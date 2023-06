Patricia (54): “Ik mag er zijn en ik verdien het om te stralen!”

Patricia d’Haens • 54 jaar

• verkoopmedewerker damesmodezaak

• alleenstaand

• zoon Matthijs (19)

• lengte 1,78 m.

• kledingmaat 36

“Zeven jaar geleden was ik nog gezond, had ik een leuke baan, een liefhebbende echtgenoot, een aardige dosis zelfvertrouwen en een waslijst aan toekomstplannen. Door alles wat er is gebeurd, ben ik mezelf kwijtgeraakt. Dit is geen tijdmachine, maar wat zou ik graag zeven jaar teruggaan in de tijd. Gewoon een dag lang in de spiegel kijken en mezelf terugvinden. Ik ben er weer klaar voor om de mooiste versie van mezelf te laten zien.”

INGE VAN DER PLAS (53) is eigenaar van Rob Peetoom Hair + Beauty Haarlem en heeft haar eigen wenkbrauwmerk INGEbrows. Met veel plezier zet zij mensen in hun kracht en geeft hun een eigen personality. Inge over Patricia “Patricia verborg haar grijze haar door het heel donker te verven. Door het lichter te maken, is haar uitstraling zichtbaarder én zachter. Patricia heeft prachtig haar, maar doordat het onderhoud er wat bij ingeschoten is, is het nu droog en beschadigd. All Soft Mega Hydra-Melt Cream van Redken zorgt ervoor dat het haar minder weerbarstig opdroogt.”

LISELOTTE ADMIRAAL (37) is mode- en beautystylist. Ze werkt al jaren voor verschillende tijdschriften en kledingmerken. Liselotte gaat bij vrouwen altijd op zoek naar hun mooiste versie. Liselotte over Patricia “Patricia draagt al een leuke bril, toch heb ik nog wat monturen meegebracht. Door haar ovalen gezicht staan bijna alle brillen haar. Zo geven de hoekige modellen een stoer effect. De kleding die ik voor Patricia heb gekozen, maakt haar jonger in haar gezicht. Wat ze draagt heeft wel een twist nodig. Bijvoorbeeld door een trui off shoulder te dragen.”

Coltrui € 19,99 (C&A), kokerrok € 39,99 (Vero Moda), overhemdjas € 49,95 (Zara), montuur € 315,- (Moscot), suède laarsjes € 159,90 (Unisa). Trui € 39,95 (Zara), broek € 139,- (Summum Woman), pumps € 139,90 (Unisa), montuur € 300,- (Moscot) Colbert € 49,99 (MS Mode), broek € 39,99 (MS Mode), top € 39,99 (Mango), pumps € 99,95 (Tamaris), montuur € 235,- (Calvin Klein)

Een week later

“Ik kan me nauwelijks voorstellen dat ik veel donkerder was, terwijl mijn haarkleur drie tinten lichter is. Doordat mijn wenkbrauwen zijn geverfd en in vorm gebracht, zie ik dat mijn ogen veel mooier uitkomen. Hierdoor heb ik zin om meer aandacht te besteden aan mijn make-up. De grootste verandering heeft vanbinnen plaatsgevonden. De metamorfose heeft me weer ‘op de kaart’ gezet. Ik verdien het om te stralen, en heb daarvoor alles in huis!”