Oma Hanneke (85) heeft een transgender kleinzoon en strijdt voor acceptatie: “Gaat me om de ziel”

Ender Mutsaers (19) uit Houten is een bijzondere jongeman, en zijn oma is bepaald geen doorsnee vrouw. Neem het verhaal van Enders geboorte. Oma Hanneke van den Berg hoorde al ruim voordat Ender (als een meisje) ter wereld kwam, dat ze oma zou worden van een dochter. Goeroe Sathya Sai Baba vertelde haar dat in India.

Een worsteling

“Lijkt me sterk, zei ik nog, want mijn dochter studeert en is aan de voorbehoedsmiddelen.” Maar het gebeurde dus toch. “Allemaal door God voorbestemd”, aldus de ‘vrij spirituele’ oma van Ender. “En nu heb ik een transgender kleinkind. Nooit iets van die worsteling gemerkt, tot hij puber was. Maar ik was toen ook veel in India.”

Zijn moeder Susanne houdt niet zo van hokjes, zegt ze. “En dus is Ender vrij opgevoed. Het was ons kind; jongen of meisje, dat was minder belangrijk. En dus had Ender een prinsessenperiode, maar rende ook buiten door de plassen en ging kikkers kussen. Ender had alle ruimte om erachter te komen wie hij is. Zijn meisjesnaam? Dat doet er niet meer toe.”

Beeld William Hoogteyling

Omdat het ziekenhuis niks kon met non-binair (man noch vrouw) moest Ender kiezen. Oma Hanneke: “Hij voelde zich zo ongemakkelijk in een badpak en met borsten.” Moeder Susanne: “Hij was een plaatje als meisje, met een wilde bos krullen. De andere meiden waren jaloers en de jongens hadden interesse. Maar hij werd er doodongelukkig van.”

Lijf versus gevoel

Rond zijn 13de, 14de levensjaar moest er daarom wat gebeuren, want het lijf klopte niet met het gevoel. Oma Hanneke is blij dat er wat aan gedaan werd. “Hoe dat voor mij was, dat kleindochter kleinzoon werd? Mij gaat het om de ziel, niet het uiterlijk. Hij moet vooral gelukkig worden.”

En dat is hij nu, denkt ze. “Hij heeft een hele groep LHBTQIA+vrienden om zich heen die hij advies geeft. Als de wachtlijsten in Amsterdam lang zijn, zegt hij: ga naar Eindhoven, daar ben ik ook goed geholpen.”

Hij loopt voor op de rest, zegt moeder Susanne. Momenteel werkt Ender bij PostNL, waar ze speciaal een genderneutraal toilet hebben gemaakt. En zijn portret staat op één van de posters die zijn gemaakt voor de eerder uitgestelde Regenboogweek in Houten.

Roze ouderen

Oma Hanneke was begin deze week bij het hijsen van de regenboogvlag én bij de eerste Roze Koffieochtend in het Haltna Huis. Daar wonen, zo bleek, geen ouderen die op het eigen geslacht vallen. “Of ik zelf op vrouwen val? Ik moet er niet aan denken. Dat moet in je DNA zitten, vermoed ik.”

Ze heeft, terwijl ze zelf tot die leeftijdsgroep behoort, niet veel hoop dat er bij de 80-plussers nog veel mensen uit de kast zullen komen of dat er begrip ontstaat voor mensen die transgender zijn. “Voor sommigen is dat zelfs iets des duivels. Dat ga je bij hen niet meer veranderen.”

Haar hoop is gevestigd op de wat jongere groep, de opa’s en oma’s die momenteel op de (LHBTQIA+)kleinkinderen passen. Ze hoopt dat zij morgenavond ook in de Houtense Krachtfabriek komen koffiedrinken.

Jammer dan

En Ender? Die is nu blij dat hij als man/hij/hem door het leven gaat. Mensen die daarover een negatieve mening hebben? “Jammer, dan gaan we maar niet met elkaar om.”

Hij heeft het hele leven nog voor zich, blijft voorlopig lekker werken en zich inzetten voor transgenders. In de hoop op meer acceptatie onder jongeren, ouders en opa’s en oma’s.

Vrijdag 20 mei vanaf 19.00 uur, koffiedrinken in de Krachtfabriek aan de Dijkhoeve 1 voor (groot)ouders van LHBTQIA+-kinderen.