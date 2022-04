Het is Peter opgevallen dat er veel cursussen zijn om gelukkig te worden. Maar hoe zit dat met een cursus om óngelukkig te worden?

Er zijn enorm veel cursussen om te leren gelukkig te worden. Om je beter te voelen. Om te leren leven in het nu. Om positief te denken. Over de kracht van enthousiasme.

Maar daarmee doen we onszelf óngelukkig voelen tekort. Ongeluk, tragedies, catastrofes, zonden, waanideeën, gevaren, dat is het materiaal waar grote meesterwerken uit zijn voortgekomen. Het is een enorme bron van inspiratie.

Wat is er mooier dan iets overwinnen?

Welke ouder heeft niet het meesterwerk Oei ik groei gelezen? Aan elke vooruitgang in de ontwikkeling gaat een crisis vooraf. Het leven heeft ongeluk nodig.

Want als je weet hoe je het best ongelukkig kunt worden, dan weet je nog beter wat je níet moet doen om gelukkig te zijn. Daarom: dertien manieren om ongelukkig te worden. Om te begrijpen wat je dus niet moet.

1 Wees vooral overtuigd van jezelf

Kijk uit voor oprechte interesse in anderen, waardoor je ze goed leert kennen en zij jou andersom ook. Dan is de kans dat je gelukkig wordt opeens wel heel groot en dat kan niet de bedoeling zijn.

Gewoon niet luisteren en als je dat per ongeluk toch doet, eenvoudig aannemen dat jouw gedrag onder alle omstandigheden vanzelfsprekend en normaal is. Daarbij wordt het gedrag van anderen vanzelf gek en op zijn minst heel dom.

2 Hou vooral vast aan het verleden

Een ander mooi voorbeeld is het beëindigen van een liefdesrelatie. Luister niet naar goedwillende vrienden die je wijsmaken dat je relatie eigenlijk al heel lang verziekt is en dat het beter is dat je zelf ook gaat inzien dat je moet ontsnappen.

Geloof dat niet.

Je moet jezelf er gewoon weer van overtuigen dat een serieuze, eerlijke poging om opnieuw te beginnen, dit keer wel het ideale resultaat zal hebben.

Mocht dit niet lukken, dan kan ik aanraden om een in vrijwel alle opzichten identieke relatie aan te knopen met iemand die veel gelijkenis vertoont met je vorige partner, maar wel een stuk jonger is.

3 Manoeuvreer je in de rol van slachtoffer

Wat God, het noodlot, de wereld, de natuur, onze ouders, familieleden, chromosomen, hormonen, leraren, bazen, personeel en vrienden ons hebben aangedaan is zo belangrijk, dat alleen al de de gedachte dat we daar iets aan zouden kunnen veranderen een pure belediging is.

De échte geniale ongelukszoekers stellen zelfs niet alleen het verleden verantwoordelijk voor vervelende dingen, maar ook de goede dingen. Met zinnen als: “Mijn moeder is veel te lief voor me geweest” en “Ik heb gewoon al veel te snel en veel te jong de top bereikt.”

4 Begeef je vooral in negatieve omgevingen

Spreekt voor zich. De kameleon in ons allemaal is groter dan we denken.

5 Doe vooral steeds meer van hetzelfde

Hou altijd vast aan aanpassingen en oplossingen die ooit erg succesvol zijn geweest. Ontken zo lang mogelijk dat de omstandigheden wellicht zijn veranderd.

Als iets niet lukt, ga dan gewoon twee keer zo hard hetzelfde doen. Als mensen je uitleggen dat je misschien beter iets anders kunt proberen, doe je dat af met: “Ja, dat zou wel heel simpel zijn.”

6 Bouw je eigen boosheid op zonder die te toetsen

Een man wil een schilderij ophangen, maar hij heeft geen hamer. Zijn buurman heeft er wel een. Hij ernaar toe, maar onderweg begint-ie te twijfelen. Wat nou als de buurman de hamer niet wil uitlenen? Gisteren zei hij ook al heel magertjes gedag. Hij ontloopt me ook. Doet tegen mijn vrouw veel aardiger dan tegen mij. Wat heeft hij tegen mij? Wat heb ik dan verkeerd gedaan? Het is toch een kleine moeite om een hamer uit te lenen? Als dat al te veel gevraagd is...

De man begint kwaad te worden. Zelfs zo kwaad dat hij, wanneer de buurman de deur opendoet, gelijk zegt: “Steek die hamer lekker in je reet.”

Kijk, dan is het resultaat grandioos. Jezelf onrecht inbeelden werkt vaak fantastisch.

* Vrij naar de ideeën van Paul Watzlawick