Onvergetelijke vakantieliefdes: “Mijn moeder verstopte zijn brieven”

"Met lood in mijn schoenen stapte ik in het vliegtuig. Wat nou als hij tegenvalt? Of als ik hem tegenval? Tenslotte had hij het beeld van een jonge meid in zijn hoofd. Maar toen ik na 40 jaar voor hem stond, viel ik wéér als een blok voor hem. En hij voor mij. Toni, de Spanjaard op wie ik op mijn 16e tijdens een vakantie smoorverliefd was geworden. Bij het afscheid beloofden we om voor altijd bij elkaar te blijven zodra hij uit militaire dienst kwam. We schreven elkaar lange, verliefde brieven. Totdat er opeens geen post meer voor mij kwam. Ik was kapot van verdriet. Uiteindelijk ben ik met een ander getrouwd, maar al die tijd dacht ik af en toe aan Toni. Hoe zou het hem zijn vergaan?

Een Facebook-berichtje

Pas toen mijn moeder overleed, vertelde mijn vader dat zij maandenlang brieven van mijn vakantieliefde had verstopt omdat ze niet wilde dat ik naar Spanje zou vertrekken. En toen, acht jaar na mijn scheiding, kreeg ik opeens een Facebook-berichtje van Toni. Of ik de Carmen was die in 1972 op Mallorca was geweest? Hij wilde weten waarom ik opeens was gestopt met schrijven na die zomer. En hij schreef dat hij nooit meer zo gelukkig was geweest als toen.

Onze liefde kreeg een nieuw begin. Nu zijn we weer tot over onze oren verliefd op elkaar. Tijdens het eten leggen we onze voeten op elkaar. We zitten samen op de bank naar muziek te luisteren met de gordijnen dicht. Of we luisteren hand in hand naar de regen die op het dak valt. Als we bij elkaar zijn, zijn we zielsgelukkig.

Meer diepgang

Soms vragen we ons af hoe ons leven zou zijn verlopen als mijn moeder zijn brieven destijds niet had achtergehouden. De dromen die we hadden om samen een gezin te stichten en een leven op te bouwen, zijn niet uitgekomen. Dat hebben we allebei met een ander gedaan, dat hoofdstuk is voorbij. Natuurlijk is dat jammer, maar ik heb nergens spijt van. Door onze levenservaring heeft onze relatie nu meer diepgang. We kunnen ons helemaal op onze liefde voor elkaar richten. En gelukkig zijn we niet oud, we hebben nog een toekomst samen. Toni drukt me altijd op het hart: ‘Gezond eten en veel sporten hoor, Car, we moeten nog heel lang samen zijn’.”