Peggy (58) verloor drie mannen aan kanker: “Alleen hier, bij de Alpe d’HuZes, snappen mensen mijn rouw”

Na het verlies van drie partners aan kanker, weet Peggy (58) niet meer wat ze met haar verdriet aan moet. Maar bij de Alpe d’Huzes, de jaarlijke inzamelactie voor kankeronderzoek die op 1 juni begint, vindt Peggy troost die ze nergens anders vindt.

Peggy (58): “Twee maanden geleden stierf mijn broer aan kanker. Ik durfde het aan niemand te vertellen. Hoe kon ik wéér bij mijn omgeving aankomen met een nieuw verlies? In de afgelopen jaren raakte ik drie echtgenoten kwijt aan kanker. Mijn verdriet is zo groot, dat ik het bij niemand durf te uiten. Ik rouw in stilte, kijk naar foto’s van vroeger als ik alleen ben en ik huil als niemand het ziet. Behalve bij de Alpe d’HuZes, een sportevenement waarbij mensen per fiets of te voet de Alpe d’Huez in Frankrijk beklimmen om geld in te zamelen voor kankeronderzoek. Dit is de enige plek waar ik alles los durf te laten. Hier kan ik lelijk huilen, oneindig praten en keihard rouwen om alles wat kanker me heeft afgenomen. Hier begrijpt iedereen dat.

Sjaak kreeg longkanker

Op mijn vijfendertigste verloor ik mijn eerste man, Sjaak. Hij had al een tijdje last van een kuchje, koorts en moeheid en was een stugge roker, maar toch hadden we geen moment aan longkanker gedacht. Hij liep te lang met zijn klachten door. Tegen de tijd dat we de huisarts bezochten, was het al veel te laat. Van mijn boom van een man, mijn goedlachse blonde vent, was binnen een paar weken niets meer over. Ik bleef achter met ons dochtertje van zes jaar. De paniek die ik voelde, overstemde mijn rouw. Ik schaam me haast om toe te geven dat ik vooral hoopte snel een nieuwe man te vinden: als ik het maar niet alleen hoefde te doen.

Een nieuwe man

Twee jaar later ontmoette ik een nieuwe man: Rob. Het was een ander soort liefde dan de liefde die ik met Sjaak deelde. Er was minder vuurwerk, maar hij was lief. Een baken voor mij, een vader voor mijn dochter. Totdat hij last van zijn rug kreeg. Het bleek een melanoom: de huidkanker had zich al vastgebeten in zijn botten. Een been moest eraf, maar het mocht niet baten. Twee jaar later zat ik weer met mijn kind naast me op een uitvaart van de man met wie ik oud had willen worden.

De wereld ging door

Soms huilde ik wel, maar liever schoof ik de rouw op. Voor later, wanneer dat dan ook zou zijn. Ik moest doorgaan voor mijn dochter. Overdag werkte ik, hield ik het huishouden bij, sprak ik af met vriendinnen en lachte ik waar het moest. ‘s Avonds in bed was ik zo moe van dat toneelstuk, dat de rouw me niet eens meer kón bekruipen voordat ik in slaap viel. Ondertussen ging na iedere uitvaart de wereld om me heen door alsof er niets gebeurd was. Dus deed ik dat ook maar.

Rouwen bij de Alpe d’HuZes

Tot een paar jaar geleden. Collega’s van me uit de transportbranche gingen helpen bij de Alpe d’HuZes. Ik besloot mee te gaan. Daar vond ik de troost die ik mezelf jarenlang niet had gegund. Een dag voor de officiële klim, besloot ik de berg op te lopen. Voor het eerst vond ik de ruimte om te denken aan mijn stoere Sjaak, aan Robs warme veiligheid, aan de ziekte die ons van rechts had geraakt toen we even niet keken, aan mijn dochter die haar vaders kwijt was. Op een bankje aan de top van de berg stortte ik in. Ik huilde tientallen jaren aan tranen eruit. Plots voelde ik armen om me heen. Naast me waren twee mensen neergestreken, net als ik huilend. Daar tussen de groenbegroeide bergtoppen, troostten we elkaar in stilte, om verliezen waar we niets over hoefden uit te leggen of te verantwoorden.

De Alpe d’HuZes had mijn hart gestolen. Ik sloot me aan bij het logistieke team dat er met hart en ziel voor zorgt dat het evenement kan bestaan. Ieder jaar vond ik dezelfde steun en herkenning. Op de eerste dag houden we altijd een minuut stilte voor onze dierbaren en de vrijwilligers die zijn overleden aan kanker. Een paar dagen later volgt de klim. Aan de kant juichen honderden mensen de klimmers toe, die ondanks hun pijn en verdriet alles geven om de top te bereiken. Wie het niet redt, wordt ondersteund door anderen. Er doen ook zieke mensen mee. Een paar jaar geleden ontmoette ik een longkankerpatiënt die samen met zijn arts de berg op ging, zodat hij hem in de gaten kon houden. Heel indrukwekkend. Aan de top wordt gehuild en geknuffeld. Daarna komt de muziek en de ontlading. Meermaals heb ik op de tafels staan dansen, terwijl de tranen over mijn wangen rolden. We dansen, we praten, we huilen, we lachen. Er wordt zo veel gelachen. Stukjes verdriet en onverwerkt gemis, mijn teleurstellingen en mijn angsten: ik laat ze daar achter op de berg. Iedere keer als ik na de Alpe d’Huzes op huis aan ging, voelde ik me ietsjes lichter.

Toen was daar Jan

Ik wilde geen man meer: van verliefdheid komt verdriet. Maar toch was ik vijf jaar geleden onder de indruk van Jan, een nieuwe vrijwilliger. Vast bezet, dacht ik. Maar zijn vrouw bleek onlangs overleden aan kanker. Op de laatste avond spraken we elkaar. Ik verloor me in ons gesprek en voelde iets wat ik in geen jaren had gevoeld. Hij ook. Toen zijn dochter zag hoe we naar elkaar keken en vroeg of hij me niet eens voor moest stellen, zei hij enkel: ‘Dit is mijn nieuwe vriendin.’ Een paar weken later woonden we samen.

Onze liefde ging zo snel, dat het haast leek alsof we wisten dat ons maar weinig tijd gegund was. Ik trok bij hem in, hij werd mijn dochters derde vader, alles klopte. Tot we drie jaar geleden naar het ziekenhuis moesten racen omdat Jan vreselijke buikpijn had. ‘Het is geen kanker toch?’, vroeg ik wanhopig aan de artsen. Ze verzekerden me van niet. Maar een paar weken later kwam dat ene telefoontje: het was toch kanker. Vier dagen later blies Jan zijn laatste adem uit.

Hier mag alles er zijn

Mijn verdriet was zo groot, dat ik de afgelopen jaren niet eens naar de Alpe d’HuZes durfde te gaan. Maar ik kan het niet langer opkroppen. Mijn lijf doet zeer van al het verdriet, het moet eruit. Daarom sta ik dit jaar toch weer aan de voet van de Alpe d’Huez om als vrijwilliger mijn steentje bij te dragen. Ik ben hier pas een paar dagen, maar ik voel het nu alweer: ik word hier gedragen. Voor niemand is mijn verdriet te groot of mijn verhaal te confronterend. Hier mag alles er zijn.”