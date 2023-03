Op zoek naar een babynaam? Ik ontdekte een trend!

Libelle’s Tara vond het maar lastig: een babynaam bedenken. Helemaal omdat haar vriend ook meende een stem te hebben in deze kwestie. Ze haalde haar inspiratie bij bekende baby’s.

Alles moet tegenwoordig genderneutraal. Probeer nog maar eens een knalroze speelgoedje of een knalblauw kleertje voor een baby te kopen. Uitermate uitdagend! Beige, bruin of terracotta is wat de klok slaat. Mintgroen of okergeel als je mazzel hebt. Nu lig ik daar heus niet wakker van. Geef mij zo’n ieniemini sokje of zo’n schattig rompertje in welke kleur dan ook en ik lig in katzwijm. Alles. Is. Zo. Lief.

Ik moet eerlijk bekennen dat er weinig sprake is van genderloosheid tijdens mijn zwangerschap. Sterker nog, sinds ik in augustus ontdekte dat ik zwanger ben, wilde ik vooral één ding weten: wat wordt het? Er heeft zelfs een heuse gender reveal party plaatsgevonden. Ik weet het, ik weet het: ik ben een commercieel cliché. Ik stond te juichen boven een taart met roze vulling; ik ben banaal. Het leek me bovenal zo praktisch om te weten. Vanwege de babykamer, de spulletjes, het geboortekaartje, maar vooral vanwege de naam.

Als je een baby verwekt, zul je er immers een naam voor moeten bedenken. Niet zo gek, wel best lastig. Zeker als er nog een andere ouder in het spel is, die ook een mening heeft (zó vervelend). In eerste instantie zag ik geen beren op de weg. Een meisje? Ik kon er wel tien fantastische namen voor bedenken! Mijn vriend dacht er hetzelfde over. Verheugd lieten we elkaar onze lijstjes zien. Er kwam geen één naam overeen. Ik vond zijn namen zelfs allemaal niet zo leuk. En hij die van mij ook niet. Ineens was daar een probleem geboren. Eentje waarvoor we nog zo’n vijf maanden hadden om ’m op te lossen. En dus werden er apps geïnstalleerd. Een daarvan was Kinder. Dit is een variant op de welbekende datingapp Tinder, alleen bij Kinder swipe je babynamen naar links of rechts. Vinden je partner en jij dezelfde naam leuk? Dan hebben jullie een match. Na een kleine 92.349 keer swipen hadden mijn vriend en ik toch zeker twee matches. Dat gaf hoop!

In de daaropvolgende maanden werden namen een lichtelijke obsessie. Oké: een enorme obsessie. Baarde een BN’er een dochter? Dan was mijn eerste vraag: hoe heet ze? Vertelde een collega over een verre achternicht met een totaalruptuur? Kan me niet schelen, hoe hebben ze dat kind genoemd? Geen namenlijstje op het internet bleef ongelezen en geen namenboek bleef vrij van plakkers en markeringen. Ik kan mezelf inmiddels een heuse namenexpert noemen. En zo ontdekte ik ook een trend.

Namelijk: combinatienamen. Zo noemde Roy Donders zijn dochter Romi. ‘Ro’ van Roy en ‘Mi’ van zijn vriendin Michelle. Ronnie Flex en zijn vriendin Demi deden hetzelfde, dat werd dochter Remi. Helaas gaat deze trend niet voor iedereen op. Voor mijn vriend Niels en mijzelf zou het betekenen dat we onze dochter Nieta of Tanie moeten noemen. Kán, maar dat doen we toch maar niet. Ook in de serie De luizenmoeder kwam zo’n combinaam voor, maar dan net anders. Daar werd een kind Youandi genoemd (zeg: Joe-Endi), afgeleid van: You and I. Erg romantisch, maar ook een beetje lachwekkend.

Al met al moet ik concluderen dat bekend Nederland en hun baby’s nog maar weinig inspiratie hebben geboden. En onder internationale sterren is het namenniveau al helemaal om te janken. Wat dacht je van acteur Jason Lee die zijn zoon Pilot Inspektor noemde? Of chefkok Jamie Oliver die ging voor de namen Poppy Honey Rosie, Buddy Bear, Daisy Boo Pamela, Petal Blossom Rainbow en River Rocket? Creatief doch curieus.

Inmiddels hebben mijn vriend en ik een naam gekozen voor onze baby. En dat ruim voor de deadline. Het is geen genderneutrale naam, geen BN’er-babynaam en ook geen combinaam, maar wel eentje die we allebei leuk vinden. Ze zeggen dat een kind krijgen een wonder is, maar dat is met recht het achtste wereldwonder.