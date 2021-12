Niet getreurd: 4 tips voor als je niet tegen je verlies kunt

Want dan vliegt voor je het weet weer een bord door de kamer. Gelukkig hebben we een paar tips om op een goede én volwassen manier om te gaan met het verliezen van een spelletje:

1. Het is maar een spelletje

Heeft het verlies invloed op je gezondheid? Nee. Is je huis afgebrand? Nee. Ben je ontslagen? Nee. Precies, het is maar een spelletje. Probeer je vooral niet te druk te maken. Voor sommigen kan het helpen om te relativeren.

Je gevoel mag er gewoon zijn, maar besef wel dat er véél ergere dingen zijn die kunnen gebeuren. Door hier even kort aan te denken, is de kans groot dat die vervelende gevoelens als sneeuw voor de zon verdwijnen.

2. Gun het de ander

Word vrolijk van andermans geluk en vreugde. Als jij de verliezer bent, is een ander de winnaar. Hij of zij zal hartstikke blij zijn, en gun de winnaar dit geluk. Misschien helpt het je om daar de aandacht op te leggen. Geniet van andermans vreugde en focus vooral niet op je eigen verlies.

3. Leer ervan

We maken nu eenmaal fouten in het leven, dus probeer daar zoveel mogelijk van te leren. Dat geldt ook als je verliest met een spelletje. Blijkbaar baal je ervan dat je hebt verloren. Wat kun je doen of veranderen om de volgende keer wél te winnen? Je wordt namelijk vanzelf steeds beter in het spel. Je leert ook met het verlies om te gaan als je er een andere draai aan probeert te geven. Want vergeet niet: ook verliezen draagt bij aan je persoonlijke ontwikkeling.

4. Wil je dat anderen jou zó zien?

Als je van jezelf weet dat jouw gedrag na een verliezend potje kinderachtig of onacceptabel is, dan is het wellicht verstandig om van tevoren na te denken of je wel wil dat anderen jou zo zien. Wanneer je meerdere keren boos reageert wanneer je een spelletje verliest, zullen mensen het steeds minder leuk vinden om een spel met je te spelen. Het is echt niet erg om een beetje verdrietig te zijn als je hebt verloren. Je gevoel mag er zijn, het is zelfs normaal. Maar wordt vooral niet te boos, want daar heb je helemaal niks aan.

Zo maak je nieuwe dobbelstenen in geval van nood:

