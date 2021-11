Nina (38) rookt stiekem: “Ik lieg erover tegen mijn vriend en familie”

“Als er iemand is die weet wat longkanker inhoudt, dan ben ik het wel. Mijn moeder kreeg de diagnose als donderslag bij heldere hemel. Eerst volgde een zware operatie waarbij een deel van haar long werd verwijderd. Máánden kostte het haar om daarvan te herstellen, waarbij ik mijn actieve moeder zag veranderen in een hoopje ellende. Ze moest een nieuwe ademhalingstechniek aanleren bij de fysiotherapeut. Ze hoestte vaak slijm op, had bij koud weer moeite met haar ademhaling en steeds als ze hoestte was er die angst dat de kanker terug zou komen. En het kwam terug. Ik heb mijn moeder verloren aan deze rotziekte.

Fel tegen roken

Van haar vijftiende tot haar vijfentwintigste rookte ze als een ketter. Toen ze kinderen kreeg, stopte ze radicaal. Veertig jaar raakte ze de sigaretten met geen vinger aan. Heel zuur dat longkanker haar toch te grazen nam. Want wat was ze tegenover haar kinderen altijd fel tegen roken. Ik mocht op kosten van mijn ouders autorijlessen nemen als ik de sigaretten links liet liggen. Ze hoopten dat ik het niet meer stoer zou vinden om te beginnen met roken als ik wat ouder zou zijn. Maar zodra ik op kamers ging wonen om te studeren, ontdekte ik het uitgaansleven. En het roken.

In een vlaag van zelfmedelijden

Dat roken van mij leek een fase, want zodra ik klaar was met mijn studie en het serieuze leven begon, taalde ik veel minder naar een sigaret. Ik bietste nog wel eens een peukje op feestjes, maar deze slechte gewoonte sleet er langzaam uit. Totdat ik in korte tijd opeens heel veel stress op mijn bord kreeg. Zes jaar geleden raakte ik mijn baan kwijt en mijn relatie ging kort daarna uit. In een vlaag van zelfmedelijden kocht ik een pakje sigaretten en echt, sindsdien was het hek van de dam.

Zoveelste mislukte stoppoging

Ik ben de tel kwijtgeraakt hoe vaak ik een poging heb gedaan om te stoppen. Soms lukte het voor langere tijd. Toen ik drie jaar geleden zwanger was van mijn dochter, moest ik wel. Ik kan mezelf dan ook voor de kop slaan dat ik weer ben begonnen. Het is zo’n hardnekkige gewoonte! Even een rookpauze op je werk, even een sigaret opsteken als ik op de trein sta te wachten. Even ’s avonds na het eten een peukje roken.

Nu willen mijn vriend en ik graag nog een kindje. Op mijn leeftijd is het niet vanzelfsprekend dat dat zomaar lukt. ‘Sigaretten werken als een chemokuur voor je eicellen’, vertelde een vriendin van mij, die huisarts is. Sindsdien zeg ik tegen mijn omgeving dat ik gestopt ben. Iedereen weet dat mijn vriend en ik graag een tweede willen en ik zit niet te wachten op een lesje hoe slecht sigaretten wel niet voor me zijn.

Allemaal leugens

Ik wil heel graag stoppen, dat is het niet. Ik merk alleen dat het me nog niet lukt. Sigaretten bewaar ik in mijn bureaula op kantoor. In de pauze koop ik een pakje en een paar sigaretten stop ik dan in mijn handtas. Die rook ik op als ik op het station sta, of als mijn vriend ’s avonds naar de sportschool is en ik snel in de tuin een sigaretje kan roken. En dan is er dat panische gedoe van het verwijderen van mijn rooklucht. Ik ben eerder thuis van werk dan mijn vriend, zodat ik gelijk even mijn tanden kan poetsen. Een keer maakte hij de opmerking dat mijn kleren naar sigaretten roken. “Dat komt omdat ik met mijn collega’s ben gaan koffiedrinken terwijl zij een rookpauze namen”, zei ik toen. Hij zegt dat hij het knap vindt dat ik de knop zo heb omgezet. En mijn vader liet weten zo blij te zijn dat ik ben gestopt, omdat hij niet wil dat mij hetzelfde overkomt als mijn moeder. En mijn moeder, wat zou ze teleurgesteld in me zijn als ze dit zou weten.

Het roken levert me helemaal niks op. Ik verlaag er mijn vruchtbaarheid mee, ik ben niet eerlijk naar mijn vriend en familie en ik vind dat ik er voor mijn dochter alles aan moet doen om een gezonde moeder te zijn en te blijven. Precies wat mijn moeder voor haar kinderen heeft gedaan. En wat doet het mij pijn dat het haar niet is gelukt om gezond oud te worden.”