Niemand weet... wie de vader van mijn ongeboren kind is

“Het ging in het begin wat rommelig tussen Toine en mij. Dat neem ik mezelf het meest kwalijk, want eindelijk had ik mijn droomman gevonden en was ik voor het eerst in mijn leven stapelverliefd. Tijdens onze eerste date wist ik het meteen: dit is hem. We hadden een lange strandwandeling gemaakt en zaten op een duin naar de zee te kijken toen hij plotseling zijn hand op de mijne legde. Zijn aanraking voelde alsof ik door de bliksem werd getroffen. Toine keek me diep in de ogen en ik wist dat hij hetzelfde voelde. Sindsdien zijn we onafscheidelijk en zit ik op een roze wolk.

Slechte relatie

Voordat ik Toine ontmoette, heb ik een paar keer gedate via Tinder. Ik kwam uit een nare relatie met een dominante, narcistische man die mijn leven on hold had gezet. Dit nooit meer, besloot ik nadat ik het had uitgemaakt: nu was het tijd om te genieten. Ik wilde geen relatie, maar zocht vooral een gezellige man om leuke dingen mee te doen en af en toe het bed mee te delen. Op mijn vierde date had ik geluk: Danny was een gezellige, lieve jongen waar het uitstekend mee klikte. Bovendien vond ik hem woest aantrekkelijk, met zijn blonde krullen en atletisch gebouwde lijf.

Vrienden blijven

Danny en ik werden goede vrienden die zonder verplichtingen het bed met elkaar deelden. We waren niet verliefd, maar onze vrijpartijen waren heerlijk. Na mijn ontmoeting met Toine moest ik Danny vertellen dat ik verliefd was geworden op iemand anders. Hoewel we niets hadden, vond ik het moeilijk. Danny en ik konden vanaf dan niet meer afspreken en ik wist niet of we nog vrienden konden blijven. Ik zou Danny kwijtraken en dat deed pijn. Tijdens een afspraak in onze stamkroeg vertelde ik hoe gelukkig ik was met mijn nieuwe liefde. Danny was blij voor me, maar we wisten allebei dat dit het einde was van onze ‘relatie’.

Laatste keer

Die avond werden we stomdronken en strompelden diep in de nacht de kroeg uit. Buiten mondde een innige omhelzing uit in een hartstochtelijke zoenpartij en ging ik met Danny mee naar huis. Die nacht vreeën we voor de allerlaatste keer. Ik voelde me enorm schuldig tegenover Toine, maar met hem had ik toen nog niet het bed gedeeld. Het afscheid van Danny was mooi en lief; nu kon ik me volledig storten op de relatie met de liefde van mijn leven.

Zwangerschapstest

Na een paar weken merkte ik dat mijn lichaam anders voelde. Ik was niet ongesteld geworden, maar dat gebeurde vaker. Bovendien was ik aan de pil. Toch voelde ik me niet lekker en voelden mijn buik en borsten gespannen aan. Voor de zekerheid deed ik een zwangerschapstest: ik bleek zwanger. De paniek sloeg toe. Toine en ik waren pas zo kort samen, zou hij het kindje wel willen houden? Waren we eraan toe om nu al een gezin te stichten, we kenden elkaar amper. Gedachtes flitsten door mijn hoofd, en toen kwam het besef: ook Danny kan de vader zijn van deze baby. Ik durfde Toine niet onder ogen te komen. Wat als ie me zou verlaten als ik vertelde dat ik zwanger was? En wat als niet hij maar Danny de vader bleek te zijn? Dan stond het leven van ons alle drie compleet op z’n kop.

Nachtmerrie

Na lange gesprekken met mijn beste vriendin besloot ik Danny te bellen. Huilend legde ik de situatie uit en vroeg of hij wilde meewerken aan een vaderschapstest. Die gaan we over een paar dagen doen. Wel hebben we afgesproken dat ik het kindje niet zal houden als blijkt dat hij de vader is. Ik heb mezelf flink in de nesten gewerkt: die laatste nacht met Danny had nooit mogen gebeuren. In plaats van met volle teugen te genieten van mijn relatie met Toine, ben ik nu alleen maar bang voor wat er gaat komen. Na de test moet ik met Toine het gesprek aangaan, wat de uitkomst ook is. Ik wens niets liever dan dat hij de vader is en deze baby welkom voor hem is. Pas dan is deze nachtmerrie voorbij.”

NIEMAND WEET...: OOK ZOIETS MEEGEMAAKT?

