weg.

Verrassing

Nog geen maand later was de e-bike weer verdwenen. ‘Kapot’, zei Marcel, maar de fiets kwam niet meer terug. Een paar weken later vielen er ook steeds vaker aanmaningen op de deurmat. Marcel verzorgde de administratie, maar onze bankrekening bleek een zooitje. Hij vergat telkens geld te storten en negeerde mijn vragen erover. Zodra hij het rustiger had, zou hij alles meteen afhandelen, beloofde hij. Ik geloofde en vertrouwde hem.

Spoorloos

Een ander ding was dat er spullen uit huis verdwenen. Twee antieke ringen en een gouden armband waren plotseling spoorloos. Ook had Marcel zijn smartphone ingeruild voor een oud prulding. Voor alles had hij een antwoord klaar: hij wachtte op een nieuwe telefoon van zijn werk, dus gebruikte hij zo lang dit oudje. Waar mijn sieraden waren, wist hij niet. Die waren vast zoekgeraakt bij de verhuizing.

Aanmaningen

Sinds de aanmaningen binnenkwamen, onderschepte Marcel telkens de post. Vanaf dat moment heb ik geen verdachte envelop meer gezien. Dat er iets héél erg mis was, werd duidelijk toen in alle vroegte een wildvreemde man voor de deur stond die beslag kwam leggen op onze auto.

Ik begreep er niets van en stamelde dat het een vergissing moest zijn. Met een rood hoofd kwam Marcel naar buiten gestormd. De man overhandigde een brief die Marcel ruw uit mijn handen trok. Hij zou het wel te regelen en duwde me naar binnen. Na een halfuur vertrok de man weer.

Marcel zag lijkbleek en plofte neer op de bank. Hij sloeg zijn handen voor zijn gezicht en begon te huilen. ‘Ik heb het verpest. Nu ga je bij mij weg’, herhaalde hij steeds. Uit schaamte verborg hij zijn gezicht in zijn handen. Hij stortte volledig in. Die middag kwamen al zijn leugens uit en werd een nachtmerrie werkelijkheid.

Gokverslaafd

Ik vroeg Marcel op de man af waar ons geld en de verdwenen spullen waren. Hij probeerde een smoes te verzinnen, maar liegen ging niet meer. De aap kwam uit de mouw. Hij had het niet druk gehad met werk. Al bijna een jaar vergokte hij via zijn laptop zijn salaris op allerlei websites. De eerste weken won hij aardig wat geld, wat hem een enorme kick gaf. De inleg was toen maar een paar euro, dus wat kon er mis gaan? Hij had er een mooie e-bike van kunnen kopen en er onze weekendjes weg werden ervan betaald.

Risico

Maar hij werd onverschillig en nam steeds meer risico. Hij verloor steeds vaker, maar bleef op zoek naar de kick van het winnen. Als zijn salaris was gestort was een week later alles al vergokt. Hij leende grote bedragen van een collega en zijn broer Tim, zodat ik niets zou merken. Daarbij trok hij ongemerkt onze creditcard leeg. Om aan geld te komen had hij mijn sieraden, zijn telefoon en nog veel meer spullen verkocht. Uiteindelijk bleek Marcel een schuld van ruim vijftigduizend euro te hebben opgebouwd.

Deuk in onze relatie

Ik was sprakeloos. Hoe kon ik dit niet hebben gezien? Was ik dan zo naïef en blind van vertrouwen? Ik schaamde me diep en durfde het aan niemand te vertellen. Ons leven stortte als een kaartenhuis in elkaar.

Uiteindelijk was het Tim die voor ons een plan maakte om hier samen uit te komen. We praten nu met verschillende hulpverleners en kruipen langzaam uit een diep dal. Marcels gokverslaving heeft een flinke deuk geslagen in onze relatie. Of het nog goed komt weet ik niet, maar met hulp zie ik de oude Marcel terugkomen. Daar wil ik voor vechten.”

