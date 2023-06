“Opeens besef ik me dat ik mijn honden hetzelfde aanpak als mijn kinderen”

De honden van Maartje Fleur zijn gehoorzaam en lief, maar vertonen soms ook gedrag waar ze zich geen raad mee weet. Zou een dogcoach helpen? “Opeens realiseer ik me dat ik ze hetzelfde aanpak als mijn kinderen.”

Natuurlijk heb ik de allerliefste en leukste honden van de wereld: Jack Russell Ruby van elf en jonkie Fred van twee, een kruising tussen een Maltezer en een poedel. Meestal komen ze wel als ik ze roep, behalve als er net een kat langsloopt. Ze bedelen niet omdat ze weten dat dat nooit wat oplevert en ze mogen niet op bed liggen. Verder sta ik eigenlijk alles toe. Toch kunnen ze behoorlijk lastig zijn. Ruby gedraagt zich af en toe als een hooligan en valt dan uit het niets een andere hond aan. Vooral het type schattig, angstig en schoothond moet het ontgelden. Een tijdje geleden waren we op een strand waar veel honden speelden. Een onderdanige Pomeriaan lag op zijn rug en keek hulpeloos om zich heen.

Toen Ruby dat zag, rende ze op het dier af en greep ze hem naar de keel. Met moeite rukte ik haar los. De baas was woedend op mij en ik was boos op Ruby. Sindsdien lijn ik Ruby snel aan als ik in de verte een hond zie met wie ze misschien een probleem heeft en loop ik er met samengeknepen billen langs. Fred is uit ander hout gesneden. Die zit het liefst bij me op schoot en volgt me de hele dag met zijn ogen. Dat klinkt aandoenlijk, maar in de praktijk is dat behoorlijk vervelend. Hij jankt al als ik boven ben of even naar de wc ga. Volgens mij heeft hij verlatingsangst, zeker sinds ik niet meer altijd thuis werk. En omdat ik hem tijdens de laatste lockdown kreeg, was hij dat zo gewend.

De coach

Om deze hondenproblemen op te lossen, neem ik contact op met dogcoach Zephalinda van het Hoge. Over de hele wereld heeft ze workshops en trainingen gevolgd om te leren hoe met honden om te gaan, onder andere bij tv-ster César Millán. Om een goede inschatting te maken wil Zephalinda eerst zien hoe ik thuis met Ruby en Fred omga. Vlak voordat ze komt, ruim ik snel mijn huis op en borstel Fred en Ruby zodat ze er picobello uitzien. Ik vind het best spannend. Het voelt toch een beetje alsof er een pedagoog langskomt die me komt vertellen dat ik mijn kinderen niet goed heb opgevoed. Als de dogcoach aanbelt, rennen mijn honden naar de voordeur om haar te begroeten. Bezoek gaat vaak meteen door de knieën om ze te aaien, maar Zephalinda niet. “Honden uiten zich op zo’n andere manier dan wij”, zegt ze. “Ga je meteen knuffelen, dan denkt die hond: hee, wie ben jij? Je zit zomaar in mijn zone! Dat is heel onbeleefd. Daarom kijken honden je vaak ook niet aan: het is een teken van respect om afstand te bewaren. Honden in het wild tasten elkaar ook eerst van een afstand af. Ze snuffelen ergens aan of ze staan stil en kijken weg van de onbekende hond. Daarmee geven ze aan dat ze niet gevaarlijk zijn. Daarna gaan ze soms aan elkaars kont ruiken. Staat je hond meteen neus aan neus met een andere hond en kwispelen ze ferm, dan betekent dat niet: ik vind jou leuk, maar: rot op! Op dat moment moet je als baas ertussen springen. Nog beter is het als je voor die tijd je hond bij je hebt geroepen.” Dat gedrag herken ik zeker van Ruby. Maar ze valt vooral honden aan die zich onzeker opstellen. Waarom doet ze dat dan? “Ruby is die onderdanige hond dan aan het corrigeren”, zegt Zephalinda. “In een hondenroedel moeten alle hondjes oké zijn. Zo’n zwakke hond verstoort de roedel en Ruby gaat dan handhaven.” Dat is een eyeopener: Ruby is dus geen hooligan, maar een politieagent. Opeens realiseer ik me dat ze best vaak andere honden corrigeert. Ze springt ertussen als honden te ruw met Fred spelen of als er hysterisch wordt geblaft. Zo’n druktemaker wijst ze terecht met een knauw of een schelle blaf. Maar hoe zorg ik ervoor dat mijn politieagent niet steeds bekeuringen aan het uitdelen is en dat het wat relaxter wordt om haar uit te laten?

