Onvergetelijke vakantieliefdes: “Ik ben al 23 jaar samen met ‘Mister Beach Party’”

“Met mijn beste vriendin ging ik op mijn 19e voor het eerst zonder ouders op vakantie, lekker cliché naar Lloret de Mar. Het was een typische jongerenvakantie; overdag op het strand liggen, ’s avonds naar de disco. We vonden het ontzettend spannend: zouden we leuke jongens tegenkomen in Spanje? Al op de eerste avond zag ik Dennis. Hé, dat was toch die knappe jongen die ik de week ervoor in de discotheek in Nederland had gezien? Hij was me toen al opgevallen, maar ik had hem niet durven aanspreken. Nu durfde ik dat ook niet. Pas op de vijfde avond in dezelfde club, de fameuze St. Trop’, gaf hij mij ineens een knipoog. Vast per ongeluk, dacht ik. Maar toen sprak hij me aan! Mijn hart maakte een sprongetje.

Mister Beach Party

Ik kan me nog herinneren dat Dennis vertelde dat hij die week op het strand gekroond was tot Mister Beach Party. Hij was van zijn handdoek af het podium op getrokken en moest een dansje doen op Grease. Heel fout. Ik begreep waarom hij was uitgekozen: Dennis was lang en gespierd en had een leuk gezicht. Ik was in de wolken toen we diezelfde avond zoenden. Het was op de helft van de vakantie, we hadden nog vijf heerlijke dagen te gaan. Nou ja, avonden, want overdag wilde ik samen met mijn vriendin zijn. Zij vond bijna elke avond wel een leukerd om mee te kussen, maar ik bleef bij Dennis. Op het strand, na het uitgaan, zaten we met een hele groep om een kampvuur tot het ’s ochtends licht werd. Mijn grote, gespierde vakantieliefde hield me warm.

Dit was het dan

Ik was heel verdrietig toen hij een paar dagen later op de bus naar Nederland stapte. Dit was het dan, dacht ik. Onder de zon is alles leuk, thuis zal het helemaal anders zijn. Waarschijnlijk zien we elkaar nooit meer. Maar Dennis vroeg of ik de vakantiefoto’s naar hem wilde opsturen, dan zou hij me bellen. Zo gebeurde het ook en tegen alle verwachtingen in bleken we elkaar in het koude, grijze Nederland nog steeds heel leuk te vinden. We woonden een half uur rijden bij elkaar vandaan, elk weekend zochten we elkaar op. Nu ben ik al 23 jaar samen met Dennis, samen kregen we een zoon die nu 10 jaar is. Ik ben nog steeds heel gelukkig met mijn Mister Beach Party.”

Marleens blog: chicamoms.nl