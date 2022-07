Onvergetelijke vakantieliefdes: “We waren allebei getrouwd, maar dat hield ons niet tegen”

“Samen met een vriendin ging ik op vakantie naar een all-inclusivehotel in Turkije. De eerste dagen kreeg ik al meteen erg veel aandacht van Metin, een van de obers van ons hotel. Ik reageerde er aanvankelijk lacherig op. Hij hield me steeds in de gaten, maakte praatjes met ons en bleef onze glazen bijschenken. Op een avond vertelde hij me dat hij me gezocht had, die middag op het strand, maar daar praatte ik snel overheen. Ik wist niet goed wat ik ermee aan moest en toen hij me voorstelde om elkaar ’s avonds na zijn dienst te ontmoeten, sloeg ik zijn aanbod af. Hij bleef echter aandringen en op een zeker moment gaf ik toe. Geen idee wat me bezielde.

Afscheid

Ik zal nooit meer vergeten hoe hij op me stond te wachten en hoe nerveus ik was, want ik wist dat ik op het punt stond om een grote fout te maken. We vertelden elkaar meteen dat we beiden getrouwd waren, maar dat hield ons niet tegen. Hevig kussend belandden we op een strand en niet veel later in een hotel. Dit tafereel herhaalde zich in de daaropvolgende dagen. Ik werd dolverliefd op Metin, kon niet meer eten en huilde op het laatst steeds, omdat ik wist dat het einde van de vakantie in zicht kwam. En daarmee ook het afscheid van Metin. Al maakten we wel plannen over mijn terugkomst naar Turkije. Van dit voornemen kwam echter helemaal niets terecht, want toen ik thuiskwam, raakte ik zodanig overstuur dat mijn man meteen doorhad dat er iets was gebeurd.

Ziek van de vakantieliefde

Ik heb het hem uiteindelijk opgebiecht, al vertelde ik niet het hele verhaal. Geestelijk ging het niet goed met me: ik ben zelfs enkele weken van huis weggeweest om tot rust te komen. Ik moest me ziek melden op mijn werk, omdat ik niet meer kon functioneren. En ondanks alles hield ik toch contact met mijn vakantieliefde. Het kostte me bijna mijn huwelijk. We zijn nu bijna twee jaar verder en een tijdlang wist ik Metin op afstand te houden. Maar sinds enkele dagen hebben we weer contact. Diep vanbinnen weet ik dat het niet goed voor me is, dat ik moet stoppen, maar mijn hart… Mijn hart schreeuwt om deze man.”