Hondenfeitjes

In Nederland wonen 1,8 miljoen honden

Een hond kan tot 20 kilometer ver ruiken. Met hun goede neus kunnen ze niet alleen drugs opsporen, maar ook ziektes zoals kanker.

Honden houden van muziek, maar niet van alle soorten. De meeste honden raken geagiteerd van house of hardrock. Klassieke muziek of zachte jazz kunnen ze wel waarderen. Op Spotify staan afspeellijsten voor honden.

Ook honden kunnen depressief zijn. Ze slapen dan veel, zijn lusteloos en eten minder. Chronische stress is meestal de oorzaak.

Rots in de branding

“In de regel is het gedrag van de hond gelinkt aan dat van het baasje”, zegt Zephalinda. “De hond manifesteert waar de baas geen controle over heeft. Vaak hoor ik: mijn hond is dominant, maar dominantie bestaat niet. Het betekent alleen dat de hond voelt dat zijn baas niet capabel genoeg is om een probleem op te lossen en dan gaat de hond het zelf doen. Een hond is altijd bezig met overleven. In elke spannende situatie denkt hij: wat moet ik hieraan doen? Een baas die overwicht heeft, zorgt ervoor dat de hond zich die vraag niet hoeft te stellen. Die roept zijn hond bij zich als er gevaar is. Is dat bijvoorbeeld een agressieve hond, dan lopen jullie daar samen met een boogje omheen. Honden in het wild vermijden ook zo veel mogelijk conflictsituaties. De baas moet een rots in de branding zijn voor de hond. Dan kan hij ontspannen, omdat de baas de moeilijke situatie oplost.” Check: ik moet een rots in de branding worden. Hoe pak ik dat aan? Volgens Zephalinda komt dat neer op trainen en daarna herhalen, herhalen, herhalen. Ik moet Ruby leren dat het leuk is om naar mij te komen. “Je bent dan enthousiast, gaat met haar spelen of geeft haar soms iets lekkers. Eerst train je haar in een rustige omgeving, zonder lekkere luchtjes of andere afleiding. Gaat het goed, dan probeer je dat op een plek waar meer prikkels zijn. Als je Ruby uitlaat, hoeft ze ook niet steeds met elke andere hond contact te maken. Dat is nergens voor nodig en vaak is er ook geen klik tussen dieren. Ze moet op jou gefocust zijn. Roep haar bij je, laat zien dat jij haar helpt.”

Verlatingsangst

Het probleem is dat ik van nature niet streng ben. Mijn kinderen heb ik altijd veel vrijheid gegeven en dat zijn heel prettige, zelfdenkende volwassenen geworden. Mijn honden pak ik eigenlijk net zo aan. Zephalinda schudt haar hoofd. “Je kunt honden niet opvoeden vanuit een menselijk perspectief. Vrijheid geven is het tegenovergestelde van wat ze nodig hebben. Honden kicken op duidelijkheid, die willen precies weten wat ze moeten doen. Je kunt het ze niet zelf laten uitzoeken, daar krijgen ze stress van.” Ik moet dus aan de bak met Ruby. En hoe pak ik Fred aan? Hij lijkt diep ongelukkig als hij niet steeds bij mij in de buurt is. Zephalinda zegt dat ze veel honden met verlatingsangst ziet sinds de coronatijd voorbij is.

