Gewelddadige relatie

Journalist Sylvia Schaffrath: “‘Je bent verkracht.’ Toen mijn psychiater die woorden tegen me uitsprak en zei dat het misschien wel een goed idee was als ik ze zelf ook eens hardop probeerde te zeggen, zei ik nog steeds niks. Ik staarde voor me uit. Slikte een paar keer. En begon al half verzachtende omstandigheden te mompelen. Maar hij had, en heeft, gelijk.

Vóór dit alles was ik ook zo’n stomme muts die heel hard riep: ‘Dan mep je hem toch terug!’ En had ik het over ‘banden lek steken’ en ‘aan de hele wereld kenbaar maken dat het een grote kl**tzak’ is. Terugkijkend schaam ik me hier meer dan een beetje voor. Ik sprak zó ontzettend voor mijn beurt…

Leuke en knappe vent

Want ik, degene waarvan iedereen zegt ‘die heeft het helemaal voor elkaar’ (gezond, niet lelijk, lieve, leuke én knappe vent, allebei een goede baan, mooi huis, het liefste poezenbeest en gezegend met een paar heel dierbare vriendinnen), ook ik ben misbruikt.

Van 1995 tot 1998 ben ik verkracht en werd ik geslagen. Niet door zomaar iemand, maar door degene waar ik mee samen was. Iedereen liep met hem weg, want hij was ‘o zo behulpzaam en sociaal’. En ik knikte en glimlachte. Echt, er is een begenadigd actrice aan mij verloren gegaan.

Gloeiende wang

Waarom het was weet ik niet eens meer. Wat ik nog wel weet, is dat ik naar de slaapkamer liep en daar op de rand van het bed zat, mijn hand tegen mijn gloeiende wang, tranen brandend in mijn ogen. Verbijsterd. Lamgeslagen. Even later kwam hij naar me toe. Overlopend van spijt, tranen (die van het krokodillensoort, maar dat besefte ik toen nog niet) in zijn ogen en op zijn knieën voor me. Het zou écht nóóit meer gebeuren, en hij hield toch zoveel van mij, en dat moest ik toch weten. Met zijn hoofd in mijn schoot, lag mijn hand ineens op zijn haar en was ik degene die hém troostte. En dat was het begin van een heel gevaarlijke slippery slope.

Buiten veiliger dan thuis

Hardop uitspreken dat iemand je terroriseert, dat doe je niet zomaar. Bovendien, en dat is misschien wel het meest verneukeratieve, verleg je je grenzen zo geleidelijk dat je het, zeker in het begin, niet eens in de gaten hebt. Ik sloot me niet thuis op, ik vroeg niet om hulp. Ik ging juist meer uit en werd nog vrolijker en uitbundiger dan daarvoor. Dat had ook een voordeel, want buiten de deur was veiliger dan binnenshuis.

Ik zei geen ‘nee’, ik zei niet ‘hou op’. Ik zei niks. Deed zelf mijn slipje uit. Ging zelf liggen, benen gespreid. Volgens heel veel geleerden is het dan ‘dus’ geen verkrachting. Ik zou zeggen, denk daar nog maar een keer over na. Als je bang bent om ‘nee’ te zeggen, is het verkrachting. Fysiek én geestelijk. Niet meewerken betekent waarschijnlijk ook nog eens blauwe plekken en pijnlijke ribben.

Ik kan niet meer

Je ontworstelen aan een gewelddadige relatie is niet zo eenvoudig als het lijkt. Bij mij duurde het bijna drie jaar voordat ik kon zeggen: ik kan niet meer. Hij woonde bij mij, dus ik zette nieuwe sloten op de deur. Hij viel me nog weken lastig, maar ondertussen vertelde ik heel voorzichtig heel kleine beetjes aan een heel klein kringetje mensen. Mensen waar hij geen relatie mee had, zodat ik veilig was.

De schuld en schaamte die je met je meedraagt, kan ik niet uitleggen. Want echt, alle vragen die buitenstaanders stellen, heb ik mezelf ook gesteld. Wel duizend keer. Had ik niet dit of dat, had ik niet zus of zo, had ik niet meer van dat, had ik niet minder van dit... Jarenlang. Ik had alleen het vechten opgegeven.

Niet altijd weerbaar

En juist daarom spreek ik me nu uit op dit platform van Nouveau. Want misschien geef ik één vrouw wel dat ene zetje waardoor ze voor zichzelf opkomt, hulp gaat zoeken en misschien zelfs aangifte doet.

We moeten weten dat het ook vrouwen overkomt van wie je denkt: o, die is zo sterk, die laat niet met zich sollen, die laat zich niet in de luren leggen. Ook vrouwen die sterk lijken, waar alles perfect lijkt te zijn, kunnen slachtoffer zijn van seksueel misbruik. We zijn niet altijd sterk, we zijn niet altijd weerbaar. Al helemaal niet wanneer je tot in het diepste van je ‘zijn’ wordt bezeerd. Daarbij maakt het niet uit of je je aanvaller wel of niet (heel goed) kent.

Praat. Met je moeder, zus, vriendin, íemand, wie dan ook. Mail mij, dat mag ook! Maar alsjeblieft, blijf er niet langer mee rondlopen zodat het je (nog verder) kan opvreten vanbinnen...”