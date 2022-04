Onverwacht bezoek? Zo maak je het huis in 10 minuten schoon

1. Zet een raampje open

De eerste tip is om gelijk even een raampje open te zetten. Zo komt er wat frisse lucht je huis in en verdwijnen eventuele vieze of muffe geurtjes als sneeuw voor de zon. Is dit niet genoeg? Doe dan even een rondje met een luchtverfrisser.

2. Weg met die afwas

Staat je aanrecht vol met de vuile vaat van gisteravond? Je hebt waarschijnlijk geen tijd om de hele afwas te doen. Als je een vaatwasser hebt, zet dan alles daarin. Heb je die niet? Dan is het slim om een sopje te maken in je wasbak en daar je vaat in te laten weken. Zo kijkt je bezoek in ieder geval niet tegen etensresten en vuiligheid aan.

3. Rondje kruimeldief

Helemaal de stofzuiger erbij halen kost teveel tijd. Doe een klein rondje met de kruimeldief. Scan je huis even snel op kruimels, stof en andere viezigheid en zuig het op.

4. De badkamer en het toilet

Als je een toilet buiten de badkamer hebt, is de kans niet groot dat je bezoek in de badkamer komt en hoef je alleen het toilet schoon te maken. Is je enige toilet wel in de badkamer? Dan is het slim om de badkamer ook even een snelle touch-up te geven. Scan je badkamer op viezigheid en maak de vieze plekken schoon met water, een schone handdoek en eventueel een schoonmaakmiddel. Vooral de wasbak en de kraan zijn belangrijk, want hier zal je bezoek haar handen wassen. Zorg er ook voor dat er geen vlekken op de spiegel te zien zijn.

5. Puntjes op de i

Je huis ziet er een stuk opgeruimder uit, als je de boel nog even recht trekt. Schud de kussentjes op de bank uit en zorg ervoor dat er geen rommel op de salontafel en het aanrecht ligt. Werp ook een blik op je hal. Kan je bezoek haar jas ophangen en eventueel haar schoenen uit doen zonder dat ze over jouw schoenen struikelt?

Voel jij je een beetje schuldig dat je alleen opruimt wanneer er visite komt? Nergens voor nodig! Je bent namelijk niet de enige. Kijk maar:

Bron: Goedgevoel.be