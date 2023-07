Nina (48) werd haar hele jeugd ziek gehouden door haar moeder: “Ze koos willekeurig een nieuwe aandoening uit”

Nina Blom (48) wordt als meisje geestelijk en lichamelijk mishandeld. Is ze blij? Dan krijgt ze slaag of wordt haar speelgoed kapotgemaakt. Ook is ze slachtoffer van Münchhausen by Proxy (tegenwoordig Kindermishandeling door Falsificatie) een ernstige vorm van kindermishandeling, waarbij de dader het slachtoffer opzettelijk ziek houdt.

“Ik kan me herinneren dat ik een jaar of vier was en dat mijn moeder me vertelde dat ik naar de dokter moest. Ze gaf me instructies, vertelde me precies wat ik tegen de huisarts moest zeggen. Ik voelde me niet ziek en had geen buikpijn, maar als ik dat liet merken dan werd ze woest. Mijn jeugd bestond uit doktersbezoeken en ziekenhuisopnames. Als baby kon ik – als ik de dossiers moet geloven – al geen voedsel binnenhouden. Ook mijn houding zou niet goed zijn. Ik vond het verwarrend, want ik voelde me niet ziek. Mijn moeder zei regelmatig tegen me dat ik een verschrikkelijk kind was en dat ze me haatte. De situatie was vaak dreigend. Was ik vrolijk? Dan maakte ze mijn speelgoed kapot of verscheurde ze een van mijn lievelingsboeken. Hoe mondiger ik werd, hoe vaker ze mij ook lichamelijk mishandelde. Mijn vader ging daarin mee.

Nieuwe ziekte of aandoening

Volgens mijn moeder zou ik reuma hebben en ze wekte de suggestie dat ik een spierziekte had. Mijn moeder had verpleegkunde gestudeerd. Ze had de kennis en was in het bezit van medische encyclopedieën. Het leek wel alsof ze daar af en toe willekeurig een nieuwe ziekte of aandoening voor mij uit koos. Ook gaf ze me medicatie. Zo kreeg ik Agarol, een laxeermiddel, waardoor ik last van darmkrampen kreeg. En ik vermoed dat ze me meer laxeermiddelen gaf, zodat ik nog zieker werd.

Een keer klaagde ik in de zomer over spierpijn. Dat heb ik mezelf vreselijk kwalijk genomen, want vanaf dat moment mocht ik niet meer buiten spelen. Ik mocht nauwelijks bewegen. Mijn motorische ontwikkeling liep enorm achter. Op school werd ik met gym vaak als laatste gekozen. Ik voelde me eenzaam, maar hield me vast aan mijn dromen. Ik wilde dansen en make-up kopen en ik fantaseerde over leuke jongens. Ik fantaseerde over een eiland waar onder andere David Bowie was. Ik vluchtte in die fantasie, omdat de werkelijkheid zo angstaanjagend was.

Conflicten in het ziekenhuis

Mijn ouders kregen vaak conflicten met mensen in het ziekenhuis. Als ze niet serieus werden genomen of als er kritische vragen werden gesteld, dan gingen ze door naar de volgende. Nadat mijn ouders ook van huisarts gewisseld waren, werd ik doorverwezen naar een academisch ziekenhuis, vanwege de zogenaamde reumatische klachten. Ik was ingezwachteld en zat in een rolstoel. Twee maanden lag ik op de afdeling kinderneurologie. Daar werden traumatische onderzoeken gedaan, zoals een ruggenmergpunctie. Een lichamelijke oorzaak van mijn klachten konden ze niet vinden. Het moest dus wel psychisch zijn. Soms kan het zijn dat kinderen zoiets traumatisch meemaken dat ze een periode niet meer kunnen bewegen, praten of zien. De arts legde uit dat ik daarom werd opgenomen op de afdeling kinderpsychiatrie. Toen we de spreekkamer uitliepen, vertelde mijn moeder mij doodleuk dat ik reuma had en daar was om te revalideren. Ik vond het verwarrend. De dokter had net iets heel anders verteld.

