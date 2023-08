Niemand weet... dat mijn vriend moslim is

“Sami en ik ontmoetten elkaar in de sportschool waar hij vroeg of ik zin had om eens een drankje te doen. Het was een jaar uit met mijn ex en ik was er klaar voor om weer eens op een date te gaan. In eerste instantie was ik nog terughoudend. Zo’n knappe, Marokkaanse jongen en ook nog eens vijf jaar jonger: die was vast op één ding uit.

Sami was serieus en tijdens ons eerste etentje sloeg de vonk meteen over. Ik heb twee kleine kinderen en een drukke baan, en Sami werkt als freelance kok in de horeca. Hij is dol op mijn kleintjes en inmiddels zijn we al drie jaar een happy family.

Na een paar weken maakte Sami al kennis met mijn moeder. Ze past vaak op en springt een paar keer per week bij in het huishouden. Sami helpt haar met koken, wat hij heel goed kan. Terwijl ik met de kinderen bezig ben, bereiden zij samen de lekkerste Marokkaanse gerechten. Ik kom uit een oer-Hollandse familie, dus de smaken waren vooral in het begin nieuw voor ons. Mijn moeder vindt koken met Sami een feest. Omdat zij er vaak is en de kleintjes veel aandacht vragen, speelt ons leven zich vooral in mijn huis af. Sami heeft een appartement aan de andere kant van de stad, waar ik hooguit drie keer ben geweest. Het is klein en er logeren regelmatig familieleden die overkomen. Niet handig voor mij en de kinderen, vindt hij.

Sami is moslim en bidt elke dag, maar hij gaat niet naar de moskee. Wel leeft hij zoveel mogelijk volgens de regels van zijn cultuur. Dat hij een serieuze relatie heeft met een Hollandse vrouw is binnen zijn cultuur heel wat, grapt hij vaak. Zijn vrienden en broer hebben mij en de kinderen met open armen ontvangen. De rest van zijn familie heb ik nog nooit gezien. Zelfs zijn moeder niet, met wie hij heel close is. Sami schermt mij voor haar af. Dat haar zoon een Nederlandse vriendin heeft, die niet gelovig is en ook nog eens twee kinderen heeft van een andere man: dat zou haar hart breken, aldus Sami.

De eerste twee jaar had ik er min of meer vrede mee dat hij zijn moeder van ons afschermde. Dat komt wel eens; alles op z’n tijd. Inmiddels begint het behoorlijk te knagen. Het voelt of Sami een dubbelleven leidt: een met mijn gezin, en een leven met zijn Marokkaanse familie waar ze niet eens weten van mijn bestaan. Hoe moet dat als we samen een toekomst willen opbouwen? Als we willen trouwen en samenwonen, of als we samen nog een kind willen? Als ik die dingen met Sami bespreek, houdt hij de boot af. Er komt écht een dag dat hij het zijn moeder gaat vertellen, belooft hij. En die komt volgens hem steeds dichterbij.

Ik geloof het niet meer. Ik weet ook niet wat hij zijn familie vertelt op verjaardagen of feesten, waar hij altijd zonder mij naartoe gaat. Alleen zijn broer weet van ons, maar ook hij houdt zijn lippen stijf op elkaar. Onze culturele verschillen vind ik leuk en maken onze relatie heel bijzonder, maar tradities en trots staan ons geluk in de weg. Ik zal nooit moslim worden en als Sami en ik trouwen zou dat een schande zijn binnen zijn familie. Sterker nog: hij zou hoogstwaarschijnlijk door zijn moeder worden verbannen.

Ik denk dat het allemaal wel meevalt als zij mij en de kinderen eenmaal heeft ontmoet. En als ze ziet hoe gelukkig Sami is. Hij denkt daar compleet anders over en durft geen stappen te zetten om zijn moeder te vertellen over zijn leven met ons. Er moét iets veranderen aan de situatie, want samen een toekomst opbouwen is op deze manier onmogelijk. De rest van je leven in een leugen leven: dat is niet vol te houden. Voorlopig is een oplossing nog ver weg.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

