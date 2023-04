Niemand weet... dat mijn vader een dubbelleven leidde

“Het geheim van mijn ouders is vijftig jaar lang verborgen gebleven. Ik ontdekte pas wat er in hun huwelijk speelde toen mijn vader overleed en mijn moeder naar een serviceflat verhuisde. Pas een paar maanden geleden heb ik mijn ontdekking met mijn jongste broertje gedeeld. Mijn oudere broer weet nog van niets; ik denk dat hij de waarheid niet aan kan.

Perfecte vader

Met mijn broers groeide ik op in een dorp onder de rook van Rotterdam. Mijn moeder werkte parttime en deed vrijwilligerswerk voor de kerk, mijn vader had een kantoorbaan in de stad. Door de week zagen we hem niet veel, maar in het weekend deden we als gezin de leukste dingen. Hij was dan de perfecte vader: we bouwden hutten in de tuin, maakten lange fietstochten en bakten taarten van zelfverzonnen recepten. Die dagen waren zorgeloos en vormden we een hecht gezin.

Drukke baan

Omdat mijn vader een drukke baan had, ging hij ’s ochtends vroeg de deur uit en kwam hij pas laat in de avond weer thuis. Mijn moeder klaagde nooit, in de weekenden maakte hij zijn afwezigheid ruimschoots goed. Toen mijn vader promoveerde en mede-eigenaar werd van het bedrijf, werden zijn dagen in de stad nog langer. Verhuizen was geen optie: mijn moeder wilde ons grote huis midden in het groen niet opgeven. Dus kocht mijn vader een appartement in Rotterdam waar hij door de week kon blijven slapen.

Uitstapjes

Soms kwamen wij langs en deden we samen leuke dingen in Rotterdam. Mijn vader combineerde die uitstapjes vrijwel altijd met werk. Regelmatig kwam het voor dat we mee moesten naar kantoor, waar hij en zijn zakenpartner Piet druk in de weer waren. Soms leek mijn vader totaal te vergeten dat wij op hem wachtten, of moesten we mee naar een restaurant waar hij en Piet afspraken met klanten.

Fase

Toen we op de middelbare school zaten, waren de weekenden met onze vader voorbij. Mijn vader bleef steeds vaker in Rotterdam en kwam was alleen nog op zondag thuis om maandagochtend weer vroeg te vertrekken. Mijn moeder probeerde voor ons vrolijk te blijven. Het was een fase, zei ze: na een belangrijke overname die eraan zat te komen zou papa weer vaker thuis zijn. Soms hoorde ik ze ruzie maken aan de telefoon als hij weer langer in Rotterdam wilde blijven. Naar ons deed mijn moeder alsof er niets aan de hand was, maar wij zagen hun huwelijk volledig vastlopen.

Eenzaam

Twee jaar geleden overleed mijn vader plotseling aan een hartaanval en erfde mijn moeder zijn vermogen. Hij had tot zijn laatste snik doorgewerkt. Zelfs toen Piet overleed bleef hij in z’n eentje hun succesvolle bedrijf runnen. In die tijd kwam hij nog amper thuis. Ondanks dat mijn vader er nooit was, zorgde hij dat het ons aan niets ontbrak. Mijn moeder was echter een schim van zichzelf geworden. Ze was mager en stil en zag er ronduit ongelukkig uit. Toen mijn vader overleed, huilde ze amper. Wij zagen plotseling hoe eenzaam ze was.

Verliefd en een gelukkig stel

Twee maanden na het overlijden van mijn vader ging mijn moeder zo snel achteruit dat we besloten om haar in een verzorgingshuis te plaatsen. Terwijl mijn broers ons ouderlijk huis uitruimden, haalde ik het appartement in Rotterdam leeg. Tijdens het opruimen van mijn vaders bureau vond ik een map met tientallen foto’s van mijn vader. Kiekjes van zonnige vakanties, uitjes, etentjes en stedentrips. Allemaal momenten waar wij als kinderen niet bij waren. Mijn vader stond ook niet met mijn moeder op de foto’s, maar met Piet. Ze zager er vrolijk en onbezorgd uit, als een verliefd en gelukkig stel. En aan de tijdlijn op foto’s te zien was dit al jaren aan de gang.

Hartverscheurend

Met open mond heb ik naar de stapel foto’s zitten staren. Had mijn vader al die tijd een relatie met Piet gehad? Had hij zijn appartement in Rotterdam aangehouden zodat hij en Piet er samen konden zijn? Ik kan het mijn moeder niet aandoen om haar hiermee te confronteren. Ik weet vrijwel zeker dat ze het wist, maar dat ze de relatie voor ons en de buitenwereld verborgen hield. Maar waarom ging ze niet bij mijn vader weg? En hoe heeft hij tientallen jaren een dubbelleven kunnen leiden? Toen Piet overleed, heeft mijn vader zijn verdriet met niemand kunnen delen. Hoe hield hij dat vol? De gedachte dat mijn ouders gevangen zaten in hun huwelijk en allebei doodongelukkig moeten zijn geweest, vind ik hartverscheurend. Ik heb zo veel vragen, maar niemand kan mij de antwoorden geven. Het beeld van mijn onbezorgde jeugd is totaal aan diggelen. En omdat het een goed bewaard geheim is, kan niemand ons vertellen hoe het écht zat.”

