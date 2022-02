Peter: “90 procent van de mannen schat zijn ski-niveau te hoog in, net als ik”

Elk jaar gaat Peter op skivakantie, en ook hij is een Nederlandse man die denkt dat hij veel beter kan skiën dan hij eigenlijk kan.

Deze periode gaan er weer veel Nederlanders op wintersport. Ik kwam een waarschuwing tegen in een van de kranten die ik lees. Ik weet niet meer precies welke. Het ging om een waarschuwing vooral voor mannen. Komt voort uit een uitgebreid onderzoek met als conclusie: ‘de Nederlandse skiër lijdt aan aan chronische zelfoverschatting.’

Vooral mensen die net geen beginner meer zijn, denken dat ze fantastisch kunnen skiën. Dat begint al bij het huren van ski’s, als ze de vraag krijgen of ze beginner, redelijk of goed zijn. Dan roept een groot deel van de Nederlanders dat ze excellent zijn. En dat alleen gebaseerd op het feit dat ze al een paar keer jaarlijks een weekje zijn wezen skiën.

Vooral mannen. 90 procent van de mannen schat zijn niveau veel hoger in dan het daadwerkelijk is. En ik herken het. Ik bedoel, ik ski al 35 jaar, bijna elk jaar ruim een week.

Laat ik er verder niet omheen draaien. Ik vind van mezelf dat ik behoorlijk goed kan skiën. Dat ik goed diep in mijn knieën zit, mijn heupen ver laat vallen en agressieve, mooie, ronde, vlijmscherp gesneden bochten maak. En dat voelt altijd zo heerlijk.

Dat vind ik. Of dat vond ik.

Tot mijn dochter mij een paar jaar geleden maar weer eens een opname liet zien op haar iPhone. Daar ging ik, op een mooie, regelmatige rode helling met perfecte sneeuw die ik, voor de opname, diep en extra agressief aanviel. Dacht ik. Maar de opname zag er heel anders uit. Ja, wel heel gecontroleerd, maar ook best wel traag en een beetje stijfjes.

Onterecht zelfverzekerd

In hetzelfde gebied was ook een ‘stade de vitesse’. Daar kun je op een schitterend geprepareerde piste je snelheid meten. Iedereen weet dat de wereldtop bij sommige wedstrijden snelheden haalt van 130 km/uur. Maar die moeten ook nog bochten en sprongen maken. Dat hoefde hier niet. Gewoon rechtdoor.

Het was geweldig. Ik ging met een waanzinnige snelheid over de keiharde piste. Op het snelste stuk ging ik ruim boven de 100 km/uur. Dacht ik. Zo voelde het. Maar het wordt daar vrij exact gemeten. Ik ging 57 km/uur.

Dat is dus het verraderlijke aan skiën. Het voelt vaak veel beter dan het eruitziet. Maar weet dat anderen het soms anders zien.

Zo zat ik een vakantie later met twee boarders van een jaar of 16 in een gondeltje. Die wilden aan de achterkant van de zwarte piste buitenom naar beneden. Ik vroeg of dat een beetje mooie afdaling was. Waarop zij zeiden: “Heel mooi, maar erg moeilijk. Dat kunt u beter niet proberen.”

Tegen mij!!! Meisjes van 16.

“Hoezo niet?”

“Nou, wij zagen u namelijk net skiën.”

Om een lang verhaal kort te maken. Ik heb ze corrigerend toegesproken en ben natuurlijk gewoon achter ze aan gegaan in mijn excellente stijl.

En het was inderdaad voor mij niet te doen. Wel fijn dat ze steeds keurig op me wachtten en me naar beneden loodsten. Hoofdschuddend, dat dan weer wel.

90 procent van de Nederlandse mannen lijdt aan chronische zelfoverschatting. Het is eigenlijk heel vergelijkbaar met mannen in talkshows. Daar schatten ze hun kennis op voor hen onbekend gebied vaak in als ruim voldoende, om een niet op feiten gebaseerde mening met grote overtuiging te ventileren. Ook daar overschat 90 procent van de mannen zich.

Bij het praten over hun prestaties in bed is het percentage zelfs nóg hoger. 97 procent van de vrouwen vinden wat mannen daarover zeggen vooral lachwekkend.

En ik mag dat als man beweren, want ik weet toevallig belachelijk veel van vrouwen.