Ik had het naar mijn zin in het ziekenhuis. Ik werd verliefd en het was een opluchting dat mijn ouders zes weken lang niet langskwamen. Ik herstelde bovendien goed. De medicijnen werden afgebouwd en de rolstoel kon worden ingewisseld voor krukken. Maar als ik een weekend naar huis was geweest, kwam ik met opgezwollen handen van het stiekem inzwachtelen en in een rolstoel terug. De zorgverleners zagen het wel, maar niemand nam het echt serieus. Mijn moeder pakte iedereen in.

Het dieptepunt was rond mijn dertiende. Mijn moeder gaf me 21 pillen per dag, waaronder vesparax. Dat is een sterk slaapmiddel dat ook bij euthanasie gebruikt wordt. Hoe ze daaraan kwam, weet ik nog steeds niet. Ik lag in bed en kon niet bewegen. Ik werd zieker en zieker en kreeg steeds minder eten van mijn moeder. Toen ik maagbloedingen kreeg, raakte ik in paniek. Voor het eerst dacht ik dat ik het misschien niet zou overleven.

Münchhausen by Proxy

En toen ontmoette ik dokter Vrienten. Mijn moeder beweerde dat ik aambeien had. Hij nam me op voor meer onderzoek, wilde erachter komen wat er precies met mij aan de hand was. Hij had een raar gevoel bij mijn moeder. Tijdens een bezoek zei mijn vader tegen mij: ‘Een hond had je allang laten afmaken’. Dokter Vrienten hoorde dat en raakte in paniek. Er was destijds nog nauwelijks iets bekend over Münchhausen by Proxy, maar hij had er een artikel over gelezen. Daarin stond dat ouders – als ze geconfronteerd worden – hun kind of zichzelf wat aan zouden kunnen doen. Hij liet niks merken en schakelde de officier van justitie, de politie en de ambulance in. Dat is mijn redding geweest.

Op 2 augustus 1989 hebben de hulpdiensten mij uit huis gehaald. Ik was toen veertien jaar oud. Mijn ouders zijn tijdelijk geschorst uit de ouderlijke macht en werden uiteindelijk ondertoezichtstelling geplaatst. Ze zijn nooit gestraft. Ik werd overgebracht naar het ziekenhuis en ben pas 25 mei 1990 ontslagen. Het heeft dus bijna tien maanden geduurd, voordat ik was hersteld. Ik vind het een mooie symboliek en zie het als een soort wedergeboorte. Daarna ben ik een nieuw leven begonnen.

Leefgroep

Ik kwam in een leefgroep terecht en sprak één keer per maand met mijn gezinsvoogd af. Hij probeerde te achterhalen of ik nog contact wilde met mijn ouders. Het antwoord was altijd nee. Uiteindelijk ging ik begeleid op kamers wonen en op mijn zeventiende ging ik volledig zelfstandig wonen. Dat was de mooiste tijd van mijn leven. Ik ben alles gaan inhalen, werd verliefd, ging uit.

Mijn jeugd heeft zijn sporen nagelaten. Als er daadwerkelijk iets met mij aan de hand is, vind ik het bijvoorbeeld moeilijk om naar het ziekenhuis of naar de dokter te gaan. En door de vele medicatie is mijn lichaam beschadigd geraakt. Zo heb ik tegenwoordig de ziekte van Crohn. Het is niet bewezen dat het komt door de vele pillen die ik heb gekregen in mijn jeugd, maar volgens de artsen wel zeer waarschijnlijk.

Mijn ervaringen heb ik kunnen opschrijven in twee boeken. Daardoor realiseerde ik me ook hoe groot mijn overlevingsdrang was en hoe krachtig ik was, ondanks de gruwelijke mishandelingen en het feit dat ik echt bijna dood ben gegaan door toedoen van mijn moeder. Dat heeft mij gesterkt en is zelfs therapeutisch voor me geweest. Ik ben elke dag blij. Ik heb een geweldige vriend en leuke vrienden. Ondanks mijn verziekte jeugd heb ik een mooi leven weten op te bouwen.”

Nina schreef het boek ‘Je bent een verschrikkelijk kind’ en bracht onlangs de graphic novel ‘Jij gaat dood’ uit.