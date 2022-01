Peter raakt in gesprek met zijn vrouw over de uitzending van BOOS. Het gesprek is wat ongemakkelijk.

We zitten na te praten aan tafel. Mijn vrouw en ik. Het gaat over de uitzending van BOOS van Tim Hofman.

Ik wil daar iets slims over zeggen. Maar ik weet ook wel dat je voor sommige dingen als “buitenstaander” nooit de goede woorden hebt.

Als man iets proberen te zeggen over de angst en de gevoelde druk van een vrouw is vrijwel onmogelijk. Je moet weten dat je er altijd naast zit.

Mijn vrouw zegt dan ook: “Je hoeft het mij niet te vertellen”.

Belangrijker dat jullie (wij mannen, bedoelt ze) het met elkaar bespreken, en elkaar erop aanspreken, en elkaar veranderen.

Bespreek maar met elkaar dat het niet normaal is dat je bij het bestellen aan de bar zomaar een hand op de rug van een vrouw legt. Dat ze je – als je als vrouw daar iets van zegt - niet meteen een frigide wijf moeten noemen. Dat ze niet met een schijnheilige blik moeten zeggen dat je een leuk truitje aan hebt. Dat ze niet tegen je aan moeten gaan staan zuchten in een volle tram. En zo nog 25 voorbeelden.

En ja, uiteindelijk kom je uit bij de uitzending van BOOS.

En ze eindigde met: “Bedenk één situatie waarin jij je ongemakkelijk voelde.” Erna belde ze haar beste vriendin en ik hoor haar, terwijl ze weg loopt, nog net beginnen met: “Eigenlijk zijn alle mannen…”

Ik dacht wel aan één situatie. Ooit in India. Rajasthan.

Je hebt daar een prachtig stadje Jaisalmer en daar kun je ook een tocht maken op een kameel. Ik ga een lang verhaal kort maken:

Het was een hel.

Vanaf mijn stuitje, en een stuk naar beneden lag het open.

Zeg maar een stukje ondersteboven uitgescheurd.

Bloed. Kortom, ik kon niet meer zitten. Ja, dan moest ik enorm draaien.

Maar na een paar dagen werd het wat beter. Ik kon weer beter lopen.

En ik kwam langs een winkeltje met grootse aanbevelingen voor een echte Indiase Ayurvedische massage. Ik wist bij Krishna niet wat Ayurvedisch was, maar het klonk als magisch spiritueel en enorm geneeskrachtig.

Klonk als “moet je doen”.

Het was heet, ik was nog geradbraakt door de kamelentocht en ik dacht: waarom niet?

Het was bovendien een behoorlijk mooie vrouw die mij uitlegde dat ik als een ander mens uit de massage zou komen. (“Eigenlijk zijn alle mannen…”) Het was in elk geval met allemaal geneeskrachtige oliën.

Ik moest met een man meelopen naar de massageruimte. Die was ergens anders in de wijk. Door allerlei steegjes, over trappetjes, langs koeien en toeterende wagens. Ik zweette me rot toen ik aankwam bij een smal donker huis. Daar was het. Ik gaf hem een hand voor het brengen maar hij bleek zelf de masseur te zijn.

Hij ging heel even wat mediteren of een wierookje aandoen bij een Ganeshbeeld en ik kon vast gaan liggen op de massagetafel, in dit geval een bed. Hij had alleen een dhoti aan, een witte omgeknoopte doek.

Ik lag op het bed in mijn onderbroek toen hij eraan kwam.

“Please take off that”, zei hij.

Ik keek alsof ik hem niet had begrepen.

“Please take off that”, herhaalde hij.

Ik zei. “I don’t think that’s normal.”

“Yes”, zei hij, “it’s normal.”

Dat hoort er blijkbaar bij, dus ik besloot toen maar mijn onderbroek uit te trekken en op mijn buik op tafel te gaan liggen.

Hij begon zijn handen in de smeren met een olie.

Vervolgens begon hij mijn rug te besprenkelen met wat olie.

Of wat olie, zeg maar een volle tank.

Ook mijn hoofd. Mijn haar. Alles onder de olie.

Hij begon te te wrijven en te kneden.

Toen hij onder aan mijn rug was stopte hij en sprak de onvergetelijke woorden. “Oh, big problem mister has been sitting too long on the camel.”

Hij druppelt wat olie op mijn stuitje.

En hij begint de wond te masseren.

Ik zeg: It’s okay, you can now do only my legs.

Maar hij gooit er een half flesje olie bij. De olie druipt langzaam naar beneden tussen mijn billen. En hij begint doodleuk te masseren.

“It’s normal.”

Ik onderga. Na een tijdje zegt hij… “Ready” Ik zeg “mooi”.

Hij zegt “Turn over please.”

Ik zeg: “No, I don’t think that’s normal.”

Hij wiebelt met zijn hoofd en zegt “Yes. It’s normal.”

En zo lig ik op mijn rug en hij kijkt en hij zegt.

“This massage is very holistic, is the whole body...”

Dan komt mijn vrouw weer de kamer binnen en zegt dat ik niet weer hoef te komen met dat verhaal van die massage in India.

Dat is een eenmalig misverstand. Heb je niks aan overgehouden. Dat komt niet in de buurt van wat wij vrouwen… Enzovoorts.

En ik weet dat ze gelijk heeft. En ja er moet nog veel veranderen.

“Precies”, zegt zij, “eindelijk zeg je iets zinnigs.”