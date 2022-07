Overweeg ik nou serieus om vreemd te gaan?

We staan in een bomvolle kroeg. Hij pakt mijn hand en trekt me naar zich toe. Ik voel vlinders in mijn buik. Als hij me nu zoent, ga ik voor de bijl. Is dit wat ik wil? Ga ik dit doen? Mijn lijf gilt ‘ja’, mijn geweten fluistert indringend: ‘Hiermee maak je alles stuk.’

Hij komt dichterbij en buigt zijn hoofd naar het mijne. Mijn gedachten gaan razendsnel. Wat sta ik hier nu te doen? Waarom overweeg ik dit? Ik ben toch gelukkig in mijn relatie, waarom twijfel ik dan?

Stel dat ik met hem meega en we belanden in een hotelkamer. Misschien zijn we helemaal niet seksueel compatibel. Dat zou awkward zijn, zeg. Maar misschien vliegen de vonken er wel vanaf. Hoe spannend zou dat zijn! Zou hij me anders aanraken dan mijn lief? Anders zoenen? Anders voelen? Durf ik me te laten gaan bij hem? Het lijkt me hot om zijn lichaam te ontdekken. Te zien wat hij lekker vindt. Wat mij opwindt. Overweeg ik dit nou serieus?

Ik kijk in zijn ogen. Hoe zou het zijn om een paar uur of een nacht met hem samen te zijn? Me volledig aan hem over te geven? Durf ik dat? Wil ik dat? Ik ben altijd trouw geweest. Maar deze man is zo leuk en spannend. Ga ik dit doen?

En dan? Daarna moeten we allebei weer naar huis. Hij is ook getrouwd. Hoe kom ik mijn lief dan onder ogen? Ga ik doen alsof er niks is gebeurd? Kan ik dat? Moet ik het geheimhouden? Biecht ik het op? En wat als het meer is of wordt dan een avontuurtje? Owgod, wat ga ik doen?

Mán, wat is hij leuk. Ik wil hem aanraken, laten zien wat hij met me doet. Voelen wat ik met hem doe.

“Ga je mee?” vraagt hij. Ik twijfel opnieuw. Dan knik ik. Hij houdt mijn hand vast en leidt me tussen de mensen door naar buiten. Het plein is druk, het nachtleven in volle gang. Hij stopt, ik sta dicht tegen hem aan. Dan kijk ik hem aan en haal diep adem. “Nee, ik ga dit niet doen”, zeg ik. “Ik ga naar huis.” Hij glimlacht: “Oké.” Ik doe een stap achteruit. Dan draai ik me om en loop weg. Opgelucht.