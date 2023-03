Ook steeds meer jongeren kloppen bij Mariska aan voor een gratis maaltijd: “Ze redden het gewoon echt niet”

Voorheen kwam het vaak voor dat mensen zich wel aanmeldden, maar nog niet meteen een maaltijd afnamen. Dat is veranderd, ziet Van Vliet. “Ze redden het gewoon echt niet. Een combinatie van prijzen die de pan uit rijzen en inkomsten die niet zo hard meestijgen. Ook de prijzen voor gas en licht zijn hoger, dat voelen we allemaal.”

Ze merkt het zelf ook. Van Vliet kookt in Alphen zo’n honderd maaltijden per week voor minderbedeelden. Haar energierekening loopt enorm op. “Ik heb een extra koelkast en vriezer, gebruik de oven en kookplaat veel.” Haar project, waarmee ze acht jaar geleden begon, moet het hebben van donaties en giften. Dat de prijzen in de supermarkten zijn gestegen, voelt ook Van Vliet in haar portemonnee.

Korting

Op pad dan. “Ik ben dol op rode stickers”, zegt ze als ze op de vleesafdeling van de supermarkt staat. Een rode sticker betekent korting. Een rekensom zorgt er vandaag voor dat ze de afgeprijsde kipfiletblokjes toch laat liggen. “Ik wacht liever op een betere aanbieding, ik heb nog wat kip in de vriezer.”

Door naar de groentenafdeling. Ze wil bietenstamppot maken, maar later in de week staat ook kip tandoori op het menu. Op het boodschappenlijstje staan vier rode paprika’s. “Hé, ze zijn er weer. Pas waren ze niet verkrijgbaar vanwege het slechte weer in Spanje. Moet je kijken, deze kost 1,35 euro. Dan neem ik er geen vier mee. Eentje dan, voor het oog.”

Bij de kassa rekent ze 45 euro af, voor een tas vol boodschappen. “Het stelt eigenlijk niks voor, ik heb twee halve maaltijden. Je kunt klagen wat je wilt, het verandert niet. Erin blijven hangen heeft ook geen zin, je moet weer verder.”

Betalingsregeling

De gemeente Alphen ziet dat inwoners zich zorgen maken over gestegen prijzen. “Bij de helpdesk geldzaken zijn in januari 83 gesprekken gevoerd”, meldt een woordvoerder. Vorig jaar waren dat er in dezelfde maand 30. “Sinds een aantal maanden melden zich meer ondernemers, inwoners met een modaal of hoger inkomen en inwoners die hulp vragen bij het treffen van een betalingsregeling met de Belastingdienst. Zij hebben nog geen of lichte betalingsachterstanden. Het is positief dat mensen tijdig om hulp durven vragen.”

Om maaltijden te kunnen blijven aanbieden, speurt Van Vliet reclamefolders af op zoek naar de beste aanbieding. “Ik ben een winkelhopper. De aanbiedingen moet ik wel bijhouden om het enigszins te kunnen behappen. Onze Facebookgroep telt nu ongeveer 3500 leden, gelukkig zitten daar ook mensen tussen die doneren.”

Waardering

Ook winkels doneren maaltijden of overgebleven producten aan Mariska of haar rechterhand Petra Dresscher. “Wat nu opvalt, is dat veel jonge mensen zich bij ons melden. Ik snap dat wel, zij staan aan het begin van hun carrière. Zij hebben nog geen buffer kunnen opbouwen.”

Hoewel het ook voor Van Vliet puzzelen is, denkt ze niet aan stoppen. “De waardering van de mensen, daar doen we het voor. Het gevoel dat het goed terecht komt. Mensen die zeggen dat ze het zonder ons niet hadden gered. Dan gaan we weer.”

Bron: AD