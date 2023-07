Patricia (39) ontdekte dankzij de Nijmeegse Vierdaagse dat ze tóch moeder wilde worden

Dat de Nijmeegse Vierdaagse meer is dan een wandelevenement, bewijzen de bijzondere verhalen van deelnemers. Patricia (39) ontdekte dankzij de Vierdaagse dat ze tóch moeder wilde worden.

Eva Breda Privébeeld Patricia

“Ik naderde de dertig, maar wist nog niet of ik moeder wilde worden. Waar vriendinnen aan de lopende band kinderen kregen en op iedere straathoek van onze woonwijk een ooievaar in de tuin stond, bleef de extra slaapkamer in ons huis leeg. Voor mijn man was dat moeilijk. Hij wilde niets liever dan vader worden. Zijn hart smolt én brak bij ieder pasgeboren baby’tje dat hij in zijn armen hield. Ik kon het hem niet geven. Ik wist niet of ik moeder wilde worden. Van rammelende eierstokken of biologische klokken was geen sprake. “Houd maar vast, dan komt het moedergevoel wel”, zeiden vriendinnen met kleintjes. “Ruikt het niet heerlijk?” Ik voelde er niets bij, behalve onhandigheid als ik weer eens een hoofdje of flesje niet goed vasthield. Mijn man en ik spraken af dat ik tot mijn drieëndertigste had om een keuze te maken. Het klinkt heftig om een deadline op je kinderwens te zetten, maar ik hield zo veel van mijn man dat ik hem dat gezin gunde waar hij zo van droomde: ook als dat zou betekenen dat ik hem moest loslaten. Ik wilde wel een keuze maken, voor hem, maar vond dat lastig. Ik leek de enige twijfelmoeder in mijn omgeving en kon met niemand over mijn ontbrekende kinderwens praten. Ik startte met bloggen op Twijfelmoeder.nl, maar had ook behoefte aan persoonlijke gesprekken.

Meedoen aan de Nijmeegse Vierdaagse

Waar ik woon, om de hoek van Nijmegen, komt iedere zomer de Nijmeegse Vierdaagse-koorts weer opzetten. Elk jaar hoorde ik mensen vertellen hoe zij onderweg de mooiste gesprekken voerden met vreemden. Zou ik daar iets aan kunnen hebben? Ik besloot mee te lopen en liet een T-shirt maken met het woord ‘twijfelmoeder’ op de achterkant, in de hoop gesprekken uit te lokken.

Bijzondere gesprekken

Vlak na het startschot raakte ik al in gesprek met een vrouw die werkte in het onderwijs. Ze vroeg naar mijn twijfels en deelde haar verhaal. “Ik zie verdriet, armoede, lege broodtrommels in de pauze en kinderen die voorgoed beschadigd zijn”, vertelde ze me. Zelf wilde ze daarom geen kinderen. Een andere vrouw vertelde over de traumasporen die haar grootouders onbewust hadden doorgegeven aan haar vader en hij weer aan haar. “Ik wil geen kinderen omdat ik dat patroon wil doorbreken”, zei ze me. “Ik wil niet óók zo’n ouder zijn die haar eigen trauma’s of problemen onbewust doorgeeft aan haar kind.” Ik voerde tientallen gesprekken en ontdekte dat in ieder paar wandelschoenen een verhaal rondliep. En ook al schetste lang niet iedereen een rooskleurig beeld van het ouderschap, de verhalen zetten me aan het denken: in mijn leven was niets dat een kind zou kunnen belasten. Eigenlijk had ik het heel erg goed voor elkaar en kon ik een kind alles geven wat het nodig had. “Twijfel over het ouderschap is zo relatief”, zei weer een andere vrouw me. “Mensen twijfelen vaak of kinderen hun leven nú beter zullen maken. Maar denk eens verder: hoe zie je jezelf als vijftigjarige? Of als zestiger? Hoe lijkt het je dan om kinderen en kleinkinderen door de tuin te zien dartelen?” Dat triggerde iets in mij: het zette de deur naar een eigen gezin op een kiertje.

Ondanks dat niet iedereen in mijn omgeving geloofde dat ik de Nijmeegse Vierdaagse zou uitlopen, volmaakte ik iedere dag een pijnlijke veertig kilometer. Ik had veel meer in mijn mars dan ik en anderen hadden verwacht. Hoe onhandig ik was met kinderen, was altijd een argument om beter geen moeder te worden. Maar ik verbaasde mezelf zo met de Vierdaagse dat ik ervan overtuigd raakte dat ik alles kon waar ik eerst aan twijfelde. Als er ooit een kindje zou komen, zou dat me ook lukken. Toen mijn man me na een loodzware dag opwachtte bij de finish, naar huis reed en hij de blaren op mijn stinkende voeten doorprikte, viel me steeds meer op hoe verzorgend hij was. Plotseling zag ik in hem niet alleen een man met een kinderwens, maar een vader met de beste eigenschappen die ik maar kon wensen.

Mijn kinderwens groeide

Toen ik mezelf na vier dagen, 160 kilometer en bijna veertig wandeluren in een doorweekt twijfelmoeder-T-shirt de finishlijn over sleepte, was ik doodmoe maar had ik mezelf ook veel beter leren kennen. Kinderen krijgen was niet langer een ‘ik weet het niet’ maar een ‘waarom niet?’. Vanuit dat gevoel groeide in de maanden erna een steeds groter verlangen om moeder te worden. Mijn man was door het dolle heen, maar om teleurstellingen te voorkomen besloten we het rustig aan te doen: ik zou stoppen met anticonceptie, maar we zouden niet mijn ovulaties bijhouden en krampachtig zwangerschapstests doen. Ik had nog geen idee dat ik twee jaar later de Nijmeegse Vierdaagse niet alleen liep. Zonder het te weten liep ik dezelfde route met in mijn buik het kindje dat we zo wensten.”

