Nina (34) kreeg huidkanker: “‘Ach’, zeggen mensen dan, ‘vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje’”

“Ik was 24 toen ik tegenover een heel serieuze dokter zat in het ziekenhuis. Lichtelijk geïrriteerd was ik. Ik had namelijk twee moedervlekken laten weghalen en van één moedervlek had ik die week daarvoor al een uitslag gekregen: alles was oké. Maar nu moest ik terugkomen. Dat betekende: weer vrij vragen op werk om naar het ziekenhuis te gaan.

Toen de dokter vertelde dat ik een melanoom had, kon ik alleen maar: ‘Oké, en nu?’ uitbrengen. Pas toen hij vroeg of ik familie in de buurt had wonen, realiseerde ik me de ernst van de situatie. Aan de telefoon met mijn vriend kon ik alleen maar huilen: ‘Het is niet goed, het is niet goed.’

Waarom zou je het risico nemen?

De cijfers liegen er niet om. Eén op de vijf mensen in Nederland krijgt huidkanker. Het is de hardst stijgende en meest voorkomende kankersoort in ons land.

In 52 procent van alle kankergevallen gaat het om huidkanker, gevolgd door borstkanker met 12 procent, blijkt uit cijfers van het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). Gek vind ik deze cijfers niet. Ik zie nog steeds zó veel mensen vuurrood rondlopen na een mooie zomerdag. Zelfs vriendinnen, die van mijn situatie weten. ‘Ach’, zeggen ze dan, ‘vandaag een tomaatje, morgen een chocolaatje.’ Ik begrijp dat gewoon niet. Waarom zou je zo'n risico nemen?

Checken op uitzaaiingen

Ik werd een aantal maanden na de uitslag geopereerd. Ik moest onder narcose en behalve dat er flink in mijn arm werd gesneden, werden er voor de zekerheid ook lymfeklieren uit mijn oksel gehaald om te kijken of de kanker was uitgezaaid. Vervolgens zat ik wéér twee weken in spanning te wachten op de uitslag en was mijn arm deels gevoelloos.

Gelukkig, ik bleek geen uitzaaiingen te hebben. Wél bleef ik achter met een gigantisch litteken op mijn arm. Alsof iemand er een hap uit had genomen. Dat kan dus het gevolg zijn van uren in de zon bakken. Dat risico neem je. Puur uit esthetisch oogpunt. Het ergste is nog dat je eraan dood kunt gaan.

Verbranden is levensgevaarlijk

Vergis je niet: verbranden is echt gevaarlijk. Vooral bij een melanoom geldt een verhoogd risico dat je het op latere leeftijd krijgt als je in je tienerjaren korte, hevige blootstellingen aan de zon hebt gehad. Per jaar sterven negenhonderd mensen aan huidkanker, in achthonderd gevallen gaat het om een melanoom.

Ga tussen 12 en 15 uur ’s middags onder een parasol zitten, draag een hoed en vooral: smeer je in, smeer je in, smeer je in! Je wordt weliswaar minder snel bruin, maar dat kleurtje blijft wél langer zitten én je beschermt jezelf tegen de gevaren van huidkanker.

Daarnaast zou ik iedereen het volgende advies willen meegeven. Vertrouw je een vlekje niet? Laat het checken. De volgende ABCDE-methode wordt vaak gebruikt om een melanoom te herkennen. Voor meer informatie, check de site van Stichting Melanoom.

Asymmetrie: de (moeder)vlek is niet symmetrisch qua kleur of vorm

Border: de (moeder)vlek heeft een onregelmatige, grillige rand

Color: de (moeder)vlek verandert van kleur of heeft verschillende kleuren

Diameter: de (moeder)vlek heeft een doorsnede van meer dan 6 mm

Evolving/verandering: de (moeder)vlek jeukt, bloedt of verandert

