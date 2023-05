Nienke (44): “Was mijn ‘nee’ misschien toch niet duidelijk genoeg?”

Nienke (44): “Laat ik vooropstellen dat mijn man totaal niet vrouwonvriendelijk is. Ik voel me door hem gerespecteerd, bemind en gewaardeerd. Hij is mijn partner, mijn maatje en mijn minnaar. Ons seksleven is goed. Hij heeft vaak zin, ik ook. Als ik geen zin heb, weet hij me vaak op andere gedachten te brengen door me heerlijk te strelen of te masseren. Juist daarom ben ik zo overrompeld door wat er laatst gebeurde.

Hij kwam laat thuis omdat hij uit eten was geweest met een goede vriend. Ik lag al in bed toen hij naast me kwam liggen en ik voelde duidelijk dat hij ernaar verlangde om te vrijen. Maar mijn hoofd stond daar absoluut niet naar. Ik moest de volgende ochtend vroeg op, was ontzettend moe en had geen zin in een vrijpartij, ook niet in een vluggertje.

‘Wil je echt niet?’, fluisterde hij terwijl hij me in zijn armen nam. Mijn antwoord was een duidelijk nee. ‘Weet je het zeker?’, vroeg hij. Hij leek niet van me te kunnen afblijven. ‘Ja’, zei ik. Vervolgens ging hij boven op me liggen en drong bij me naar binnen. Ik was perplex. De seks duurde niet lang. Wat wel lang duurde, waren de slapeloze uren die ik daarna had. Toch besloot ik er geen punt van te maken. Ik hou van mijn man, hij is een lieverd, hij bedoelt het niet kwaad, misschien was ik toch niet helemaal duidelijk geweest.

Maar het gebeurde nog een keer nadat we net terug waren gekomen van vakantie. Ik was uitgeput van de reis, dus toen hij aanstalten maakte om met me te vrijen zei ik nee. Hij leek het niet te horen, of hij trok zich er niks van aan, want hij ging onverstoorbaar verder met zijn avances. In plaats van dat ik hem van me afduwde, liet ik hem begaan. Gek genoeg ben ik daar nog het meest boos over. Nee, ik wilde echt geen seks. Ja, ik heb dat duidelijk tegen hem gezegd. Waarom bijt ik niet van me af als hij over mijn grenzen gaat? Waarom bedek ik zijn gedrag met de mantel der liefde? Daarnaast ben ik ook ontzettend boos dat hij zo weinig zelfbeheersing en respect voor me heeft dat hij mijn ‘nee’ kennelijk niet kan accepteren.”