“Toen waren mensen voortdurend met hun hond thuis en kreeg hij veel aandacht. Als je constant met je hond praat, naar hem kijkt of hem veel aait, denkt hij: het baasje heeft mij heel erg nodig. Nu werken mensen weer buitenhuis en is de hond alleen. Dat is een te grote verandering in een keer. Dat kun je oplossen door thuis minder aandacht aan hem te besteden. En daarmee bedoel ik tachtig procent minder aandacht. Dat klinkt ongezellig, maar dat is weer vanuit menselijk perspectief. In het wild zijn honden ook niet steeds met elkaar bezig. Ga lekker met je hond naar buiten en besteed daar veel aandacht aan hem. Ben je thuis, dan laat je hem. Voor je hond is dat fijn omdat hij dan niet steeds alert hoeft te zijn. Dan kan hij ontspannen.”

-

Leukere baas

De weken nadat de dogtrainer is geweest, laat ik Fred meer met rust. Het scheelt al veel dat ik hem niet meer meeneem naar mijn werkkamer. Ik zeg niet meer steeds dat hij zo’n lieverd is en zoek hem niet continu met mijn ogen. Zit ik ’s avonds op de bank, dan mag hij natuurlijk nog steeds op schoot. Ik ga een paar keer alleen met Ruby oefenen dat ze onmiddellijk komt als ik ‘hier’ roep. Ook oefen ik dat ze op mij let in plaats van op de omgeving. Dat doe ik door haar aan de lijn achter mij te laten lopen. Als er een onzekere schoothond nadert met wie ze een probleem kan hebben, trek ik niet meer paniekerig aan de lijn, maar laat ik haar aan mijn andere kant lopen en stappen we rustig door. Ik oefen en herhaal en na een paar weken merk ik dat Ruby zich minder hanig opstelt. Fred is ook niet meer zo klef. Het lijkt of mijn honden en ik elkaar een stuk beter zijn gaan begrijpen. Volgens mij vinden ze me nu een leukere baas. Of is dat een te menselijk perspectief?

SLOPEN

Ben je van huis, dan sloopt de hond het bankstel. Hij graaft in de tuin of scheurt kussens aan flarden. De oorzaak is eigenlijk altijd dat de hond zich verveelt omdat hij te veel energie heeft.

Oplossing: veel meer uitlaten. BANG VOOR DE BAKFIETS

Het leek zo leuk: met de hond in de bak rondfietsen. Maar hij wil er absoluut niet in.

Oplossing: nieuwe dingen moeten heel langzaam geïntroduceerd worden. Laat de hond eerst snuffelen aan de bakfiets, zet hem er dan eens in. Niet meteen gaan rondrijden! Geef bij elk stapje knuffels en complimenten. Een hondensnoepje helpt ook. BLAFFEN

De hond blaft tegen elke voorbijganger. Ontspannen uitlaten is er dan niet meer bij.

Oplossing: waarschijnlijk is het ooit begonnen als verdedigend blaffen, maar is het aangeleerd gedrag geworden doordat de baas er veel aandacht aan geeft. Een voorbeeld: bij elke blaf reageert de baas met: ‘Niet blaffen!’ en trekt aan de lijn. De hond denkt dan dat er iets aan de hand is en wordt juist aangemoedigd om te blaffen. Als je iemand tegenkomt, loop dan rustig door zonder de lijn strak te houden of het tempo te wijzigen. Zo bied je de hond zekerheid en laat je hem zien dat blaffen niet nodig is. Negeer het blaffen en beloon hem met een hondensnoepje als hij rustig blijft.

Meer weten • Hulp aan huis voor wanhopige hondenbazen, zephalindadogcoach.nl

• Door heel Nederland zijn er kynologenclubs die puppy- en hondentrainingen organiseren, houdenvanhonden.nl

• Honden voor dummies, Gina Spadafori € 29,99 (BBNC Uitgevers)

Fotografie: Getty Images, Stocksy